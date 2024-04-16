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ВСУ выпустили по ДНР более 182 тысяч боеприпасов за два года
За период с 17 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года зафиксировано почти 35 тысяч фактов ведения огня, из которых подавляющее большинство – с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщил представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
За это время по территории ДНР было выпущено свыше 182 тыс. боеприпасов различного калибра, передает ТАСС.
Отмечается, что в результате обстрелов погибли 4894 мирных жителя, в том числе 148 детей. Ранения получили более 6 тысяч человек.
Также сообщается о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры – повреждены тысячи жилых домов, сотни медицинских и образовательных учреждений, объекты энергетики и водоснабжения.
Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 15 апреля потеряли на Донецком направлении до 420 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицу L-119 производства Великобритании.