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Минобрнауки раскритиковало экзамен по русскому языку для мигрантов в ИРЯ им. Пушкина
В Институте русского языка (ИРЯ) им. А.С. Пушкина не был организован надлежащий контроль за процедурой экзамена по русскому языку как иностранному, а также истории и основам законодательства России, заявило Минобрнауки.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что в связи с выявленными нарушениями исполняющим обязанности ректора ИРЯ им. Пушкина назначен Никита Владимирович Гусев.
Гусев имеет ученую степень кандидата филологических наук и ученое звание доцента. Он посвятил работе в сфере высшего образования более десяти лет, пройдя путь от младшего научного сотрудника до проректора МГУ им. М.В. Ломоносова.
«Само предназначение Института русского языка им. Пушкина должно диктовать его руководству и сотрудникам особенно внимательное отношение к нашему языку. Это учреждение должно быть образцом для всех вузов, имеющих право проводить такой экзамен», – отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
По данным ведомства, проведенная в ИРЯ им. Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена. Министр подчеркнул, что прямую персональную ответственность за проведение экзамена и выдачу сертификатов несут ректоры уполномоченных вузов.
Между тем в пресс-службе вуза сообщили ТАСС, что ректор Института русского языка им. А. С. Пушкина Наталья Трухановская находится на данный момент на больничном. По их данным, официальных сообщений о ее увольнении не поступало.
Приказ министерства о назначении нового ректора озвучили институту ранним утром пятницы, до начала рабочего дня.
Ранее Рособрнадзор вынес пяти вузам предостережение о недопустимости нарушений при проведении экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства.
Напомним, СК заподозрил сотрудников Института русского языка в незаконной легализации мигрантов.