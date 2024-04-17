Эксперты оценили шансы разных партий на победу в выборах в Хорватии

С инициативой проведения досрочных выборов выступил премьер-министр Хорватии, лидер правящей партии. В условиях политического кризиса и массовых общественных протестов 14 марта 2024 года Сабор проголосовал за самороспуск.

Руководитель проектов АНО «Экспертный институт социальных исследований», член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов считает, что досрочные выборы проводятся в апреле для того, чтобы провести их до выборов в Европарламент, которые намечены на июнь, исключив тем самым влияние выборов в ЕП на выборы национального Сабора Хорватии.

Член Совета Российского фонда свободных выборов, доктор юридических наук Владимир Лысенко напомнил, что Конституционный суд Хорватии предупредил, что может объявить парламентские выборы неконституционными, если не будет изменен закон о выборах из-за чрезмерной разницы в количестве избирателей в каждом избирательном округе, что приводит к значительным различиям в весе голосов избирателей.

При этом подготовка и проведение парламентских выборов возложена на систему избирательных органов, состоящую из четырех звеньев: Государственная избирательная комиссия Хорватии, окружные избирательные комиссии, муниципальные (городские) избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии. Эксперт также объяснил, что самовыдвижение законом не предусмотрено, независимый кандидат может быть предложен только группой избирателей.

Каждая участковая избирательная комиссия имеет список избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка, а также дополнительный список исключенных из него избирателей, которые голосуют на территории другого избирательного участка, в том числе за пределами территории Хорватии. Составляется также отдельный список избирателей – представителей соответствующих национальных меньшинств. Досрочное голосование избирателей законодательством не предусмотрено.

В наблюдении за парламентскими выборами участвуют национальные (общественные) наблюдатели, их назначать также имеют право и общественные организации.

«Участие иностранных наблюдателей конституцией Хорватии прямо не предусмотрено, при этом БДИПЧ ОБСЕ направляет на апрельские досрочные парламентские выборы миссию международных наблюдателей в составе семи человек», – отметил Лысенко.

По словам Шаповалова, на выборах в Хорватии конкурируют две главные силы: «правящая в течение двух последних сроков партия «Хорватское Демократическое Содружество» – правоцентристская партия, полностью поддерживающая действия Евросоюза и НАТО, и оппозиционная социал-демократическая партия, которая выступает с позиции нормализации отношений с Россией.

«Ее лидер в прошлом, а ныне президент Хорватии Зоран Миланович, известен взвешенной позицией в отношении конфликта с Россией, стремлением к минимизации участия Хорватии в этом конфликте», – пояснил он.

Эксперт считает, что в случае их победы резкой смены курса страны не будет, но есть вероятность, что Хорватия вслед за своими ближайшими соседями – Венгрией и Словакией, займет более сдержанную позицию в отношении экспансии НАТО на Восток, участия Европы в конфликте с Россией.

В настоящий момент Хорватия, как и многие Западные страны, находится в активной конфронтации с Россией, и этот курс приводит к негативным социально-экономическим последствиям для страны, констатирует Шаповалов.

Голосование избирателей пройдет 17 апреля с 7.00 до 19.00 по местному времени, президент Хорватии объявил этот день нерабочим, голосование зарубежных хорватских избирателей проводится в два календарных дня – 16 и 17 апреля.

Особенностью формирования парламента страны являются отдельные избирательные округа, где борьба идет за мандаты для национальных меньшинств.

В парламент Хорватии избирается 151 депутат. При этом 140 депутатов (из 151) избираются по десяти географическим 14-мандатным избирательным округам по пропорциональной избирательной системе и «открытым» спискам кандидатов.Три депутатских мандата подлежат замещению в специальном избирательном округе (№11) для хорватских граждан, проживающих за границей. Восемь депутатских мандатов замещаются от избирательного округа для национальных меньшинств (избирательный округ №12), из них три депутатских мандата – для представителей сербского национального меньшинства. Также один мандат – для представителей итальянского национального меньшинства, один – для венгерского нацменьшинства, один депутатский мандат – для представителей чешского и словацкого национальных меньшинств, один – для албанского, боснийского, македонского, черногорского и словенского национальных меньшинств, еще один мандат – для австрийского, болгарского, немецкого, еврейского, польского, цыганского, румынского, русинского, русского, турецкого, украинского и валахского нацменьшинств.