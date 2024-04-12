Названы сроки прихода паводка в Курган

Курган начали готовить к паводку

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, в зоне подтопления уже сейчас находятся несколько населенных пунктов, преимущественно в сельской местности. Из них эвакуируют людей, передает ТАСС.

«Особое внимание уделяется защите города Кургана, куда вода придет ориентировочно через четыре дня», – заявил Якушев.

Полпред президента призвал жителей Курганской области не ждать, пока их дома затопит, и уже сейчас эвакуироваться в безопасные места.

Ранее МЧС направило в Курганскую область водоналивные дамбы для борьбы с паводком.