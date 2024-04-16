Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Рэпера Face оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Суд в Уфе оштрафовал рэпера Face за нарушение закона об иноагентах
Советский районный суд Уфы оштрафовал Ивана Дремина, известного как рэпер Face (включен в реестр СМИ-иноагентов), на 30 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили в районном суде Уфы.
В суде уточнили, что рэпер признан виновным нарушении порядка деятельности иностранного агента, передает ТАСС.
Ранее в список иноагентов Иван Дремин был включен в апреле 2022 года.