ВСУ выпустили по ДНР более 182 тысяч боеприпасов за два года

Tекст: Денис Тельманов

За это время по территории ДНР было выпущено свыше 182 тыс. боеприпасов различного калибра, передает ТАСС.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли 4894 мирных жителя, в том числе 148 детей. Ранения получили более 6 тысяч человек.

Также сообщается о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры – повреждены тысячи жилых домов, сотни медицинских и образовательных учреждений, объекты энергетики и водоснабжения.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 15 апреля потеряли на Донецком направлении до 420 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицу L-119 производства Великобритании.



