Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.2 комментария
Началось общероссийское тестирование ГАС «Выборы» 2.0
Началась общероссийская тренировка и тестирование новой государственной автоматизированной системы «Выборы» 2.0
В общероссийской тренировке и тестировании государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» 2.0 принимают участие 77 избирательных комиссий субъектов, где планируется проведение выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года, сообщили в ЦИК.
По результатам проведения общероссийской тренировки планируется принять решение о применении ГАС «Выборы 2.0» в рабочем режиме в единый день голосования 2024 года, говорится в Telegram-канале ЦИК.
Новая система позволит обеспечить актуальность сведений об участниках голосования в режиме реального времени и централизованный доступ к данным.
ГАС «Выборы» 2.0 реализована на российском программном обеспечении, оборудовании, средствах информационной безопасности и гарантирует полную функциональную преемственность действующей системы.