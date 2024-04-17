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    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики

    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

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    17 апреля 2024, 14:12 • Новости дня

    «Аэрофлот» возобновил рейсы из Дубая после задержки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять задержанные авиарейсы в Дубай и из него, говорится в сообщении перевозчика.

    Уже вылетели два рейса, заканчивается посадка пассажиров на третий рейс, сообщил перевозчик, передает ТАСС.

    «В настоящее время ситуация с отправкой рейсов «Аэрофлота» по направлениям в/из Дубая стабилизируется. Отправлен второй рейс в Москву», – отмечает компания. Там добавили, что на время ожидания пассажиров обеспечили ваучерами на питание.

    В Росавиации сообщили, что авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» работают над вывозом пассажиров из Дубая после задержек рейсов, вызванных наводнением в аэропорту.

    Ранее россияне рассказали об ожидании в аэропорту Дубая.

    16 апреля 2024, 18:46 • Новости дня
    В ЕС возмутились высокой платой за газ

    Европа стала платить за газ в три-четыре раза больше США и Китая

    В ЕС возмутились высокой платой за газ
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Расходы Евросоюза на импорт газа в три-четыре раза превышают соответствующие траты США и Китая. Это подрывает конкурентоспособность европейской промышленности на мировом рынке, заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики ЕС.

    По его словам, «нужно сравнивать цены на газ в ЕС с ценами в Китае и США, а там цены в три-четыре раза ниже», передает ТАСС.

    По словам Шефчовича, Европа переживает «чрезвычайно сложные времена». Дотации промышленности и гражданам, чтобы они могли обогревать свои дома, достигают 1 трлн евро в год, добавил он.

    После начала СВО в 2022 году страны ЕС решили по политическим мотивам значительно сократить закупки российского трубопроводного газа. Ситуацией воспользовался Вашингтон, который навязал европейцам свой СПГ по существенно более дорогой цене за счет поставок через океан в танкерах и строительства СПГ-терминалов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Европа усилила свою зависимость от российского СПГ за год и выясняла, какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ, отдавая ему предпочтение перед дорогим американским.

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    16 апреля 2024, 20:59 • Новости дня
    Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России в город Красногоровку

    Российские войска прорвались в Красногоровку в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону ВСУ между Донецком и Марьинкой и ворвались в населенный пункт Красногоровка, сообщили военкоры.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликованы кадры прорыва колонны бронетехники в Красногоровку, по словам российских военкоров, видео снято противником.

    Отмечается, что штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе.

    Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи в районе Красногоровки. Сообщалось, что освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики.

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    16 апреля 2024, 16:43 • Новости дня
    Россию пригласили на 80-летие высадки союзников в Нормандии
    Россию пригласили на 80-летие высадки союзников в Нормандии
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, которое состоится 6 июня, пишет агентство France Presse.

    Компания-организатор мероприятия Mission Liberation сообщила France Presse, что Россия приглашена на празднование и будет представлена с целью «почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года», передает РИА «Новости».

    При этом «с учетом обстоятельств» российский президент Владимир Путин не приглашен на церемонию, добавили там.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал планы французских властей пригласить Россию на празднование высадки в Нормандии плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского.

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    16 апреля 2024, 14:41 • Новости дня
    Дуров дал интервью журналисту Карлсону
    Дуров дал интервью журналисту Карлсону
    @ Tatan Syuflana/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Как написал Дуров в своем Telegram-канале, интервью, которое «выйдет совсем скоро», будет в видеоформате, что для него «большая редкость».

    По его словам, как лидер политически нейтральной платформы, он обязан общаться с журналистами различных политических взглядов. Дуров отметил, что в феврале дал интервью журналисту либеральных взглядов, в то же время общаясь с известным консерватором Карлсоном.

    «Таким образом, я смогу оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram», – написал Дуров.

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина.

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    16 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    На Ивлееву составили протокол по статье о дискредитации ВС России

    В суд Москвы поступил протокол на блогера Настю Ивлееву за дискредитацию Российской армии

    На Ивлееву составили протокол по статье о дискредитации ВС России
    @ Пресс-служба Лефортовского суда/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Тверской суд Москвы поступил административный протокол, составленный на блогера Анастасию Ивлееву по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в суде.

    Ивлеевой грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей, судебное заседание назначено на 25 апреля, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Минобороны России «голую вечеринку» Ивлеевой в клубе «Мутабор» сочли актом ментальной агрессии.

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    17 апреля 2024, 04:47 • Новости дня
    Эксперт: Украина начала копировать российские дроны-камикадзе «Ланцет»

    Эксперт: Копирование Украиной российских дронов-камикадзе «Ланцет» подтверждает их эффективность

    Эксперт: Украина начала копировать российские дроны-камикадзе «Ланцет»
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина признала высокую эффективность российских барражирующих боеприпасов «Ланцет», запустив производство собственных копий этих дронов, заявил военный аналитик и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «Украинцы представили модель беспилотника, очертаниями фактически повторяющую российский барражирующий боеприпас «Изделие-52», также известный как «Ланцет», – рассказал Федутинов РИА «Новости».

    По его словам, «Ланцет» за два года СВО выводил из строя элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу ВСУ, став «настоящей головной болью» для украинских военных.

    При этом Федутинов подчеркнул, что в отличие от израильских беспилотников, российские «Ланцеты» могут работать в тандеме с беспилотником-разведчиком.

    Агентство напоминает, что российские Вооруженные силы применяют в зоне СВО целый ряд ударных дронов, в том числе барражирующие боеприпасы линейки «Ланцет» и дроны-камикадзе «Куб».

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России «Ланцетом» уничтожили на Авдеевском направлении танк ВСУ, стрелявший по российским позициям.

    Ранее ВС России «Ланцетами» уничтожили Hummer и шведскую БМП ВС Украины.

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    16 апреля 2024, 21:52 • Новости дня
    Военмедик ценой жизни спас пятерых солдат от удара беспилотника ВСУ
    Военмедик ценой жизни спас пятерых солдат от удара беспилотника ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель-механик медицинского взвода Михаил Торгашев ценой своей жизни спас пятерых солдат от удара украинского беспилотника, сообщил военкор Александр Коц.

    По словам Коца, Торгашев обеспечивал эвакуацию раненых из Бердычей, 5 апреля взвод был атакован украинским подразделением, передает «Комсомольская правда».

    Когда обстрел усилился, Торгашев перетащил двух получивших ранения медиков под танк, куда забрались еще трое штурмовиков. Услышав нарастающий звук приближающегося FVP-дрона, Торгашев повернулся к нему лицом и закрыл собой раненых бойцов.

    Три штурмовика и оба медика выжили, сам же Михаил погиб. У него остались четверо несовершеннолетних детей. Отмечается, что Торгашев посмертно представлен к званию Героя России.

    Ранее выманившего на себя дрон-камикадзе уральского бойца предложили представить к госнаграде.

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    16 апреля 2024, 18:45 • Новости дня
    В Совфеде указали на абсурдность заключения МАГАТЭ об обстрелах Запорожской АЭС

    Сенатор Долгов: МАГАТЭ по теме обстрелов Запорожской АЭС лавирует между США и правдой

    В Совфеде указали на абсурдность заключения МАГАТЭ об обстрелах Запорожской АЭС
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    МАГАТЭ в ситуации с обстрелами ВСУ Запорожской АЭС не может осудить Киев и не может сказать правду, пойдя вопреки воле США. Поэтому агентство лавирует и ищет обтекаемые формулировки, хотя для России такой подход неприемлем, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также осудил заключение МАГАТЭ по обстрелам ЗАЭС.

    «Конечно, эта ситуация абсурдна. Если верить нашим визави, то ситуация получается следующей: Украине от СССР досталось четыре АЭС, но мы обстреливаем только одну из них – которую сами же контролируем», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    «Но у этого абсурда есть объяснение: МАГАТЭ не может осудить Киев и не может сказать правду, пойдя вопреки воле США. Поэтому агентство лавирует и ищет обтекаемые и приемлемые для всех формулировки. Хотя для России, конечно, такая постановка вопроса совершенно недопустима», – указал сенатор.

    «Я неплохо знаю директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Это здравомыслящий человек. И он, безусловно, все понимает, но сказать не может. Да, в МАГАТЭ отреагировали на происходящее, сказали будто бы правильные слова, но не сказали, кто именно обстреливает станцию», – пояснил спикер.

    «Такая позиция, конечно, не добавляет авторитета МАГАТЭ и даже наносит агентству репутационный ущерб. Совет Безопасности ООН тоже не может проявить волю. Но это необходимые для мира структуры, с которыми мы продолжим сотрудничать», – подчеркнул собеседник.

    «В целом же вопрос безопасности АЭС будет решаться силами ВС России. Чем дальше ВСУ будут отодвинуты от станции – тем лучше. Нам говорят, мол, если передать станцию Киеву – тогда обстрелы прекратятся. Но это не так. Обстрелы прекратятся, когда линия фронта уйдет подальше от наших регионов», – считает сенатор.

    «Кроме того, украинские власти вбрасывают фейки про АЭС, потому что им не хватает электроэнергии, так как мы бьем по их инфраструктуре. И правильно делаем. И нехватка электроэнергии у них, несомненно, будет нарастать. Вот что Киеву и Вашингтону нужно иметь в виду, а не устраивать спектакли абсурда в ООН», – резюмировал парламентарий.

    Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что на открытом заседании Совбеза по Запорожской АЭС 15 апреля гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил атаки на станцию, но так и не сказал, кто эти атаки совершает.

    «Выглядела эта загадочность, мягко говоря, странно. Как будто БПЛА, почти как НЛО, прилетают на ЗАЭС из ниоткуда. Западных членов СБ такая линия гендиректора избавила от неудобного выбора: публично осудить своих киевских клиентов, либо публично же признать, что на создаваемые ими угрозы безопасности ядерных объектов им наплевать. А этого налогоплательщики могут и не понять», – отметил Полянский.

    Поэтому, по словам дипломата, МАГАТЭ была «изобретена лукавая формула»: Россия должна вернуть контроль над ЗАЭС, чтобы станцию перестали обстреливать. «Фактически шантаж. Этим западные члены СБ, сами того не заметив, по сути показали, что прекрасно осведомлены, кто обстреливает станцию», – отметил он.

    Резюмируя, Полянский спрогнозировал: Украина и дальше сможет безнаказанно и при попустительстве западников обстреливать ЗАЭС, а Гросси будет призывать «все стороны» проявлять сдержанность и осуждать анонимные атаки.

    Стоит отметить, что Гросси на заседании также напомнил, что один из ударов пришелся по куполу шестого энергоблока станции. «Ущерб был поверхностным, но сама атака создала очень опасный прецедент попадания по защитной оболочке реактора», – подчеркнул он.

    Напомним, ЗАЭС, расположенная на левом берегу Днепра, является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. С октября 2022 года она стала российской.

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    17 апреля 2024, 01:56 • Новости дня
    Павел Дуров заявил о попытках спецслужб США завербовать инженера Telegram
    Павел Дуров заявил о попытках спецслужб США завербовать инженера Telegram
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Сооснователь Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о чрезмерном внимании к мессенджеру со стороны ФБР и американских спецслужб.

    «Приведу пример. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной нанять моего инженера», – рассказал Дуров, передает ТАСС.

    Он также отметил, что не доверяет безопасности платформ, разработанных в США.

    «Знаете, это прозвучит смешно, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Да, потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в платформы, разработанные в США, с точки зрения безопасности», – сказал Дуров.

    Такер Карлсон в свою очередь отметил, что в США шпионаж оправдывается безопасностью.

    «Вы предполагаете, что безопасность – это конфиденциальность, мое право не подвергаться слежке. Но правительство описывает слежку за вами как безопасность», – добавил журналист.


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    16 апреля 2024, 14:51 • Новости дня
    Источник: ГУР Украины пыталось устранить блогера Шария и обвинить Россию
    Источник: ГУР Украины пыталось устранить блогера Шария и обвинить Россию
    @ @anatolijsharij

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главное управление разведки пыталось физически устранить украинского блогера Анатолия Шария, чтобы потом в этом обвинить Россию, заявил источник в МВД России.

    По его словам, за нападением на украинского журналиста в Испании стоит киевский режим, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Киев планировал «физически устранить блогера, возложив при этом ответственность за его убийство на Российскую Федерацию». Полиция Испании отнеслась к расследованию нападения формально, на место происшествия никто не выезжал.

    Источник уточнил, что от имени спецслужб РФ украинской агентурой были завербованы участники покушения на украинского блогера Анатолия Шария из проживающих в Испании украинцев. А непосредственно курировал операцию глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

    Напомним, в начале марта Шарий рассказал в своем Telegram-канале, что его автомобиль пытались обстрелять, использовался при этом автомат с глушителем.


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    17 апреля 2024, 12:17 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по порту Одессы
    Российские войска нанесли удар по порту Одессы
    @ Ritzau Scanpix/Bo Amstrup/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    В районе Одессы был нанесен удар по портовой инфраструктуре, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет зафиксирован в Одессе в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени, передает РИА «Новости».

    Лебедев также добавил, что ведущие к порту и набережной дороги перекрыты, проезд разрешен только машинам скорой.

    Ранее в Одессе прозвучал взрыв. На фоне участившихся ударов по украинской инфраструктуре главе командования «Юг» ВСУ Геннадию Шаповалову поручили оборону Николаева и Одессы.

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    16 апреля 2024, 18:23 • Новости дня
    Кадыров: Алаудинов назначен замглавы Главного военно-политического управления

    Кадыров: Алаудинов назначен замглавы Главного военно-политического управления ВС России

    Кадыров: Алаудинов назначен замглавы Главного военно-политического управления
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замначальника Главного военно-политического управления ВС России назначен генерал-майор и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Алаудинов освобожден от ранее занимаемой должности замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России и назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что это – важное решение, подтверждающее «выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу» Алаудинова.

    В конце 2023 года Алаудинов заявлял, что в 2024 году Россия «поставит точку в СВО».

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    17 апреля 2024, 02:38 • Новости дня
    Сбитая инновационным трамваем в Петербурге женщина умерла в больнице

    Пострадавшая в ДТП с трамваем в Петербурге скончалась в больнице

    Сбитая инновационным трамваем в Петербурге женщина умерла в больнице
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Женщина, получившая тяжелые травмы в результате ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге, скончалась в больнице, сообщил городской комитет по транспорту.

    «Власти города выражают глубокие соболезнования родным пострадавшей в ДТП на Наличной улице. Врачи сделали все возможное, но сегодня женщина скончалась», – говорится в сообщении комитета по транспорту, которое передает РИА «Новости».

    Отмечается, что власти Петербурга взяли на себя организацию похорон и пообещали оказать семье погибшей социальную поддержку.

    Авария произошла в минувшую пятницу на Наличной улице. Трамвай, проходивший обкатку без пассажиров и сбил трех пешеходов.

    По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов. Двое мужчин получили травмы средней тяжести и были выписаны из больницы, а женщина находилась в тяжелом состоянии.

    Следственные органы проводят техническую экспертизу трамвая. Результаты экспертизы будут опубликованы официально.

    Ранее по факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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    16 апреля 2024, 19:35 • Новости дня
    Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком

    Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком в ряде стран

    Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Борьба с русским языком в ряде стран является глупостью, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе поездки по Костанайской области.

    Токаев подчеркнул толерантность своей позиции по этому вопросу, а также напомнил, что по конституции в Казахстане государственным языком является казахский язык, русский язык используется по конституции наравне с казахским и выполняет функции официального языка, передает ТАСС.

    Ранее украинское Дунайское пароходство (УДП) в рамках кампании дерусификации переименовало несколько судов. До этого в Киеве переименовали ряд городских библиотек – они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена.

    Коментарии (33)
    16 апреля 2024, 14:56 • Новости дня
    В Москве осудили поджегшую кабинку для голосования пенсионерку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Люблинском суде Москвы вынесен приговор пенсионерке Петрухиной, которая подожгла будку для голосования на избирательном участке.

    Женщину признали виновной и назначили наказание в виде полутора лет колонии условно, сообщили в суде ТАСС.

    Также ей назначен испытательный срок в два года, приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

    Отмечается, что пенсионерка постоянно живет в Москве по месту регистрации, у нее есть онкологическое заболевание. Она просила суд учесть, что полностью признает вину и намерена активно способствовать раскрытию преступления, сбегать от следствия и суда не планирует.

    По статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» ей грозило до пяти лет лишения свободы.

    В Росгвардии поясняли, что женщине 70 лет, поджог кабинки она объясняла «секретным заданием». В результате поджога никто не пострадал.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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