Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.0 комментариев
Прокуратура утвердила обвинение против Беркович и Петрийчук
Утверждено обвинительное заключение в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (включены в список террористов и экстремистов), сообщили в московской прокуратуре.
Обвинительное заключение утверждено в отношении Беркович и Петрийчук, их обвиняют по статье «Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет», указали в ведомстве ТАСС.
Дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Ранее Мосгорсуд признавал законным продление ареста им обеим по делу об оправдании терроризма. Также режиссера и драматурга включили в реестр организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.