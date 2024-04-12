Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.37 комментариев
Пострадавшему от наводнения Оренбуржью направлено более 20 тонн питьевой воды
Центр «Наследие» и координатор благотворительных программ центра Андрей Спиридонов направили в город Орск гуманитарную помощь – 21,4 тонны питьевой воды.
Спиридонов родом из Оренбуржья, здесь и по настоящее время проживают его родители и родственники. «Очень переживаю за свою малую родину. Не могу оставаться в стороне сейчас. Своих не бросаем. Сейчас Оренбуржью помогает вся страна – за что огромное спасибо. Считаю своим долгом поддерживать земляков-оренбуржцев в такой трудный момент», – приводятся слова Спиридонова на сайте центра «Наследие».
Центр «Наследие» на постоянной основе в память о погибшем брате Спиридонова родом из Бугуруслана реализует благотворительную программу «Наследие Донбасса» центра «Наследие» имени воина-интернационалиста Александра Спиридонова, благодаря которой направлено более 400 тонн помощи воинским подразделениям и мирным жителям Донбасса. В рамках программы также по просьбам земляков неоднократно направлялась гумпомощь с лекарствами и медицинскими изделиями в Бугуруслан для дальнейшей передачи бойцам в госпитали и на линию фронта.
В этот раз к Андрею Спиридонову тоже обратились земляки. По просьбе представительства правительства Оренбургской области в Москве, уже на следующий день была направлена фура в Орск с гумпомощью пострадавшим от наводнения землякам. Также была достигнута договоренность о том, что Центром «Наследие» совместно с представительством Оренбургской области в Москве будет продолжена работа по оказанию помощи пострадавшим от сильнейшего паводка в Оренбуржье.