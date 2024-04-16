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Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл на Кубу с рабочим визитом
Глава российской Генпрокуратуры Игорь Краснов начал свой рабочий визит на Кубу. В международном аэропорту Гаваны его встретили посол РФ Виктор Коронелли и представители руководства кубинской Генпрокуратуры.
В рамках визита запланированы переговоры Краснова с его кубинской коллегой Ямилой Пеньей Охедой, передает ТАСС.
Отмечается, что в ходе поездки ожидаются встречи генпрокурора с министром юстиции Кубы Оскаром Сильверой Мартинесом и другими высокопоставленными представителями правоохранительной системы страны.
Подробности программы визита и темы переговоров не разглашаются.