Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.47 комментариев
В Москве в сталинской высотке начался пожар
В столице в сталинской высотке вечером в субботу началось возгорание, сообщил источник в оперативных службах.
Возгорание произошло в доме на Котельнической набережной, 1, в сталинской высотке, там загорелась квартира на 22 этаже, сообщил собеседник ТАСС.
Наблюдается открытое горение.
Между тем в ГУ МЧС по Москве сообщили, что огнеборцы начали тушение пожара.
Там добавили, что здание, где началось ЧП, разноуровневое, 9-23-этажное.
В конце марта на крыше здания МГТУ имени Баумана произошел пожар.