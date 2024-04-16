Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.0 комментариев
Председателя Союза десантников Урала освободили от наказания по делу о коррупции
Верх-Исетский районный суд приговорил к девяти годам колонии председателя Союза десантников Уральского федерального округа Евгения Тетерина по уголовному делу о посредничестве в даче взятки, но его освободили от наказания как участника СВО, подтвердил информацию его адвокат Дмитрий Бушухин.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, действительно ли суд приговорил к девяти годам колонии Евгения Тетерина, но освободил от наказания, так как он участник специальной военной операции, передает ТАСС.
Ранее Бушухин сообщил, что Тетерина, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о посредничестве в даче взятки, признали негодным для участия в СВО.