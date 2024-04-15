Роскосмос и NASA приняли решение на случай завершения совместных проектов

Роскосмос и NASA решили унифицировать модули стыковки для взаимопомощи в космосе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, стороны договариваются в интересах безопасности о создании универсальных стыковочных модулей, чтобы была возможность в случае непредвиденных ситуаций стыковаться российскими или американскими кораблями, поскольку в такой ситуации делить нечего, надо спасать людей, передает ТАСС.

Борисов добавил, что Роскосмос продолжит работу в этом направлении. По его словам, совместных проектов, сравнимых по масштабу с МКС, у России и США после 2030 года не просматривается, так как будет создана Российская орбитальная станция, свой подобный проект есть у Китая и у американцев.

Ранее президент Владимир Путин обсудил с главой Роскосмоса Юрием Борисовым подготовку к новой миссии на Международной космической станции.