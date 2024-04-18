Спикер Госдумы Володин: Запад пытается свергнуть власть в Грузии из-за закона об иноагентах

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что разразившаяся «истерика» вокруг закона об иноагентах показывает на решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти, на что уже выделены деньги.

Володин отметил, что подобные законы уже действуют во многих странах, включая США, где они «до сих пор остаются самыми жесткими в мире».

По его мнению, закон об иноагентах необходим для защиты суверенитета страны и недопущения вмешательства извне.

Спикер Госдумы также напомнил, что в России закон об иноагентах действует с 2012 года, а недавно его ужесточили в Венгрии и Киргизии.

Ранее стало известно, что парламент Грузии 83 голосами «за» одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция.

В Кремле заявили об отсутствии связи грузинского закона об иноагентах с Россией.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о волнениях в грузинском обществе, которые вызваны законопроектом об иноагентах.

