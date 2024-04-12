Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.8 комментариев
Ребенок и еще пять человек погибли при обстреле Токмака Запорожской области
При обстреле Токмака в Запорожской области погибли шесть человек, в том числе ребенок
В результате обстрела жилого района города Токмака Запорожской области со стороны ВСУ погибли шесть человек, среди которых один ребенок, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Не менее 20 жителей получили тяжелые ранения и травмы», – написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 многоэтажек. На месте работают экстренные службы, которые тушат пожар и разбирают завалы.
Рогов предупредил о возможности повторных атак. Ранее он сообщал, что ВСУ обстреливают Токмак из РСЗО.
Рогов также сообщил, что украинские военные начали переброску сил в район населенного пункта Работино для возможных контратак.