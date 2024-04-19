Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
В ФРГ пообещали ответить на ноту по преступлениям нацистов в СССР
В МИД Германии пообещали ответить на ноту России по преступлениям нацистов на территории СССР в годы ВОВ
Министерство иностранных дел Германии ответит на ноту России, в которой требуется признать актами геноцида преступления, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории СССР.
В ведомстве подтвердили, что о ноте российского посольства им известно, МИД ответит на нее, передает ТАСС.
Напомним, Россия потребовала от ФРГ признать, что Германия совершила геноцид в отношении жителей советских территорий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников.