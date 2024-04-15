Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.6 комментариев
Роскосмос и NASA приняли решение на случай завершения совместных проектов
Роскосмос и NASA решили унифицировать модули стыковки для взаимопомощи в космосе
Роскосмос и NASA планируют унифицировать стыковочные модули, чтобы даже после завершения совместных проектов иметь возможность оказывать друг другу помощь в случае нештатных ситуаций, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.
По его словам, стороны договариваются в интересах безопасности о создании универсальных стыковочных модулей, чтобы была возможность в случае непредвиденных ситуаций стыковаться российскими или американскими кораблями, поскольку в такой ситуации делить нечего, надо спасать людей, передает ТАСС.
Борисов добавил, что Роскосмос продолжит работу в этом направлении. По его словам, совместных проектов, сравнимых по масштабу с МКС, у России и США после 2030 года не просматривается, так как будет создана Российская орбитальная станция, свой подобный проект есть у Китая и у американцев.
Ранее президент Владимир Путин обсудил с главой Роскосмоса Юрием Борисовым подготовку к новой миссии на Международной космической станции.