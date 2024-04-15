Фанаты певицы Алены Швец пожаловались в Роспотребнадзор на концерт в Новосибирске

Tекст: Валерия Городецкая

По словам фанатов певицы, им обещали отдельный вход, место в ВИП-зоне и плакаты с автографом Швец, однако на деле никаких привилегий не было, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Ural Mash. Кроме того, зрители пожаловались на отсутствие достаточного количества охраны и скорой помощи.

Команда Алены Швец не была осведомлена о жалобе в Роспотребнадзор, но считает ее обоснованной. Как сообщила изданию менеджер певицы, организатор пояснил, что на площадке присутствовала охрана от клуба в количестве шести-восьми человек, а скорой не было из-за небольшого количества зрителей.

По словам организаторов, организовать ВИП-зону не получилось, поскольку площадка не смогла выставить отдельные барьеры. Об отсутствии ВИП-зоны обладатели премиум-билетов были проинформированы за сутки до концерта.

«Со слов организатора, за день до концерта они с помощью рассылки оповестили о том, что по премиум-билету в качестве компенсации смогут пройти не один, а два человека. Хотя не понятно было, нужно это людям или нет. Именно поэтому мы считаем, что обращение в Роспотребнадзор обосновано», – сказала менеджер певицы.

В 2022 году песню певицы Алены Швец «Две девочки» на YouTube решили заблокировать за пропаганду однополых отношений.