Прокуратура утвердила обвинение против Беркович и Петрийчук

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвинительное заключение утверждено в отношении Беркович и Петрийчук, их обвиняют по статье «Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет», указали в ведомстве ТАСС.

Дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Мосгорсуд признавал законным продление ареста им обеим по делу об оправдании терроризма. Также режиссера и драматурга включили в реестр организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.