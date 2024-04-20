В зону СВО отправили для испытаний легковозводимые укрытия от снарядов и бомб

В зоне СВО решили провести испытания легковозводимых укрытий для защиты от снарядов и бомб

Tекст: Денис Тельманов

«Нашими специалистами разработано новое фортификационное сооружение из гофрированного металлического листа. В ближайшее время оно будет отправлено для тестового применения в зону СВО», – рассказал Девятилов.



По его словам, изделие предназначено для быстрого возведения укрытий, защищающих от минометного огня, осколочно-фугасного воздействия снарядов и авиабомб. Также сооружение поможет защитить бойцов от неблагоприятных погодных условий.

Ранее компания «Доргеотех» сообщала о производстве бункеров-укрытий для зоны СВО, созданных с применением спиральновитых металлических гофрированных труб.



