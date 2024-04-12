Ребенок и еще пять человек погибли при обстреле Токмака Запорожской области

При обстреле Токмака в Запорожской области погибли шесть человек, в том числе ребенок

Tекст: Денис Тельманов

«По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Не менее 20 жителей получили тяжелые ранения и травмы», – написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 многоэтажек. На месте работают экстренные службы, которые тушат пожар и разбирают завалы.

Рогов предупредил о возможности повторных атак. Ранее он сообщал, что ВСУ обстреливают Токмак из РСЗО.

Рогов также сообщил, что украинские военные начали переброску сил в район населенного пункта Работино для возможных контратак.