Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.13 комментариев
В зону СВО отправили для испытаний легковозводимые укрытия от снарядов и бомб
В зоне СВО решили провести испытания легковозводимых укрытий для защиты от снарядов и бомб
В зоне проведения специальной военной операции будут испытаны новые легковозводимые защитные укрытия для личного состава. Об этом ТАСС сообщил директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов.
«Нашими специалистами разработано новое фортификационное сооружение из гофрированного металлического листа. В ближайшее время оно будет отправлено для тестового применения в зону СВО», – рассказал Девятилов.
По его словам, изделие предназначено для быстрого возведения укрытий, защищающих от минометного огня, осколочно-фугасного воздействия снарядов и авиабомб. Также сооружение поможет защитить бойцов от неблагоприятных погодных условий.
Ранее компания «Доргеотех» сообщала о производстве бункеров-укрытий для зоны СВО, созданных с применением спиральновитых металлических гофрированных труб.