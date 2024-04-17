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    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики

    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    9 комментариев
    17 апреля 2024, 17:46 • Новости дня

    Путин анонсировал большое совещание по восстановлению жилья после паводка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что после схода воды в подтопленных регионах соберет широкое совещание с главами муниципалитетов, на котором будут обсуждаться вопросы восстановления инфраструктуры и жилья.

    «Чуть попозже, когда вода будет сходить, мы соберемся в еще более широком составе, с руководителями муниципалитетов, и обсудим вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры и жилья. Там есть тонкие вопросы, мы к ним еще обязательно вернемся», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что губернаторы российских регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками, они выезжают в подтопленные районы, встречаются с местными жителями.

    16 апреля 2024, 20:59 • Новости дня
    Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России в город Красногоровку

    Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону ВСУ между Донецком и Марьинкой и ворвались в населенный пункт Красногоровка, сообщили военкоры.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликованы кадры прорыва колонны бронетехники в Красногоровку, по словам российских военкоров, видео снято противником.

    Отмечается, что штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе.

    Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи в районе Красногоровки. Сообщалось, что освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики.

    Коментарии (8)
    17 апреля 2024, 12:17 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по порту Одессы
    Российские войска нанесли удар по порту Одессы
    @ Ritzau Scanpix/Bo Amstrup/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    В районе Одессы был нанесен удар по портовой инфраструктуре, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет зафиксирован в Одессе в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени, передает РИА «Новости».

    Лебедев также добавил, что ведущие к порту и набережной дороги перекрыты, проезд разрешен только машинам скорой.

    Ранее в Одессе прозвучал взрыв. На фоне участившихся ударов по украинской инфраструктуре главе командования «Юг» ВСУ Геннадию Шаповалову поручили оборону Николаева и Одессы.

    Коментарии (7)
    17 апреля 2024, 04:47 • Новости дня
    Эксперт: Украина начала копировать российские дроны-камикадзе «Ланцет»

    Эксперт: Копирование Украиной российских дронов-камикадзе «Ланцет» подтверждает их эффективность

    Эксперт: Украина начала копировать российские дроны-камикадзе «Ланцет»
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина признала высокую эффективность российских барражирующих боеприпасов «Ланцет», запустив производство собственных копий этих дронов, заявил военный аналитик и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «Украинцы представили модель беспилотника, очертаниями фактически повторяющую российский барражирующий боеприпас «Изделие-52», также известный как «Ланцет», – рассказал Федутинов РИА «Новости».

    По его словам, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

    При этом Федутинов подчеркнул, что в отличие от израильских беспилотников, российские «Ланцеты» могут работать в тандеме с беспилотником-разведчиком.

    Агентство напоминает, что российские Вооруженные силы применяют в зоне СВО целый ряд ударных дронов, в том числе барражирующие боеприпасы линейки «Ланцет» и дроны-камикадзе «Куб».

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России «Ланцетом» уничтожили на Авдеевском направлении танк ВСУ, стрелявший по российским позициям.

    Ранее ВС России «Ланцетами» уничтожили Hummer и шведскую БМП ВС Украины.

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    16 апреля 2024, 21:52 • Новости дня
    Военмедик ценой жизни спас пятерых солдат от удара беспилотника ВСУ
    Военмедик ценой жизни спас пятерых солдат от удара беспилотника ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель-механик медицинского взвода Михаил Торгашев ценой своей жизни спас пятерых солдат от удара украинского беспилотника, сообщил военкор Александр Коц.

    По словам Коца, Торгашев обеспечивал эвакуацию раненых из Бердычей, 5 апреля взвод был атакован украинским подразделением, передает «Комсомольская правда».

    Когда обстрел усилился, Торгашев перетащил двух получивших ранения медиков под танк, куда забрались еще трое штурмовиков. Услышав нарастающий звук приближающегося FVP-дрона, Торгашев повернулся к нему лицом и закрыл собой раненых бойцов.

    Три штурмовика и оба медика выжили, сам же Михаил погиб. У него остались четверо несовершеннолетних детей. Отмечается, что Торгашев посмертно представлен к званию Героя России.

    Ранее выманившего на себя дрон-камикадзе уральского бойца предложили представить к госнаграде.

    Коментарии (14)
    17 апреля 2024, 02:38 • Новости дня
    Сбитая инновационным трамваем в Петербурге женщина умерла в больнице

    Пострадавшая в ДТП с трамваем в Петербурге скончалась в больнице

    Сбитая инновационным трамваем в Петербурге женщина умерла в больнице
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Женщина, получившая тяжелые травмы в результате ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге, скончалась в больнице, сообщил городской комитет по транспорту.

    «Власти города выражают глубокие соболезнования родным пострадавшей в ДТП на Наличной улице. Врачи сделали все возможное, но сегодня женщина скончалась», – говорится в сообщении комитета по транспорту, которое передает РИА «Новости».

    Отмечается, что власти Петербурга взяли на себя организацию похорон и пообещали оказать семье погибшей социальную поддержку.

    Авария произошла в минувшую пятницу на Наличной улице. Трамвай, проходивший обкатку без пассажиров и сбил трех пешеходов.

    По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов. Двое мужчин получили травмы средней тяжести и были выписаны из больницы, а женщина находилась в тяжелом состоянии.

    Следственные органы проводят техническую экспертизу трамвая. Результаты экспертизы будут опубликованы официально.

    Ранее по факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

    Коментарии (22)
    17 апреля 2024, 01:56 • Новости дня
    Павел Дуров заявил о попытках спецслужб США завербовать инженера Telegram
    Павел Дуров заявил о попытках спецслужб США завербовать инженера Telegram
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Сооснователь Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о чрезмерном внимании к мессенджеру со стороны ФБР и американских спецслужб.

    «Приведу пример. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной нанять моего инженера», – рассказал Дуров, передает ТАСС.

    Он также отметил, что не доверяет безопасности платформ, разработанных в США.

    «Знаете, это прозвучит смешно, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Да, потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в платформы, разработанные в США, с точки зрения безопасности», – сказал Дуров.

    Такер Карлсон в свою очередь отметил, что в США шпионаж оправдывается безопасностью.

    «Вы предполагаете, что безопасность – это конфиденциальность, мое право не подвергаться слежке. Но правительство описывает слежку за вами как безопасность», – добавил журналист.


    Коментарии (19)
    17 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной

    Эксперт Федутинов рассказал, как Украина смогла скопировать дрон-камикадзе «Ланцет»

    Эксперт объяснил, как пресечь копирование российских дронов Украиной
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Схожие конструкторские решения нового БПЛА ВСУ и общая концепция применения свидетельствует о том, что Украина скопировала отечественный дрон «Ланцет». Информацию противник мог получить за счет трофейных аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотникам Денис Федутинов. Ранее Украина представила модель беспилотника, схожую с российским БПЛА «Ланцет».

    «У «Ланцета» и представленного украинскими конструкторами дрона есть несколько схожих черт. В первую очередь следует отметить общие конструктивные решения, связанные с использованием специфической для БПЛА схемы с X-образным крылом», – сказал эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «Во-вторых, прослеживается похожая концепция применения дронов, в рамках которой используются два беспилотника. Один ведет разведку и наблюдение, длительно барражируя над заданным районом, а второй БПЛА взлетает после обнаружения цели и наносит удар по установленным координатам. Эту стратегию предложили разработчики «Ланцета», она доказала свою эффективность в ходе СВО и, судя по всему, была скопирована украинскими конструкторами», – отмечает собеседник.

    «Думаю, что противник мог получить информацию о «Ланцетах» из двух источников. Первый – это открытые данные с выставок, а также из СМИ и интернета. Обе стороны конфликта традиционно черпают оттуда значительную долю сведений», – подчеркивает он.

    «Второй источник – это дальнейший анализ реальных образцов техники. За время СВО наши визави, вероятно, получили в свое распоряжение какое-то количество сбитых или упавших по техническим причинам российских беспилотников. Такие аппараты могли быть использованы для последующего изучения», – акцентирует эксперт.

    «Интерес для противника может представлять аппаратная часть БПЛА. Ее анализ необходим Украине, чтобы понять возможности нашей системы. Кроме того, программное обеспечение дрона может быть использовано для собственных разработок», – поясняет он.

    На фоне этого встает вопрос о том, как пресечь возможность получения такой информации противником. «Наиболее правильным способом защиты чувствительных данных от Украины будет самоуничтожение БПЛА в случае его поражения или технических неполадок. Реализация этого механизма – отдельный вопрос. Возможно, активация боезаряда могла бы производиться в случае подбора устройства противником или же после того, как аппарат доставят для изучения», – резюмировал аналитик.

    Ранее Федутинов в интервью РИА «Новости» отмечал, что Украина запустила производство собственных копий российских барражирующих боеприпасов «Ланцет». На это также указывает возможность использования БПЛА в тандеме с дроном-разведчиком, что характерно для отечественного аппарата.

    Мотивом для копирования нашего БПЛА противником стала эффективность аппарата на поле боя. По словам Федутинова, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

    Напомним, эффективность российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» признали в том числе и на Западе. В частности, обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что эти беспилотники представляют серьезную угрозу для украинской авиации.

    Издание Business Insider в свою очередь отмечало, что российские беспилотники «Ланцет» стали огромной проблемой для Украины на поле боя. Кроме того, дроны постоянно совершенствуются в дальности полета и боевых возможностях, что также сказывается на их эффективности.

    Российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» стали кошмаром для многих солдат, а особенно для экипажей польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab, используемых ВСУ, пишет портал interia.pl.

    Министерство обороны Британии в свою очередь назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России. Ведомство отмечало высокую эффективность данного типа российских беспилотников в зоне проведения спецоперации на Украине.

    В британском Минобороны добавляли, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о количественном и качественном росте числа БПЛА у российских войск на поле боя. Эксперты отмечали, что дроны, в том числе «Ланцеты», играют важную роль в современной войне. Кроме того, они призвали не останавливаться на достигнутом и дальше развивать беспилотники.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала о возможных путях дальнейшего развития беспилотных аппаратов, таких как «Ланцет». Собеседники утверждали, что БПЛА будут совершенствовать свою дальность, маневренность, незаметность и боевую нагрузку. Тем не менее дроны также будут удешевляться. В качестве примера дальнейшей эволюции барражирующих боеприпасов приводился «Скальпель».

    Напомним, «Ланцет» – это отечественный барражирующий боеприпас. У дрона сложный аэродинамический профиль – две пары Х-образных крыльев. Такая схема позволяет, с одной стороны, добиться высокой маневренности, с другой – сохранить требуемую несущую площадь крыла при компактных размерах. Полетное задание дроны выполняют автономно – их маршрут программируется заранее.

    «Ланцет» работает в паре с дроном-разведчиком. Последний пересекает линию фронта, передает координаты найденной цели, а потом фиксирует на камеру поражение объекта барражирующим боеприпасом.

    Коментарии (5)
    17 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    Американский миллиардер назвал причину поражений ВСУ

    Миллиардер Сакс заявил, что Украина проигрывает не из-за отсутствия помощи США, а из-за мощи армии России

    Американский миллиардер назвал причину поражений ВСУ
    @ Breaking Points/YouTube

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина проигрывает в конфликте с Россией не из-за отсутствия помощи США, а из-за мощи российской армии, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

    По его словам, Украина проигрывает не потому, что Конгресс США не дает финансирование, а потому, что у России больше артиллерии, человеческих ресурсов и превосходство в воздухе, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-командующий Объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс заявил, что Киев испытывает острый дефицит боеприпасов, войск и средств ПВО, что может привести к прорыву российских сил и их дальнейшему продвижению вглубь Украины.

    Коментарии (8)
    16 апреля 2024, 19:35 • Новости дня
    Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком

    Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком в ряде стран

    Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Борьба с русским языком в ряде стран является глупостью, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе поездки по Костанайской области.

    Токаев подчеркнул толерантность своей позиции по этому вопросу, а также напомнил, что по конституции в Казахстане государственным языком является казахский язык, русский язык используется по конституции наравне с казахским и выполняет функции официального языка, передает ТАСС.

    Ранее украинское Дунайское пароходство (УДП) в рамках кампании дерусификации переименовало несколько судов. До этого в Киеве переименовали ряд городских библиотек – они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена.

    Коментарии (33)
    17 апреля 2024, 10:30 • Новости дня
    Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом
    Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные источники предупреждают о возможном развале фронта, удерживаемого ВСУ в зоне СВО, уже этим летом, пишет издание Politico.

    Отмечается, что линия обороны может рухнуть под натиском нового наступления российских военных, численно превосходящих украинскую армию, передает ТАСС.

    Источники издания указывают, что подрывающим моральный дух украинских военных фактором стала нехватка снабжения.

    Также издание подчеркивает, что украинские офицеры в частных беседах часто признают неизбежность новых территориальных потерь летом.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что жители страны морально упали духом. CNN также объяснил высокий уровень потерь ВСУ.

    Коментарии (15)
    16 апреля 2024, 20:23 • Новости дня
    Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона»
    Грузинские радикалы призвали к «партизанской войне» из-за «русского закона»
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Призыв начать партизанскую войну против «Грузинской мечты», которая планирует принять в первом чтении в парламенте закон «О прозрачности иностранного влияния», прозвучал во вторник на акции протеста на проспекте Руставели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Надо начать партизанскую войну против «Грузинской мечты», преследуя ее членов в ресторанах, кафе, повсюду», – заявила на акции сторонница оппозиции Саломе Чарквиани, сообщила телекомпания «Имеди».

    На митинге также заявили, что «водометы и робокопы нас не испугают, у кого есть физическая сила, выдвигаемся ближе к парламенту». Оппозиционеры хотят прорвать кордоны полиции и ворваться в парламент через входы, расположенные на боковых улицах. Протестом руководят оппозиционные политики, в том числе ярые антироссийские радикалы Никанор Мелия и Ника Гварамия.

    Всего на акции находится несколько тысяч человек, которые требуют «отозвать русский закон». Участники акции обещают не допустить принятия этого резонансного законопроекта, который подразумевает прозрачность финансирования неправительственных организаций.

    МВД призвало протестующих соблюдать положения законов, которые регулируют проведение акций протеста.

    Ранее митингующие устроили потасовку с полицейскими у входа в грузинский парламент. Газета ВЗГЛЯД выяснила, удастся ли грузинскому парламенту одобрить законопроект об иноагентах в этот раз.

    Коментарии (19)
    16 апреля 2024, 21:43 • Новости дня
    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле

    Боррель заявил о невозможности Запада создать на Украине систему ПВО как в Израиле

    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны не могут создать на территории Украины систему ПВО, аналогичную израильскому «Железному куполу», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    «Нужно понимать, что система «Железный купол» создавалась десятилетиями», – заявил он, добавив, что такое ПВО «невозможно сделать в короткий срок», передает ТАСС.

    Боррель отметил, что тема поставок средств ПВО для Киева вынесена на повестку дня заседания глав МИД стран ЕС.

    Ранее глава Rheinmetall предложил Европе подумать о возведении «Железного купола».

    Коментарии (10)
    17 апреля 2024, 15:29 • Новости дня
    Уволился пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском
    Уволился пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из пилотов «Уральских авиалиний», вынужденно посадивших самолет Airbus A320 в поле под Новосибирском, уволился из авиакомпании, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

    Как говорится в сообщении, после завершения расследования и выхода отчета КВС пилот Сергей Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию, трудовой договор прекращен 15 апреля, передает ТАСС.

    Там добавили, что с приказом Сергей Белов ознакомлен.

    Ранее экстренно посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле» в Подмосковье.

    Коментарии (7)
    17 апреля 2024, 14:04 • Новости дня
    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния»

    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении

    В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Парламент Грузии 83 голосами «за» одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Против не проголосовал никто, оппозиция не участвовала в голосовании.

    В Тбилиси снова собирается митинг против этого закона, который оппоненты называют «русским».

    Власти говорят, что закон подразумевает только прозрачность работы неправительственных организаций и СМИ, чьи доходы более чем на 20 процентов состоят из иностранных вливаний.

    Ранее голосование было перенесено из-за протестов в Грузии.

    Коментарии (15)
    17 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР

    Онуфриенко: Освобождение Красногоровки позволит создать серьезные предпосылки для полного освобождения ДНР

    Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение Красногоровки будет иметь важное стратегическое значение. В частности, это позволит ВС России создать более ровную линию обороны, а также задать серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и полного освобождения ДНР. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Продвижение на Марьинском направлении он называет существенным.

    «После освобождения Марьинки ВС России начали продвижение в сторону Красногоровки. Несколько недель назад появились сообщения, что российским войскам удалось занять юго-восточную окраину города. Сейчас поступают сведения, что за последние дни наши продвинулись вдоль железной дороги и вышли к Красногоровскому огнеупорному заводу – наиболее укрепленному району населенного пункта», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Он также упомянул ролик, который сейчас активно распространяется в соцсетях. На видео – танк «Царь-мангал» выходит непосредственно к огнеупорному заводу. «Это достаточно большое продвижение вперед при нынешних темпах», – указал собеседник.

    Военный аналитик напомнил, что это вторая попытка штурма населенного пункта. По его оценкам, нынешняя операция российской армии будет успешной. «Был учтен опыт предыдущего наступления. Мы видим, что задействованы более мощные силы, активнее применяется авиация и наносятся ракетно-артиллерийские удары», – детализировал спикер.

    Вместе с тем надо понимать, что Красногоровка находилась на линии фронта фактически с 2014 года, город хорошо укреплен, добавил Онуфриенко. По словам спикера, основной сложностью станет ведение уличных боев. «Нужно контролировать каждый дом. Если вы его сегодня зачистили и пошли дальше, не факт, что завтра туда не просочится противник, и вам не придется повторно его штурмовать. Перед нашими военными стоит задача, в том числе буквально прочесывать и зачищать населенный пункт», – пояснил эксперт.

    Освобождение Красногоровки будет иметь важное стратегическое значение, акцентировал Онуфриенко. «Во-первых, мы обеспечим себе северный фланг. Без него продвигаться дальше попросту неэффективно. Во-вторых, это позволит нам создать более ровную линию обороны. Этой же цели отвечает штурм села Нетайлово, расположенного севернее Красногоровки», – уточнил собеседник.

    «Взятие Красногоровки позволит задать серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и освобождения ДНР», – подчеркнул он. Военный аналитик допускает, что следующим шагом ВС РФ станет продвижение с перспективой штурма города Горняк, поселка Кураховка и города Курахово, в котором расположена Кураховская ТЭС – мощный укрепрайон противника.

    Ранее стало известно о прорыве российских войск в Красногоровку в ДНР. Как сообщают военкоры, штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе. Общее продвижение составляет до 1 км.

    Также появилась информация о проведенной танковой атаке ВС РФ в район Красногоровского огнеупорного завода. Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых засветился танк «Царь-мангал», который на Западе прозвали «танк-черепаха». На видео боевая машина под атакой противника доезжает до центра Красногоровки и высаживает десант для штурма, при этом, как отмечает военкор, особая защита танка позволяет ему оставаться невредимым под обстрелами.

    На фоне успехов российской армии украинские военные источники предупреждают о возможном развале фронта, удерживаемого ВСУ в зоне СВО, уже этим летом. Politico указывает, что украинские офицеры в частном порядке признают неизбежность новых территориальных потерь, вопрос лишь в том, насколько значительными они будут. По оценкам издания, Россия «как никогда близка к своим целям» в зоне СВО, в то время как Украина «в ее нынешнем виде останется в прошлом», если только на поле боя не произойдет перелом.  

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