Главы регионов взяли на личный контроль ситуацию с паводками

Tекст: Ольга Никитина

Так, глава Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что сделал прививку от гепатита А в Орске, показав на личном примере необходимость вакцинации в подтопленных районах. «Эпидемиологическая обстановка в территориях, пострадавших от паводка, находится на особом контроле всех служб. Мы оперативно принимаем профилактические меры, чтобы защитить оренбуржцев», – сообщил он.

Губернатор отчитался, что по области привито 25 тыс. 402 человека, из них чуть больше 7 тыс. детей. В Орске – 15 тыс. 102 человека, в Оренбургском районе – 10 тыс. 300 человек. Он сообщил, что массовая вакцинация в Оренбурге начнется в конце недели, когда в регион поступят 70 тыс. доз из резервного фонда правительства России.

Кроме того, Паслер встретился с жителями. Он сообщил, что ряд мер по отводу воды были приняты по советам горожан после консультаций с МЧС и другими службами. «В итоге – снизили уровень воды и отвели опасность подтопления новых территорий», – рассказал он.

В свою очередь губернатор Курганской области Вадим Шумков осмотрел дамбу в Кургане. Он сообщил, что работы по укреплению дамбы шли круглосуточно. В них ежедневно участвовали до 4 тыс. человек. Уже возведено более 17 км защитной насыпи. С помощью беспилотников осуществляется мониторинг обстановки, рассказал глава области.

Глава Тюменской области Александр Моор вместе с полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым встретился с жителями муниципалитетов, рассказали о предпринимаемых мерах и провели оперативный штаб для усиления координации всех служб в условиях ЧС.

Губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с жителями, поручил главам районов находиться на постоянной связи с гражданами, проводить подомовые обходы, своевременно информировать людей о повадковой ситуации и при необходимости организовать размещение в ПВР.