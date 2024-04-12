Пострадавшему от наводнения Оренбуржью направлено более 20 тонн питьевой воды

Спиридонов родом из Оренбуржья, здесь и по настоящее время проживают его родители и родственники. «Очень переживаю за свою малую родину. Не могу оставаться в стороне сейчас. Своих не бросаем. Сейчас Оренбуржью помогает вся страна – за что огромное спасибо. Считаю своим долгом поддерживать земляков-оренбуржцев в такой трудный момент», – приводятся слова Спиридонова на сайте центра «Наследие».

Центр «Наследие» на постоянной основе в память о погибшем брате Спиридонова родом из Бугуруслана реализует благотворительную программу «Наследие Донбасса» центра «Наследие» имени воина-интернационалиста Александра Спиридонова, благодаря которой направлено более 400 тонн помощи воинским подразделениям и мирным жителям Донбасса. В рамках программы также по просьбам земляков неоднократно направлялась гумпомощь с лекарствами и медицинскими изделиями в Бугуруслан для дальнейшей передачи бойцам в госпитали и на линию фронта.



В этот раз к Андрею Спиридонову тоже обратились земляки. По просьбе представительства правительства Оренбургской области в Москве, уже на следующий день была направлена фура в Орск с гумпомощью пострадавшим от наводнения землякам. Также была достигнута договоренность о том, что Центром «Наследие» совместно с представительством Оренбургской области в Москве будет продолжена работа по оказанию помощи пострадавшим от сильнейшего паводка в Оренбуржье.