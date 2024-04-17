Дело завели во Владимирской области на воевавшего в ВСУ россиянина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, ФСБ выявила противоправную деятельность уроженца Украинской ССР, гражданина России 1986 года рождения, причастного к совершению госизмены, передает РИА «Новости».

По данным следствия, мужчина, уроженец и гражданин Украины, в январе 2016 года получил гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, объяснив это желанием постоянно жить на территории России. В 2018 году он выехал на территорию Украины и в 2020 году заключил контракт с ВСУ, при этом от российского гражданства не отказался. С 2020 года подозреваемый служил в составе подразделений, непосредственно противостоящих ВС России.

В ФСБ рассказали, что весной 2022 года мужчина попал в плен и содержался в специализированном учреждении на территории Владимирской области. В марте этого года в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Ранее задержанный в Москве по подозрению в покушении на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова мужчина признался в работе на СБУ и в изготовлении использованного при покушении взрывного устройства.