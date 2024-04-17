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    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем Ватикан бросил вызов западной элите

    Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда был против России

    Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.

    18 комментариев
    17 апреля 2024, 00:20 • Новости дня

    ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более 40 боеприпасов

    ВСУ за сутки 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 40 боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска за минувшие сутки выпустили по жилым районам ДНР более 40 боеприпасов, сообщает представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Отмечается, что оперативные дежурные зафиксировали 13 фактов обстрелов на донецком и горловском направлениях, передает ТАСС.

    Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

    Ранее сообщалось, что за два года ВСУ выпустили по территории ДНР свыше 182 тыс. боеприпасов различного калибра.

    В результате обстрелов погибли 4894 мирных жителя, в том числе 148 детей. Ранения получили более 6 тыс. человек.

    16 апреля 2024, 12:06 • Новости дня
    Политолог назвал две причины отказа Киева от соглашения с Россией по Черному морю

    Политолог Корнилов: Украина неприемлемыми требованиями сорвала сделку о судоходстве в Черном море

    Политолог назвал две причины отказа Киева от соглашения с Россией по Черному морю
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У офиса Зеленского могло быть две причины для срыва сделки с Россией и Турцией по судоходству в Черном море. Одна из них – неспособность «продавить» свои условия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. О том, что Москва, Киев и Анкара в течение двух месяцев вели переговоры по сделке и были близки к согласованию документа, сообщило агентство Reuters.

    «Сложно судить, какой из пунктов соглашения не понравился Киеву. Но я полагаю, что у офиса Зеленского могло быть несколько причин для того, чтобы в последний момент «дать заднюю», – отметил политолог Владимир Корнилов. Так, по одной из версий, на Банковой выдвинули определенные условия, а когда поняли, что они неприемлемы для остальных участников, то отказались от сделки.

    По мнению собеседника, таким условием могло быть разрешение на нахождение в Черном море военных кораблей НАТО для конвоирования судов, следующих как в порты Украины, так и в обратном направлении. Корнилов напомнил, что подобную инициативу украинское руководство озвучивало и прежде. «Это предложение неприемлемо ни для России, ни для Турции. Очевидно, что стороны не могли пойти на уступки в этом вопросе. Возможно, Киев, поняв бесперспективность достижения желаемого, решил сорвать сделку», – детализировал спикер. По мнению политолога, стоит ожидать, что Украина будет и дальше предпринимать попытки обойти Конвенцию Монтре.  

    Впрочем, существует и другая версия. Корнилов допускает, что Зеленский испугался последствий, которыми достигнутые договоренности могли бы обернуться. «Мы помним, что Киев официально запретил себе вести какие-либо переговоры с нынешней российской властью. Возможно, когда стало понятно, что Турция вскоре объявит о соглашении по судоходству, советников украинского президента осенило – сделка может быть воспринята как нарушение Зеленским собственного же указа», – предположил политолог.

    Ранее стало известно, что Россия, Украина и Турция в течение двух месяцев вели переговоры по сделке о безопасном судоходстве в Черном море и были близки к согласованию документа. Планировалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о соглашении 30 марта, но, по информации Reuters, в последний момент Киев отказался. Причина такого решения украинской стороны неизвестна. К началу переговоров стороны якобы подтолкнула ООН.

    Согласно тексту документа, который оказался в распоряжении агентства, Турция «в рамках своих посреднических усилий» достигла соглашений с Украиной и Россией «об обеспечении свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море». Москва и Киев обязывались предоставить гарантии безопасности торговым судам, в частности, не атаковать, не арестовывать и не обыскивать их.

    «Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения (за исключением морских перевозок, согласованных сторонами в рамках международных миссий)», – следует из проекта соглашения. Оно должно было начать действовать в день объявления о нем.

    Эрдоган в конце февраля заявлял о необходимости заключения соглашения об обеспечении безопасности коммерческого судоходства в Черном море, напоминает ТАСС. По словам президента Турции, в этом контексте в сотрудничестве с ООН продолжаются контакты по выработке нового регламента, который будет включать соответствующие обязательства. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, комментируя инициативу Эрдогана, отмечал, что она не связана с зерновой сделкой.

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    16 апреля 2024, 07:44 • Новости дня
    Первый в мире боевой ледокол «Иван Папанин» принял экипаж
    Первый в мире боевой ледокол «Иван Папанин» принял экипаж
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипаж первого боевого ледокола проекта 23550 «Иван Папанин» завершил заселение на корабль, его готовят к выходу в море для заводских ходовых испытаний.

    «Завершено заселение экипажа на первый боевой ледокол «Иван Папанин», построенный для ВМФ», – передает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

    Отмечается, что заселение экипажа проходило поэтапно и является важным шагом перед выходом ледокола на заводские ходовые испытания.

    По данным Минобороны России, моряки ледокола прошли специальное обучение, включающее отработку навыков эксплуатации техники и вооружения в условиях Арктики на учебно-тренажерных комплексах.

    «Иван Папанин» – головной корабль проекта 23550, серии многофункциональных ледоколов, способных преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. Корабли этого проекта могут нести на борту вертолет и предназначены как для ВМФ России, так и для морских частей Пограничных войск ФСБ России.

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    16 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования украинского кризиса
    Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования украинского кризиса
    @ Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече в Пекине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложил четыре принципа, которые позволят предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля и достичь скорейшего восстановления мира.

    Си Цзиньпин считает, что в первую очередь следует уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды.

    Вторым пунктом он призвал «остудить ситуацию», прекратить подливать масло в огонь, передает ТАСС.

    Китайский лидер настаивает на создании условий, чтобы стало возможным восстановление мира. Он призвал воздержаться от обострения напряженности.

    Кроме того, следует, по его словам, уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок.

    Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, которую должны признать как Россия, так и Украина.

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    16 апреля 2024, 13:53 • Новости дня
    Российские войска уничтожили цеха производства и хранения украинских дронов
    Российские войска уничтожили цеха производства и хранения украинских дронов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в последние сутки поразили цеха производства и хранения украинских беспилотников, сообщило министерство обороны.

    Поражены также склады боеприпасов и горючего ВСУ, скопления живой силы и военной техники в 133 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО за сутки сбили 155 украинских дронов, шесть британских крылатых ракет Storm Shadow, две американские противорадиолокационные ракеты HARM, четыре американские авиационные ложные воздушные цели MALD и два снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».

    С начала СВО уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21 292 дрона, 502 ЗРК, 15 793 танка и других боевых бронированных машин, 1267 машин РСЗО, 8928 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    16 апреля 2024, 12:21 • Новости дня
    Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине
    Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) о разделении помощи Вашингтона Израилю и Украине позорное и является «чистой политикой», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской компании PBS.

    «Это означает, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии. Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Зеленский считает, что если Конгресс разделит помощь, то это будет означать, что это вопрос выборов в Штатах.

    По его словам, никого не волнует происходящее на Украине, американских политиков волнует только их рейтинг одобрения.

    Ранее Джонсон сообщил, что вскоре конгрессмены могут рассмотреть проект закона о помощи Украине.

    При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация выступает против разделения помощи Украине и Израилю.

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    16 апреля 2024, 14:51 • Новости дня
    Источник: ГУР Украины пыталось устранить блогера Шария и обвинить Россию
    Источник: ГУР Украины пыталось устранить блогера Шария и обвинить Россию
    @ @anatolijsharij

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главное управление разведки пыталось физически устранить украинского блогера Анатолия Шария, чтобы потом в этом обвинить Россию, заявил источник в МВД России.

    По его словам, за нападением на украинского журналиста в Испании стоит киевский режим, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Киев планировал «физически устранить блогера, возложив при этом ответственность за его убийство на Российскую Федерацию». Полиция Испании отнеслась к расследованию нападения формально, на место происшествия никто не выезжал.

    Источник уточнил, что от имени спецслужб РФ украинской агентурой были завербованы участники покушения на украинского блогера Анатолия Шария из проживающих в Испании украинцев. А непосредственно курировал операцию глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

    Напомним, в начале марта Шарий рассказал в своем Telegram-канале, что его автомобиль пытались обстрелять, использовался при этом автомат с глушителем.


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    16 апреля 2024, 09:32 • Новости дня
    В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных

    Кимаковский: Демократизация закона активизирует сдачу в плен солдат ВСУ

    В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Демократизация российского законодательства в отношении пленных позволила бы активизировать переход украинских солдат на сторону России, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

    По его словам, нужно расширить законодательство России, чтобы украинцы охотнее сдавались в плен, потому что сейчас в рамках российского законодательства при переходе линии фронта они все равно попадают под уголовную ответственность, передает РИА «Новости».

    Кимаковский уточнил, что украинцы не хотят воевать против России, но вынуждены это делать, при этом командование ВСУ их пугает уголовной ответственностью при попадании в российский плен, а при создании для пленных «мягкого захода» на территорию России часто проникают преступники.

    По его словам, в ближайшее время в России будет работать вот такого рода мягкая сила, и если взять в плен даже десять тысяч, то можно ослабить украинскую армию.

    Кимаковский добавил, что в таком случае военнослужащие ВСУ будут не только охотнее переходить на сторону России, но и приводить своих командиров и привозить технику.

    «А если мы еще им предложим за это и материальное вознаграждение, например за перевод какого-нибудь карателя или какого-то интересного вооружения, то я думаю, что там от заявок отбоя не будет по переходу украинских военнослужащих на нашу территорию», – добавил Кимаковский.

    Ранее издание New York Times сообщило, что украинские мужчины, пытаясь уклониться от армии и сбежать из страны, рискуют собственными жизнями, тысячи украинцев пытаются пересечь румынскую границу вплавь через реку Тиса.

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    16 апреля 2024, 10:33 • Новости дня
    Завербованный СБУ россиянин признался в подрыве машины в Москве
    Завербованный СБУ россиянин признался в подрыве машины в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Задержанный в Москве по подозрению в покушении на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова мужчина признался в работе на СБУ и в изготовлении использованного при покушении взрывного устройства, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Задержанный рассказал, что ему поставили задачу следить за Прозоровым, а позднее – собрать бомбу и прикрепить ее к днищу его автомобиля, в чем мужчине помог куратор СБУ, передает ТАСС.

    Также в ЦОС ФСБ сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту попытки террористического акта и госизмены. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Во вторник ФСБ задержала подорвавшего машину экс-сотрудника СБУ гражданина России 1983 года рождения.

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    16 апреля 2024, 18:23 • Новости дня
    Кадыров: Алаудинов назначен замглавы Главного военно-политического управления

    Кадыров: Алаудинов назначен замглавы Главного военно-политического управления ВС России

    Кадыров: Алаудинов назначен замглавы Главного военно-политического управления
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замначальника Главного военно-политического управления ВС России назначен генерал-майор и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Алаудинов освобожден от ранее занимаемой должности замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России и назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что это – важное решение, подтверждающее «выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу» Алаудинова.

    В конце 2023 года Алаудинов заявлял, что в 2024 году Россия «поставит точку в СВО».

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    16 апреля 2024, 10:51 • Новости дня
    Пленный спецназовец ВСУ признался в неумении пользоваться оружием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарас Мельничук рассказал, что его после мобилизации в батальон спецназа ВСУ даже не обучили стрелять из автомата и разбирать его.

    Он рассказал, что его держали в военкомате два дня и отправили в 21-й батальон спецназа, где подготовки тоже не было, их даже не научили пользоваться оружием, передает ТАСС.

    Мельничук рассказал, что его отправили отнести воду на позиции, проводник отказался с ним идти на передовую и «спецназовец» заблудился и вышел на позиции ВС России, где он и сдался.

    Мельничук также сообщил, что был ограниченно годным по причине диагноза «гипоплазия левой почки», но в военкомате сказали, что для пехоты он подходит. Пленный ВСУ подчеркнул, что не хочет воевать и считает войну бессмысленной.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военнослужащие элитной 25-й отдельной бригады ВДВ в составе подразделения сдались в плен российским военным на Авдеевском направлении.

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    16 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины

    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины в 2022 году

    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Аналитики журнала Foreign Affairs Сэмюэль Черэп и Сергей Радченко, изучив тексты проектов соглашений между Москвой и Киевом, интервью представителей сторон и сопутствующую документацию, пришли к выводу, что страны Запада сознательно саботировали мирные переговоры в 2022 году.

    По мнению экспертов, даже если бы Россия и Украина смогли преодолеть разногласия, достигнутые в Стамбуле соглашения требовали бы поддержки со стороны США и их союзников. Однако Запад не был готов идти на политический риск, вступать в переговоры и гарантировать безопасность Украины, передает ТАСС.

    Как отмечают аналитики, вместо этого страны Запада решили увеличить военную помощь Киеву и ужесточить санкции против Москвы.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала украинского президента Владимира Зеленского изменить конституцию для разрешения конфликта.

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    16 апреля 2024, 10:38 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал к проведению мирной конференции по Украине
    Си Цзиньпин призвал к проведению мирной конференции по Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, которую должны признать как Россия, так и Украина.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, передает ТАСС.

    Напомним, что специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.

    Как заявлял президент Владимир Путин, Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».

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    16 апреля 2024, 13:19 • Новости дня
    Секретарь Совбеза России заявил о связи исполнителей теракта в «Крокусе» с украинскими националистами

    Патрушев: Подтверждается связь украинских националистов с исполнителями теракта в «Крокусе»

    Секретарь Совбеза России заявил о связи исполнителей теракта в «Крокусе» с украинскими националистами
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следствие подтвердило связь непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с националистами на Украине, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    Связь подтверждена в ходе расследования, она также процессуально закрепляется, сказал Патрушев, передает ТАСС.

    По его словам, на северо-западе России сейчас особенно актуальны дополнительные меры по улучшению гражданской обороны и обеспечению безопасности людей.

    Вопрос особо актуален в условиях «активизации на территории страны диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов, взявших на вооружение фашистские методы».

    Киевский режим не смог добиться успехов на поле боя и при поддержке Запада и его координации совершает диверсии против гражданских объектов, обстреливает приграничные регионы в России, совершает теракты, организует покушения на представителей власти, общественных деятелей и журналистов.

    Теракт же в «Крокусе» стал «ярким примером бесчеловечности, лютой ненависти» к России. Патрушев подчеркнул, что исполнители, организаторы и пособники этого преступления понесут заслуженное наказание.

    До этого директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что теракт в «Крокус Сити Холле» указывает на украинских неонацистов и страны Запада.

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    16 апреля 2024, 09:48 • Новости дня
    Bloomberg раскритиковал заявления Макрона об увеличении военной помощи Киеву

    Bloomberg назвал неуклюжими заявления Макрона об увеличении военной помощи Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, французский президент активно выступает за увеличение военной помощи Украине, при этом его послания иногда звучат неуклюже, передает РИА «Новости».

    «Он непредсказуемо колеблется между миротворцем и провокатором», – пишет Bloomberg.

    Ранее Макрон рассказал о действиях ЕС при прекращении помощи США Украине.

    Коментарии (4)
    16 апреля 2024, 13:05 • Новости дня
    Украине пришлось экстренно импортировать электроэнергию из Румынии и Польши

    Tекст: Ольга Никитина

    В понедельник вечером Украина была вынуждена прибегнуть к экстренному импорту электроэнергии из Румынии и Польши для покрытия вечернего пика потребления, сообщает министерство энергетики страны.

    В ведомстве добавили, что в Харьковской области из-за дефицита электроэнергии по-прежнему действуют графики плановых отключений, передает РИА «Новости».

    Ранее ВС России полностью уничтожили несколько электростанций на Украине.

    Коментарии (4)
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