Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».0 комментариев
Россияне рассказали об ожидании в аэропорту Дубая
Россияне рассказали об ожидании задержанных рейсов в аэропорту Дубая
Вынужденно застрявшим в международном аэропорту Дубая не предлагают размещение в гостинице, а также воду, заявила россиянка Алена, которая находится там уже 18 часов.
Самолет Алены должен был вылететь из Дубая в Москву во вторник, его дважды переносили, сказала собеседница «Газеты.Ru».
Она добавила, что сейчас «вся трасса выглядит сухой», и не совсем ясно, почему полеты до сих пор не разрешены.
Люди были вынуждены ночевать на креслах в аэропорту, все гостиницы заняты, номера достались тем, кто был в аэропорту раньше, или от авиакомпании Emirates, сказала Алена.
Еду позволяют брать в «Макдоналдсе», однако из-за большой очереди туда трудно попасть, потому туристы покупают еду самостоятельно.
«Никакой помощи нет, воду не предлагают. Никакой общей огласки информации», – добавила она.
Другой застрявший в ОАЭ из-за погоды собеседник Роман рассказал, что находится вместе с семьей там уже 13 часов. Авиакомпания предоставила воду и «хоть какое-то питание» детям. Людям приходится спать на полу или на сидениях.
Между тем в пресс-службе Минэкономразвития России пояснили, что в ОАЭ находятся порядка двух тысяч организованных российских туристов, передает ТАСС.
Все они, по данным ведомства, обеспечены жильем и горячим питанием, туроператоры находятся в контакте с компаниями-перевозчиками и партнерами в ОАЭ.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и глава туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что организация подготовила обращение в адрес руководства ближневосточных авиакомпаний с жалобами российских туристов в аэропорту Дубая.
По оценкам ассоциации, порядка 2,5 тыс. россиян ждут вылета своих рейсов в ОАЭ, ситуация должна стабилизоваться за сутки.
Во вторник международный аэропорт Дубая приостановил прием рейсов из-за погодных условий. До этого рейсы «Аэрофлота» из Дубая в Москву решили перенести из-за плохой погоды.