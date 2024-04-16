Председателя Союза десантников Урала освободили от наказания по делу о коррупции

Пригожин: Пугачевой обидна потеря российской публики

Продюсер Пригожин объяснил низкое число прослушиваний новой песни Пугачевой

Tекст: Татьяна Косолапова

Певица Алла Пугачева в день своего 75-летия выпустила на платформах «Яндекс. Музыка» и «VK Музыка» новую песню «Жизнь слишком хороша». К вечеру 15 апреля песня набрала всего чуть больше 2,5 тыс. прослушиваний.



«Прослушивания показывают любовь публики или отсутствие этой любви. Вернуть былую любовь поклонников в таком возрасте невозможно», – говорит Пригожин. При этом он отмечает, что аудитория певицы достаточно взрослая и не сидит в соцсетях и на музыкальных сервисах.



«Это логичный финал, который стал следствием выбора Пугачевой – артиста, который пошел по другой дороге. Пугачева сказала публично, что умные люди из страны уехали, и что она в нас не нуждается, по сути», – напомнил продюсер. По его словам, те поступки, которые совершила Пугачева после начала спецоперации, нельзя назвать достойными звезды такого уровня.



Говоря об отсутствии программ на телевидении к юбилею Пугачевой, Пригожин отметил, что для певицы никто не обязан делать поздравительные спецвыпуски, хотя раньше это и было определенной традицией. «Поэтому, уверен, что внутри, хоть она это никогда не покажет, ей обидно», – полагает Пригожин.

Ранее концертный директор артистки Сергей Лавров рассказал, что за один концерт в Германии Пугачева запросила 50 тыс. евро. При этом он уточнил, что данный гонорар слишком мал для певицы такого масштаба. Гастроли по Европе запланированы на осень.