Ректор РАНХиГС прокомментировал итоги регистрации на программу «Время героев»

Ректор РАНХиГС прокомментировал итоги регистрации на образовательную программу «Время героев»

Tекст: Александра Юдина

На сайте программы указано, что количество поданных заявок превзошло самые смелые ожидания. Всего на участие в Программе «Время героев» было подано более 44 тыс. заявок.

Среди подавших заявки ожидаемо много действующих военнослужащих, в том числе прямо сейчас находящихся на передовой. Все это время, начиная с 1 марта, когда начался прием заявок, мы работали в тесном контакте со всеми профильными ведомствами, в чьем ведении находятся бойцы СВО.

По словам Комисарова, в филиалах РАНХиГС будут открыты постоянно действующие пункты оценки. Сначала они будут открыты в Ростове-на-Дону и в Москве, затем и в других крупных региональных центрах. В такой пункт можно будет прийти и подать заявку, а также пройти отборочные испытания в удобное время.

Эти пункты будут действовать как минимум до конца года, чтобы все желающие смогли воспользоваться такой возможностью. Каждый индивидуально сможет выбрать удобные дату, время и точку, чтобы зарегистрироваться и пройти оценку.

Также ректор отметил, что программа «Время героев» будет регулярной, у всех будет возможность попробовать свои силы второй и третий раз, и так далее.

Так, к примеру, среди финалистов конкурса «Лидеры России» оказался участник СВО, который встречался с Президентом 12 марта нынешнего года, – есть такие, кто подавал заявки на конкурс на протяжении пяти лет подряд. Ведь внутри конкурса высокая конкуренция, а каждый новый этап давал им особый опыт, позволял стать сильнее.

Кроме того, для того чтобы подтянуть свои знания и навыки, всем участникам, кто завершил регистрацию, будет предоставлено право пройти онлайн-обучение на платформе РАНХиГС. До конца мая каждый из них получит приглашение на обучение по дистанционной программе «Эффективное управление в системе публичной власти». Она состоит из девяти электронных курсов и итогового тестирования. Кроме того, для каждого, кто в срок завершил этап регистрации, будет открыт доступ к «Базе знаний», включающей более 100 онлайн-курсов. Ну а те, кто уже прошел регистрацию на первый поток Программы, сейчас как раз проходят онлайн-тестирование, которое оценит управленческий потенциал участников. К нему надо отнестись максимально ответственно и внимательно.

Самые высокопотенциальные участники попадут на программу развития «Время героев».

Для всех участников, которые прошли дистанционные испытания, будет открыт еще один уровень обучения. Все они получат возможность учиться дистанционно по программе повышения квалификации.