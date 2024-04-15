Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.2 комментария
В Москве нашли тело сына экс-генпрокурора Степанкова
Сына экс-генпрокурора России Валентина Степанкова Дениса нашли мертвым в квартире в центре Москвы, сообщили в правоохранительных органах.
Известно, что тело 47-летнего Дениса Степанкова нашли 14 апреля в квартире в центре Москвы, передает РИА «Новости».
Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Правоохранители проводят проверку.