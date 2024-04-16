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Пять вузов предостерегли от нарушений на экзамене по русскому для иностранцев
Рособрнадзор предостерег пять вузов от нарушений на экзамене по русскому для иностранцев
Предостережение о недопустимости нарушений при проведении экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства вынесено пяти вузам, сообщил Рособрнадзор.
Речь идет о Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургском государственном университете, Государственном институте русского языка имени Пушкина, Российском государственном педагогическом университете имени Герцена и Псковском государственном университете, передает «Интерфакс».
При этом не уточняется, какие именно нарушения были выявлены, однако, согласно закону о госконтроле, предостережение может быть вынесено при наличии сведений о «готовящихся нарушениях обязательных требований» или «признаках нарушений обязательных требований», а также при отсутствии подтверждения того, что нарушение «причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
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