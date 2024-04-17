Россияне рассказали об ожидании в аэропорту Дубая

Россияне рассказали об ожидании задержанных рейсов в аэропорту Дубая

Tекст: Алексей Дегтярев

Самолет Алены должен был вылететь из Дубая в Москву во вторник, его дважды переносили, сказала собеседница «Газеты.Ru».

Она добавила, что сейчас «вся трасса выглядит сухой», и не совсем ясно, почему полеты до сих пор не разрешены.

Люди были вынуждены ночевать на креслах в аэропорту, все гостиницы заняты, номера достались тем, кто был в аэропорту раньше, или от авиакомпании Emirates, сказала Алена.

Еду позволяют брать в «Макдоналдсе», однако из-за большой очереди туда трудно попасть, потому туристы покупают еду самостоятельно.

«Никакой помощи нет, воду не предлагают. Никакой общей огласки информации», – добавила она.

Другой застрявший в ОАЭ из-за погоды собеседник Роман рассказал, что находится вместе с семьей там уже 13 часов. Авиакомпания предоставила воду и «хоть какое-то питание» детям. Людям приходится спать на полу или на сидениях.

Между тем в пресс-службе Минэкономразвития России пояснили, что в ОАЭ находятся порядка двух тысяч организованных российских туристов, передает ТАСС.

Все они, по данным ведомства, обеспечены жильем и горячим питанием, туроператоры находятся в контакте с компаниями-перевозчиками и партнерами в ОАЭ.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и глава туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что организация подготовила обращение в адрес руководства ближневосточных авиакомпаний с жалобами российских туристов в аэропорту Дубая.

По оценкам ассоциации, порядка 2,5 тыс. россиян ждут вылета своих рейсов в ОАЭ, ситуация должна стабилизоваться за сутки.

Во вторник международный аэропорт Дубая приостановил прием рейсов из-за погодных условий. До этого рейсы «Аэрофлота» из Дубая в Москву решили перенести из-за плохой погоды.