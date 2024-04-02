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    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    9 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Гнев – чувство естественное, но бессмысленное

    Поддавшись эмоциям – совершенно справедливому чувству гнева и ярости – мы, как и Израиль, тут же останемся один на один со своим чувством утоленного отмщения. И как Израиль, проиграем, даже если победим в войне.

    25 комментариев
    2 апреля 2024, 15:32 • Новости дня

    Путин: На Западе поняли, что ошибались, считая Россию «слабым звеном»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие на Западе поняли, что ошибались, считая Россию «слабым звеном», заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседании коллегии МВД.

    «Видимо, кто-то посчитал нашу с вами страну слабым звеном. Ошибаются. И, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются. Этого никогда не было, никому этого не удавалось, этого не будет и никому не удастся это сделать. Это очевидная, абсолютно точная вещь», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также указал на попытки недоброжелателей России «доразвалить» ее после того, как перестал существовать Советский Союз. Они планировали подчинить своим геополитическим интересам то, что осталось бы от Российского государства, заявил президент.

    Ранее Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются и направлены на сдерживание России, на прорыв суверенитета.

    1 апреля 2024, 18:07 • Новости дня
    ВС России ударили по используемому ВСУ аэропорту в Кривом Роге
    ВС России ударили по используемому ВСУ аэропорту в Кривом Роге
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия нанесла удар по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, с которого в понедельник были подняты в воздух самолеты и вертолеты Военно-воздушных сил Украины, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег из Днепропетровской области.

    По словам Лебедева, удар был нанесен в 16.45, произошел взрыв с повторной детонацией, передает РИА «Новости».

    «В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, были замечены несколько полетов самолетов и вертолетов», – рассказал он.

    Ранее российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области.

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    2 апреля 2024, 12:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан

    Военный эксперт Климов: ВСУ для атаки на Татарстан использовали переделанный гражданский легкомоторный самолет

    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина хочет добиться того, чтобы Россия оголила свою ПВО на фронте. Именно поэтому противник попытался совершить атаку на Татарстан. Для удара Киев мог использовать переделанный легкомоторный самолет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее украинские БПЛА впервые атаковали предприятия в Татарстане.

    «Атака беспилотников по Татарстану была совершена для достижения ряда целей. Во-первых, Украина стремится расширить географию нанесения ударов. Во-вторых, таким образом противник хочет максимально оттянуть наши ПВО с линии фронта в тыл. Третья причина – оказание политического давления на руководство нашей страны», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Удар, вероятно, был нанесен с территории Украины, а конкретно из Сумской или Харьковской областей. Для атаки, судя по всему, использовался большой беспилотник. Таковым мог стать переделанный гражданский легкомоторный самолет, например, Ан-2. На него возможно установить систему дистанционного управления и оснастить дополнительными топливными баками, что позволило ему пролететь большое расстояние», – подчеркивает он.

    «Учитывая форму земного шара, а также разнообразный ландшафт, РЛС могла просто не заметить приближающийся объект. Кроме того, в аппарат могли «вшить» маршрут обхода систем, данные же передал спутник. Следует ожидать, что такие атаки противник все чаще будет прибегать к подобным атакам», – полагает спикер.  

    «Действенным способом защиты от них может являться создание на базе гражданских самолетов, находящихся на хранении, системы круглосуточного воздушного патрулирования. Для этого на машины необходимо установить средства обнаружения. И тогда аппараты можно будет фиксировать еще на подлете. Ну а после того, как они будут засечены, уничтожить их с помощью средств ПВО не составит большого труда», – заключил Климов.

    Ранее украинские беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений и сбоев в работе объектов нет, но в Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения одного из помещений.

    Беспилотный летательный аппарат ударил по нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко» в Нижнекамске, в результате возник пожар. Возгорание было локализовано и ликвидировано в течение 20 минут. Производственный процесс на предприятии не пострадал.

    Как сообщил глава Нижнекамского муниципального района и мэр города Рамиль Муллин, беспилотник, предположительно самолетного типа, был перехвачен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при попытке атаки. По его словам, БПЛА был обезврежен, не причинив вреда. Пострадавших в результате атаки не было. Все службы работают в штатном режиме.

    Два беспилотника ударили по общежитию особой экономической зоны (ОЭС) «Алабуга» в Татарстане. В результате два человека получили ранения. В сообщении ОЭЗ в Telegram-канале говорится, что атаку совершили в 5.45 мск. Сами БПЛА были оснащены оборудованием стран НАТО.

    Число пострадавших в результате удара в Елабуге, по последним данным, достигло семи человек. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Все раненые – студенты «Алабуга Политех». Среди них двое несовершеннолетних. Следственный комитет будет расследовать факты обстрелов территорий Татарстана, Белгорода и Донецка со стороны ВСУ, об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

    Коментарии (21)
    2 апреля 2024, 08:10 • Новости дня
    ФСБ пресекла ввоз в Россию с Украины взрывных устройств в иконах
    ФСБ пресекла ввоз в Россию с Украины взрывных устройств в иконах
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что благодаря совместной работе с таможенниками пресекла попытку контрабанды взрывчатки иностранного производства с Украины в Россию через страны Евросоюза. Взрывчатые вещества были спрятаны в партии православных икон и церковной утвари.

    По данным представителей ФСБ, во время досмотра автомобиля на МАПП «Убылинка» в Псковской области сотрудники ФСБ обнаружили 27 самодельных бомб, 70 кг пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7, передает РИА «Новости».

    Следственный отдел управления ФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза взрывчатых веществ и боеприпасов.

    Также в ФСБ уточнили, что причастный к преступлению уже задержан. Представители службы заверили, что организаторов и соучастников привлекут к уголовной ответственности.

    Накануне ФСБ задержала потенциального террориста в Ростовской области.

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    2 апреля 2024, 14:18 • Новости дня
    Путин: В среде террористов все легко продается

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Против России совершают террористические акты, но это обоюдоострое оружие, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД во вторник.

    В ходе выступления глава российского государства высказался про заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

    «Те, кто применяют это оружие, – а это оружие, которое применяется против России, это очевидно уже сегодня, – должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие», – цитирует президента ТАСС.

    Он добавил, что заказы подобных преступлений за деньги не единичны. «В этой профессиональной среде нет надежной агентуры, там делают за деньги все что угодно, не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, только финансовыми», – сказал Путин.

    В этой среде «также все легко и продается, любая информация, – и покупается». Россия доберется до конечных заказчиков теракта, выразил уверенность президент.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, в том числе подобные теракту в «Крокус Сити Холле».

    Коментарии (11)
    2 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

    «Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Мы, безусловно, до них доберемся», – заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.

    Президент также назвал недопустимым использование теракта в «Крокусе» для провоцирования национальной розни, ксенофобии или исламофобии в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

    Коментарии (16)
    2 апреля 2024, 07:49 • Новости дня
    Путин в поздравлении Лукашенко отметил успехи Союзного государства
    Путин в поздравлении Лукашенко отметил успехи Союзного государства
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран.

    День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля – в этот день в 1996 году страны подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что в сложных международных условиях Россия и Белоруссия смогли «многое сделать для развития многоплановых связей» и «укрепления институтов Союзного государства», сообщается на сайте президента Белоруссии.

    Российский лидер отметил успехи в «унификации законодательства» двух стран «на важнейших направлениях», прогресс в «единой макроэкономической и денежно-кредитной политике», а также организации «общего социально-экономического пространства».

    Президент России указал, что в начале года принят «новый комплекс мер по продвижению интеграционных процессов», которые позволят укрепить «стабильность и безопасность на евразийском пространстве».

    В свою очередь Лукашенко назвал Союзное государство «уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве», передает ТАСС.

    Он заявил, что Союзное государство может эффективно отвечать «на беспрецедентные вызовы и угрозы», а двусторонняя повестка позволяет развивать «новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества».

    В январе Высший Госсовет Союзного государства, который провел президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, утвердил 15 документов о дальнейшем развитии объединения.

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    2 апреля 2024, 09:21 • Новости дня
    МВД: Мощности извлеченной из иконы взрывчатки хватает на подрыв пятиэтажки

    В МВД по Псковской области сообщили, что мощности извлеченной из иконы взрывчатки хватит на подрыв пятиэтажки

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ и МВД изъяли в Псковской области две иконы, в которых был спрятан гексоген, мощности взрывчатки было бы достаточно для подрыва пятиэтажного дома, сообщил начальник отдела ЭКЦ МВД по Псковскому региону Дмитрий Белоцерковский.

    По его словам, мощность взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тротила, общей массы изъятого взрывчатого вещества хватило бы для подрыва пятиэтажного жилого дома, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в ФСБ, груз взрывчатки в иконах следовал в Москву. По данным службы, опасный груз везли по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия.


    Утром во вторник ФСБ пресекла ввоз в Россию с Украины взрывных устройств в иконах.


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    2 апреля 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин: На Западе хотят реванша за неудачные походы Наполеона и Гитлера

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    «Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды – за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Я с этим сталкивался, удивительно, но факт», – приводит его слова ТАСС на заседании коллегии МВД.

    Путин также заявил, что недоброжелатели России пытаются сохранить свою гегемонию в мире за счет возможного дробления РФ. «Кто-то стремится к тому, чтобы в сегодняшних условиях быстро меняющегося мира сохранить свою гегемонию, в том числе за счет нас. Естественно, огромная территория, людские ресурсы, природные ресурсы. Сделать это [сохранить гегемонию] в том числе и за счет России после ее возможного дробления», – сказал он.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

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    2 апреля 2024, 10:38 • Новости дня
    СК заявил о намерении расследовать атаку дронов на Татарстан

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет будет расследовать факты обстрелов территорий Татарстана, Белгорода и Донецка со стороны ВСУ, сообщили в ведомстве.

    В официальном Telegram-канале СК указано, что следователи будут расследовать факты обстрелов со стороны ВСУ территорий Белгородской области, республики Татарстан и Донецка.

    Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали девять человек.

    Тем временем число пострадавших в результате атаки БПЛА в Елабуге в Татарстане увеличилось до семи, все они студенты и подростки.

    Накануне сообщалось, что украинские войска 20 раз за сутки обстреляли территорию ДНР.

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    2 апреля 2024, 10:56 • Новости дня
    Москва призвала Сингапур пересмотреть позицию по антироссийским санкциям

    Tекст: Александра Юдина

    Москва призвала Сингапур пересмотреть позицию по антироссийским санкциям, назвав ее препятствием для развития двустороннего сотрудничества, следует из сообщения по итогам встречи замглавы МИД Андрея Руденко и постоянного секретаря МИД Сингапура Альберта Чау.

    По данным ведомства, Москва призвала партнеров из Сингапура пересмотреть действующую линию по приобщению к незаконным антироссийским санкциям, передает ТАСС.

    Напомним, в 13-й пакет санкций Евросоюза против России впервые включены компании из Гонконга. Также ЕС ввел санкции против компании из Таиланда и Сингапура, которые, по мнению Брюсселя, помогают России обходить санкции.

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    2 апреля 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике

    Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел поручил изменить подходы к миграционной политике в России.

    «Прежде всего нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность, все то, что является силой России, принцип, что приехать и жить, трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», – подчеркнул президент. По его словам, этот принцип должен быть решающим, передает ТАСС.

    «На недавних коллегиях ФСБ и Генеральной прокуратуры обращал особое внимание на необходимость эффективной борьбы с любыми экстремистскими проявлениями. Вы знаете, что питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины – это, во многих случаях, нелегальная миграция», – отметил Путин.

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    2 апреля 2024, 10:23 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили беспилотник в Липецкой области

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО в Липецкой области обнаружила и ликвидировала беспилотник, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

    В своем Telegram-канале он указал, что дрон обнаружили и уничтожили в Становлянском районе.

    В данный момент на месте  работают сотрудники правоохранительных органов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

    В этой связи режим воздушной опасности в регионе был отменен спустя 30 минут после объявления.

    Во вторник утром в Липецкой области ввели режим воздушной опасности из-за обнаруженного близ границ региона БПЛА.

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    2 апреля 2024, 09:59 • Новости дня
    В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Липецкой области ввело режим воздушной опасности из-за обнаружения близ границ региона беспилотников, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

    В своем Telegram-канале он указал, что на территории региона вводится режим воздушной опасности, так как близ границ региона замечены беспилотники.

    По словам губернатора, все силы и средства приведены в повышенную готовность.

    Накануне по той же причине вводили режим воздушной опасности в Липецкой области.

    Напомним, в Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА. Над Белгородской областью ранее было уничтожено 17 воздушных целей.

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    2 апреля 2024, 11:44 • Новости дня
    Жилые дома повреждены в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

    Жилые дома и автомобиль повреждены в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ атаковали село Долгое Валуйского округа Белгородской области с помощью беспилотника, повреждены два частных дома и автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате сброса с дрона двух взрывных устройств выбиты окна в двух частных жилых домовладениях и поврежден один легковой автомобиль.

    На месте в данный момент работают оперативные службы. Обошлось без пострадавших.

    Ранее при обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали девять человек.

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    2 апреля 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о сотрудничестве украинских диверсантов в Донбассе с оргпреступностью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Диверсионные группы с Украины при организации атак в Донбассе и Новороссии пользуются каналами связи с преступными группами, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.

    Сотрудники внутренних дел, работающие в этих регионах, вынуждены сталкиваться не только с криминалом, но иногда и с диверсионными группами противника, которые в том числе пытаются использовать давние каналы по линии организованной преступности, указал глава государства, передает ТАСС.

    Он отметил тех, кто, организовывая работу в Донбассе и Новороссии, «выезжает в боевые служебные командировки, несет службу в сводных отрядах полиции». Среди них «люди разных национальностей, вероисповеданий практически со всей нашей большой страны», указал Путин.

    «Одна из важнейших задач в Донбассе и Новороссии – защитить граждан от криминальных угроз, обеспечить нормальную деятельность органов власти, предприятий, банков, магазинов, фермеров, малого и среднего бизнеса», – сказал Путин.

    Ранее Путин отметил работу сотрудников МВД в новых регионах России.

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