Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.37 комментариев
Названы сроки прихода паводка в Курган
Курган начали готовить к паводку
Курган, где начало паводка прогнозируют через четыре дня, активно готовят к приходу большой воды, сообщил полпред президента в УрФО Владимир Якушев в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, в зоне подтопления уже сейчас находятся несколько населенных пунктов, преимущественно в сельской местности. Из них эвакуируют людей, передает ТАСС.
«Особое внимание уделяется защите города Кургана, куда вода придет ориентировочно через четыре дня», – заявил Якушев.
Полпред президента призвал жителей Курганской области не ждать, пока их дома затопит, и уже сейчас эвакуироваться в безопасные места.
Ранее МЧС направило в Курганскую область водоналивные дамбы для борьбы с паводком.