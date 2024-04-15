  • Новость часаНебензя назвал атаку Ирана на Израиль ответом на позорное бездействие СБ ООН
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    Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих
    В Госдуме назвали атаку Ирана на Израиль театральной постановкой
    Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана
    Житель Владимира рассказал, зачем бросил «коктейли Молотова» в здание правительства
    Подсчитано количество гиперзвуковых ракет, запущенных Ираном по Израилю
    В Киеве заявили о начале совместного с Rheinmetall производстве вооружения
    Бывший аналитик ЦРУ: Россия сравняет с землей позиции ВСУ при помощи планирующих бомб
    Sun: Украина предпримет попытку разрушить Крымский мост к середине июля
    Китай прокомментировал атаку Ирана на Израиль
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран и Израиль быстренько повоевали

    Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Англия предпочитает делать подлости в тени

    Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Заявления России и Китая делают бессмысленным саммит в Швейцарии

    Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию на саммит по Украине. В силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.

    0 комментариев
    15 апреля 2024, 05:52 • Новости дня

    Рыбаков на льдине оторвало от берега на Сахалине

    Льдину с рыбаками оторвало от берега на озере Изменчивом на Сахалине

    Tекст: Антон Антонов

    На озере Изменчивом на Сахалине от берега оторвало льдину, на которой находилось 20 рыбаков, сообщил региональный главк МЧС.

    Главк сообщил о «трещине в ледовом поле в результате весеннего разрушения льда». В результате спасательной операции специалисты поисково-спасательного отряда МЧС имени Полякова эвакуировали с оторвавшейся льдины 20 человек. Пострадавших нет, передает РИА «Новости».

    В апреле 30 рыбаков унесло на льдине в Ивановской области.

    14 апреля 2024, 14:24 • Новости дня
    Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана

    Захарова в ответ на призыв осудить удар Ирана подчеркнула, что Израиль не осуждал удары Украины

    Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль не осуждал атаки киевского режима по территории России, ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на призыв посла Израиля в Москве Симоны Гальперин осудить атаку Ирана.

    Захарова обратилась в своем Telegram-канале к Гальперин с вопросом о том, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам. Она также отметила, что не помнит таких заявлений, но помнит регулярные заявления в поддержку действий президента Украины Владимира Зеленского со стороны израильских официальных лиц.

    Ранее Гальперин заявила, что Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    14 апреля 2024, 17:30 • Новости дня
    В Госдуме назвали атаку Ирана на Израиль театральной постановкой
    В Госдуме назвали атаку Ирана на Израиль театральной постановкой
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атака Ирана на Израиль является красивой театральной постановкой в информационном пространстве, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

    Белик отметил, что никакой войны не будет, поскольку все это больше похоже на красивую театральную постановку, только в информационном пространстве. Он назвал это «простым договорняком», потому что «высокопоставленным политическим фигурам негоже оставлять без внимания некоторые действия недружественных стран» и нужно отвечать, передает РИА «Новости».

    По его словам, Иран и Израиль заявляют о серьезных повреждениях инфраструктуры и объектов, но нигде нет ни фото, ни видео подтверждений. «Все, что мы видим сейчас... спланированный сценарий «мщения»», – добавил Белик.

    В воскресенье министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что иранские власти предупредили соседние государства о предстоящей атаке на Израиль за трое суток до начала.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (43)
    14 апреля 2024, 16:44 • Новости дня
    СМИ: Иран применил семь гиперзвуковых ракет при атаке на Израиль
    СМИ: Иран применил семь гиперзвуковых ракет при атаке на Израиль
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС Ирана во время атаки на военную авиабазу Израиля Неватим применили по меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, сообщили местные СМИ.

    Как указал государственный иранский телеканал Press TV, «ни одна ракета не была перехвачена беззащитным» Израилем, передает ТАСС.

    Ранее Иран сообщил США, что атака по Израилю носила ограниченный характер.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    14 апреля 2024, 14:09 • Новости дня
    Житель Владимира рассказал, зачем бросил «коктейли Молотова» в здание правительства

    Житель Владимира кинул «коктейли Молотова» в здание правительства из-за мошенников

    Житель Владимира рассказал, зачем бросил «коктейли Молотова» в здание правительства
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    24-летний Владислав Афанасьев, бросивший «коктейли Молотова» в здание правительства Владимирской области, объяснил свой поступок тем, что его обманули мошенники, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegram-канал Shot, Афанасьев на допросе заявил, что злоумышленники по телефону обманули его на деньги. По его словам, чтобы вернуть украденные средства, мошенники предложили ему поджечь здание правительства, передает Lenta.Ru.

    Отмечается, что против Афанасьева возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    Напомним, в субботу у здания правительства Владимирской области был задержан мужчина, который пытался бросить туда баллончик с зажигательной смесью.

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    14 апреля 2024, 07:24 • Новости дня
    США не захотели участвовать в наступательных операциях против Ирана

    CNN узнал об отказе США участвовать в наступательных операциях Израиля против Ирана

    США не захотели участвовать в наступательных операциях против Ирана
    @ Avi Ohayon/Israel Gpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана, сообщил источник в Белом доме.

    Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор. Байден предложил Израилю рассматривать минувшую ночь как «победу», ведь «атаки Ирана были в основном безуспешными и продемонстрировали превосходящий военный потенциал Израиля», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как заявил NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, в Вашингтоне встревожены тем, что Израиль захочет быстро ответить на атаку Ирана, «не думая о возможных последствиях».

    Официальные лица США в частном порядке выразили разочарование атакой Израиля на иранское консульство в Сирии. В Вашингтоне полагают, что власти Израиля не учитывали последствия такого удара, принимая решение. В Белом доме заявили, что вряд ли у Израиля имелась «стратегия». По мнению чиновника высокого ранга, «израильтяне не всегда принимают лучшие стратегические решения».

    В Пентагоне заявили, что израильтяне лучше проводят операции, чем планируют; планирование американская сторона оценила как «весьма недальновидное».

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    14 апреля 2024, 12:27 • Новости дня
    Захарова: Россия хочет перенести женевские дискуссии по Закавказью в другую страну
    Захарова: Россия хочет перенести женевские дискуссии по Закавказью в другую страну
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия из-за позиции Швейцарии по антироссийским санкциям вынуждена перенести женевские дискуссии по Закавказью в другую страну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что из-за «откровенно недружественного курса Швейцарии в отношении России, включая присоединение к антироссийским санкциям», РФ вынуждена перевести «в практическую плоскость вопрос о переносе женевских дискуссий в другую страну», передает ТАСС.

    По словам дипломата, на роль новой площадки для переговоров «по праву претендуют несколько государств, причем некоторые из них уже дали согласие предоставить свою территорию».

    «Не хотелось бы предвосхищать результаты консультаций с зарубежными партнерами», – добавила Захарова, подчеркнув, что Россия намерена «продолжить усилия по формированию консенсуса в деле переноса раундов из Женевы».

    Ранее вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье заявил, что финансовые санкции Швейцарии против России оказались стратегической ошибкой.

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    14 апреля 2024, 15:52 • Новости дня
    В Киеве заявили о начале совместного с Rheinmetall производстве вооружения
    В Киеве заявили о начале совместного с Rheinmetall производстве вооружения
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина и немецкий концерн Rheinmetall запустили совместное производство вооружения и военной техники, заявил генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин.

    По его словам, совместное предприятие с Rheinmetall уже зарегистрировано в Германии, но оно имеет производственные мощности во многих странах мира, передает РИА «Новости».

    Сметанин заявил, что на территории Украины будет производиться «обширная номенклатура вооружения и военной техники». При этом комплектующие будут поставляться из-за рубежа.

    Ранее сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине по меньшей мере четыре оружейных предприятия.

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    14 апреля 2024, 06:24 • Новости дня
    Электричество пропало в Харькове после взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Харькове прогремело две серии взрывов, сообщают украинские СМИ.

    После этого поступили сообщения, что в некоторых районах города пропало электричество, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу взрывы прозвучали в Винницкой области в центральной части Украины.

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    14 апреля 2024, 10:30 • Новости дня
    В Иране заявили о завершении военной операции против Израиля
    В Иране заявили о завершении военной операции против Израиля
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что операция «Правдивое обещание» в отношении Израиля выполнена.

    По его словам, Иран не планирует продолжать данную операцию, передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    14 апреля 2024, 14:18 • Новости дня
    Ципис: Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер
    Ципис: Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер. Особого ущерба Тель-Авив не понес, однако местные политики настроены на решительный ответ Тегерану. Вероятность вовлечения в конфликт западных стран крайне высока, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Иран предпринял масштабную атаку с использованием БПЛА и ракет в отношении Израиля

    «Оценить масштабы прошедшей атаки достаточно сложно. Сирены звучали далеко не во всех городах. Кроме того, определить, какие именно ракеты или БПЛА принадлежали именно Ирану, а не ХАМАС, в данный момент практически невозможно. Тем не менее местные СМИ сообщают о том, что в налете принимали участие около 300 дронов», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Собеседник подчеркнул, что «уже сейчас можно сделать вывод, что прошедшая атака не причинила Израилю существенного ущерба. Информации о поражении каких-либо значимых военных или гражданских объектов до сих пор нет. Таким образом, можно предположить, что действия Тегерана в большей степени носили символический характер».

    «Иран долгое время говорил о необходимости ответа на удар Тель-Авива по консульству государства в Сирии. Исламская республика нуждалась в демонстрации силы для поддержания авторитета на международной арене и внутри собственного общества. Одновременно с этим страна пыталась избежать эскалации», – отмечает эксперт.

    Он акцентирует, что «этим и объясняется относительно незначительные последствия прошедшего удара. Однако в Израиле ночная атака спровоцировала ожесточение политической элиты. Очевидно, что Тель-Авив не намерен снижать градус противостояния. Скорее всего, еврейское государство попытается ответить на враждебные действия Ирана».

    «При этом вероятность вовлечения в конфликт западных сил во главе с США крайне высока. Несмотря на то, что Джо Байден уже поспешил сообщить об отсутствии намерений у Штатов ввязываться в столкновение с Тегераном, итоговое решение Вашингтона может оказаться кардинально противоположным», – считает собеседник.

    Ципис заключил, что «американские ВС уже присутствуют в регионе. Кроме того, президент США далеко не всегда занимает ключевое место в планировании внешнеполитических действий. Помимо него очень значимыми представляются позиции разведывательных служб, партийных фракций и Госдепартамента. Не исключаю, что их коллективная позиция может оказаться достаточно воинственной».

    Ранее Иран предпринял атаку по территории Израиля. Телеканал CNN назвал произошедшее крупнейшим налетом дронов в истории. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет. Об этом сообщает местное издание Ynet. Отмечается, что подавляющая часть снарядов была перехвачена ПВО страны и ее союзниками.

    Отражение атаки со стороны Тегерана позиционируют как «историческое достижение» противовоздушной обороны Израиля. В подавлении обстрела принимали участие американские и британские военные, чьими силами были остановлены снаряды в небе над Сирией и Ираком. Кроме того, о причастности к перехвату ракет и БПЛА заявила и Иордания.

    Издание Al Arabia сообщает, что беспилотники были запущены с территории западных провинций Ирана. Подчеркивается, что к атаке присоединились и союзники Тегерана из Йемена и движения «Хезболла». Произошедшее вызвало серьезный подъем общественных настроений в стране. Так, на площади Палестины в столице собрались сотни людей, приветствовавшие «беспрецедентный» обстрел Израиля.

    Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». Подчеркивается, что в ходе атаки была поражена авиабаза ВВС Израиля в пустыне Негев, которая использовалась для атаки на консульство Исламской республики в Сирии.

    Тем не менее ЦАХАЛ сообщил о «минимальном ущербе» для данного военного объекта. О погибших в результате атаки до сих пор не сообщается. По информации израильской службы скорой медицинской помощи «Маген Давид адом», доктора в ночь на воскресенье оказали помощь лишь 31 человеку, которые жаловались на сильный стресс или легкие ранения, пишет ТАСС.

    Между тем иранское постпредство при ООН предостерегло США от вмешательства в противостояние Исламской республики и Израиля. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в Российской Федерации). Кроме того, Тегеран предупредил Иорданию о возможности нанесения ударов по стране в случае, если она будет оказывать поддержку Тель-Авиву.

    Об этом со ссылкой на источник среди военных пишет иранское издание Fars. В свою очередь глава Минобороны Исламской республики Мохаммад Реза Аштияни пригрозил решительным ответом тем, кто предоставит Израилю свою территорию или воздушное пространство для нападения на Тегеран. Об этом пишет Mehr.

    В настоящий момент атака против еврейского государства под названием «Правдивое обещание» считается выполненной и завершенной. Тем не менее произошедшее вызвало широкий резонанс в Израиле. После отражения обстрела премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль успешно отбился и готов к победе.

    Кроме того, Тель-Авив запросил срочное заседание СБ ООН, чтобы безапелляционно осудить Иран. Мероприятие запланировано на 16.00 (23.00 мск). Постпред государства при ООН Гилад Эрдан выступил с критикой генсека организации Антониу Гуттериша и призвал его «очнуться» и выступить с осуждением Тегерана.

    Произошедшее поставило в сложное положение США. Так, CNN сообщает о телефонном разговоре Джо Байдена и Нетаньяху, в котором президент Штатов предложил премьер-министру Израиля рассматривать произошедшее как «победу», поскольку атаки Ирана оказались преимущественно безуспешными.

    В свою очередь, NBC передает об опасениях американских чиновников, вызванных тем, что реакция Тель-Авива на обстрелы может быть поспешной и не учитывать всех возможных последствий. С осуждением налета выступил и глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, отмечает в другом материале ТАСС.

    По его оценке, данное событие является примером беспрецедентной эскалации и несет в себе серьезную угрозу региональной безопасности. Ситуацию обсудят и лидеры стран G7. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома. Целью встречи станет совместная выработка дипломатического ответа на «агрессию» Ирана.

    В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что обострение конфликта между Тель-Авивом и Тегераном может стать поводом к началу острейшего кризиса на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что в настоящий момент все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия.

    Напомним, поводом к решительным действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного события.

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    14 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Россия сравняет с землей позиции ВСУ при помощи планирующих бомб

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что Россия применяет планирующие бомбы для нанесения сокрушительных ударов по украинским позициям.

    По его словам, на данный момент украинская армия находится по сути на открытой местности, и эти ракеты буквально сравняют с землей эти позиции, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, планирующие бомбы также могут поражать глубокозаглубленные подземные бункеры.

    Кроме того, Джонсон отметил, что Россия использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нейтрализации украинских беспилотников. Он заключил, что Россия становится все более искусной в применении всего богатства сил, которыми она располагает.

    Ранее американский экс=разведчик Тони Шаффер заявил, что американская сторона не смогла помешать российскому президенту Владимиру Путину.

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    14 апреля 2024, 20:49 • Новости дня
    В Китае выразили обеспокоенность после ночной атаки по территории Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    В МИД КНР выразили серьезную обеспокоенность после ночной атаки Ирана по территории Израиля, передает NBC News.

    Произошедшее в Китае назвали «последним проявлением конфликта в Газе». Пекин призвал Тегеран и Иерусалим к сдержанности, отметив важность недопущения дальнейшей эскалации, передает Lenta.ru.

    Китай обратился к международному сообществу, предложив руководителям влиятельных стран внести свой вклад в обеспечение стабильности в регионе.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    14 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции и Германии
    МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции и Германии
    @ flickr.com

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Британии, Германии и Франции после масштабной атаки на Израиль.

    В сообщении говорится, что в МИД в Тегеране сегодня утром глава департамента Западной Европы по отдельности вызвал послов Великобритании, Франции и Германии из-за безответственной позиции некоторых британских, французских и немецких чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима Израиля, передает ТАСС.

    В частности, речь идет об атаке израильской стороны на посольство Ирана в Дамаске.

    Ранее Иран предупредил США, что если те будут участвовать в действиях Израиля, американские базы и личный состав США на Ближнем Востоке не будут находиться в безопасности.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (4)
    14 апреля 2024, 18:02 • Новости дня
    Sun: Украина может предпринять попытку разрушить Крымский мост к середине июля
    Sun: Украина может предпринять попытку разрушить Крымский мост к середине июля
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти, по данным британской газеты Sun, планируют до середины июля нанести удар по Крымскому мосту.

    Издание со ссылкой на военных экспертов предполагает, что для атаки на дорожное полотно моста Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор – применить беспилотные катера, передает РИА «Новости».

    Ранее Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в план нового контрнаступления вооруженных сил Украины входит разрушение Крымского моста.

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    14 апреля 2024, 20:12 • Новости дня
    Грузия призвала западных послов воздержаться от вмешательства в ее внутренние дела

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Иностранные дипломаты должны воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в связи с критикой Запада обсуждаемого в Тбилиси законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «иностранные дипломаты активно участвуют в политических дебатах в Грузии, пытаясь совместить свои функции с законодательными, диктуя парламенту Грузии, какой закон принять, а какой нет».

    Он заявил, что это противоречит дипломатическим стандартам.

    Ираклий Кобахидзе при этом назвал «приоритетным» сотрудничество с послами Америки и стран Евросоюза – с учетом главной внешнеполитической цели Грузии по интеграции в ЕС.

    Премьер-министр отметил, что в ходе закрытых обсуждений дипломаты не приводят аргументы против данного законопроекта, однако затем публично «делают безосновательные политические заявления», фактически подменяя местную оппозицию.

    В этой связи он предложил иностранным послам участие в дискуссиях, однако не в закрытом режиме.

    «Предлагаю послам США, Евросоюза и стран ЕС публичные дискуссии на счет этого законопроекта», – сказал он.

    Глава правительства Грузии предложил послам обсуждать законопроект в прямом эфире.

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      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

    • Запад начал унижаться перед Трампом

      Акционеры проекта «Конфликт на Украине» начали активную обработку Дональда Трампа и его окружения с целью предотвратить смену курса США после возвращения эксцентричного миллиардера в Белый дом. Особенно сильно активничают британцы, подославшие к Трампу главу МИД. Чего они хотят добиться? Получится ли у них?

    • Мир ждет пять новых войн

      Конфликт между Россией и Западом вокруг Украины остается в центре мировой повестки, но в мире могут начаться сразу несколько новых войн. Территория риска – это не только Ближний Восток и Балканы, но и амазонская сельва с Северной Кореей.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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