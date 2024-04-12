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    Почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ
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    Сенатор назвал «голливудом» попытку ВСУ десантироваться на Тендровской косе
    «Ангара-А5» открывает возможности для полетов к Луне и планетам Солнечной системы
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    Небензя объявил о коренном переломе на Украине
    Спрогнозированы последствия нового контрнаступления ВСУ
    Пашинян заявил о проблемах с покупкой оружия из-за членства Армении в ОДКБ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    21 комментарий
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

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    12 апреля 2024, 09:09 • Новости дня

    Французская оппозиция заявила о «вассальной зависимости» страны от НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Передача французского атомного авианосца «Шарль де Голль» под контроль Североатлантического альянса указывает на «вассальную зависимость» Франции от НАТО, заявил основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

    По  его словам, переход авианосца под командование НАТО является грустным шагом, говорящем о «вассальной зависимости» Франции от альянса, передает ТАСС.

    Как писала Politico, французская авианосная боевая группа решила начать миссию в Средиземном море. По информации издания, Франция является единственной страной ЕС, имеющей атомный авианосец «Шарль де Голль» с ядерным оружием на борту.

    Ранее министр обороны страны Флоранс Парли во время визита на верфь в Сен-Назере сообщил, что Франция намерена построить к 2038 году новый авианосец вместо находящегося сейчас на вооружении «Шарля де Голля».

    11 апреля 2024, 12:28 • Новости дня
    Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot

    Политолог Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot

    Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам – владельцам ЗРК Patriot
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Угрожая «испортить отношения», Кулеба пытается заставить другие страны поставить ВСУ ЗРК Patriot. Кроме того, за его спиной могут стоять США или Британия, которые заинтересованы в подобных поставках, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о провале «доброй дипломатии» и о готовности «испортить отношения» с другими странами ради Patriot.

    «Это типичный пример дипломатии современной Украины. Сначала ее руководство просит оружие якобы «по-хорошему», а потом начинает требовать «по-плохому». И в этой логической цепочке угрозы Кулебы смотрятся вполне органично, особенно на фоне поведения украинских послов в странах Европы. Достаточно вспомнить Андрея Мельника, назвавшего канцлера Шольца «ливерной колбасой», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «С прикладной точки зрения это заявление, разумеется, направлено на выбивание денег и оружия у других стран. Потенциальными жертвами украинской дипломатической агрессии имени Кулебы могут стать любые страны, которые имеют на своем вооружении ЗРК Patriot. Не повезет ряду европейских и азиатских государств, например, Германии, Нидерландам, возможно Саудовской Аравии. Офис Зеленского придерживается логики, что если кто-то не воюет, то должен отдать свои комплексы ВСУ», – подчеркивает собеседник.

    «Исключением из этого списка могут стать лишь США. Полагаю, что угрозы Кулебы связаны с желанием Вашингтона или Лондона надавить на другие страны, чтобы последние поставили Украине ЗРК. Тем более Соединенные Штаты прямо заинтересованы в дополнительных заказах на новые зенитные комплексы от государств, отправивших свои Patriot ВСУ», – акцентирует эксперт.

    «Полагаю, что Украина, особенно если подобное заявление было согласовано с США или Британией, может получить Patriot. Однако такое поведение еще больше дискредитирует офис Зеленского в глазах других стран. Кроме того, это давление отрицательно скажется на желании государств поставлять оружие ВСУ в дальнейшем», – резюмировал Скачко.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    В конце марта Кулеба уже сообщал, что у стран Запада есть возможность передать ВСУ новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение там не принимают. Он отмечал, что Украина продолжает переговоры с другими государствами относительно поставок комплексов.

    Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, отмечал, что Украина «отчаянно просит» Евросоюз срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot. Чиновник пообещал на следующей встрече министров иностранных дел и обороны объединения поднять вопрос о поставках ЗРК для ВСУ.

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    9 апреля 2024, 14:44 • Новости дня
    В Совфеде назвали единственный способ предотвратить вступление Украины в НАТО

    Сенатор Долгов: Исключить вступление Украины в НАТО может только победа России в СВО

    В Совфеде назвали единственный способ предотвратить вступление Украины в НАТО
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Когда Российской армией будут решены задачи в рамках спецоперации, вопрос о вступлении Украины в НАТО отпадет сам собой. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали сенаторы Константин Долгов и Андрей Климов. Ранее в Госдепе допустили вступление Украины в НАТО после завершения конфликта. В России же такой сценарий расценивают как угрозу национальной безопасности.

    «Вступление Украины в НАТО прямо противоречит интересам безопасности нашей страны. Если кто-то в Вашингтоне хочет затащить Украину в альянс, пусть продолжает хотеть. Мы же будем заниматься обеспечиванием собственных приоритетов и задач», – сказал сенатор Константин Долгов.

    По его мнению, исключить вступление Украины в НАТО возможно при условии завершения спецоперации победой России. «Когда те задачи, которые поставил глава государства, будут достигнуты, вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе отпадет сам собой», – убежден собеседник.

    Более того, Долгов не исключает, что блок НАТО в обозримом будущем может переформатироваться. Он напомнил о предстоящих президентских выборах в США. «Посмотрим, что будет. Я бы свою зарплату не поставил на то, что через 15–20 лет НАТО сохранится в том виде, в котором блок существует сейчас», – указал парламентарий.

    Схожей точки зрения придерживается сенатор Андрей Климов. «Мы занимаемся демилитаризацией и денацификацией Украины. Эта задача будет решена», – подчеркнул он. Спикер напомнил о Стамбульских соглашениях, в которых был прописан нейтральный статус Украины. «Более того, Россия признала суверенитет соседней страны на основе Декларации о независимости, где был прописан нейтральный статус Украины. Отказавшись от нейтралитета, Киев «выбил стул» из наших российско-украинских отношений», – уточнил собеседник. Он призвал руководство стран НАТО осознать, что для России вступление Украины в НАТО неприемлемо.

    Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО возможно только после завершения текущего конфликта. «В конечном итоге этот процесс будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта», – приводит его слова ТАСС. При этом Миллер добавил, что в альянсе продолжаются переговоры по Украине.

    Посол России в США Анатолий Антонов в ответ назвал подобный сценарий угрозой национальной безопасности России и указал, что он является неприемлемым. «Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это угроза национальной безопасности России. Только абсолютно непонимающие принципиальные позиции Российской Федерации политики могут рассчитывать на то, что мы смиримся с участием Киева во враждебном нам блоке», – цитирует Антонова Telegram-канал российской дипмиссии.

    Между тем о том, что вопрос принятия Украины в альянс можно обсудить после завершения конфликта с Россией, говорил и украинский посол в Турции Василий Боднар. «Мы хотим, чтобы были определены условия для нашего вступления в НАТО, чтобы нам назвали дату. На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс. Мы не настаиваем в этом вопросе. Сейчас Украине нужно только оружие», – сказал он в интервью одной из турецких газет.

    Незадолго до этого источники газеты La Repubblica сообщили, что представители НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России. Газета ВЗГЛЯД писала, что в реальности это не компромисс, а еще один толчок в сторону ядерной войны.

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    10 апреля 2024, 12:55 • Новости дня
    Захарова: НАТО строит центры у границ России для ударов по информационной инфраструктуре

    Захарова: НАТО строит центры сбора данных у границ России для ударов по информационной инфраструктуре

    Захарова: НАТО строит центры у границ России для ударов по информационной инфраструктуре
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В НАТО создают центры отслеживания и сбора разведданных для нанесения ударов по критической информационной инфраструктуре России, эти центры расположены вдоль российских границ – в Эстонии, Латвии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Военно-политическое руководство Североатлантического альянса наращивает силовой потенциал с прицелом на российское информационное пространство для подготовки и проведения киберопераций, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Вашингтон вместе с союзниками используют сеть подконтрольных Агентству нацбезопасности США центров по периметру границ России. Это Эстония, Латвия, Финляндия. Также планируется задействовать Молдавию и Грузию. Там создаются киберлаборатории для оперативно-технического обеспечения групп и состава киберкомандования или сил специальных операций НАТО.

    Центры отслеживают и собирают разведданные, обрабатывают сценарии нанесения ударов с использованием информационных технологий по объектам критической информационной инфраструктуры России.

    Запад под прикрытием защиты неких ценностей использует информационно-коммуникационные технологии как инструмент в развязанной против России гибридной войне.

    Российская сторона выступает с большей частью развивающихся стран Глобального Юга, отстаивая на международных площадках формирование равноправной системы мировой информационной безопасности, создание единых правил в этой сфере.

    Это единственное решение, позволяющее обеспечить соблюдение принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. Оно даст возможность предотвратить и урегулировать конфликты в сфере информационно-коммуникационных технологий.

    После начала СВО интенсивность кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры и россиян дошли до беспрецедентного уровня. За многими этими атаками стоят иностранные спецслужбы, они действуют руками хакеров с Украины.

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    11 апреля 2024, 20:35 • Новости дня
    Макрон рассказал о действиях ЕС при прекращении помощи США Украине
    Макрон рассказал о действиях ЕС при прекращении помощи США Украине
    @ Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Если Вашингтон прекратит помогать Украине, Европа будет вынуждена найти способ нарастить финансовую поддержку Киева, заявил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил, что Евросоюз смог продвинуться в финансировании поддержки Украины, договорившись о выделении ей 50 млрд евро, передает ТАСС.

    Однако существует вероятность, что ЕС придется согласовать большую сумму, если США прекратят поддерживать Киев, добавил французский лидер.

    Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон назвал экс-президенту США Дональду Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил способность Кэмерона убедить Трампа поддержать Украину.

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    10 апреля 2024, 02:27 • Новости дня
    НАТО запланировало разместить штаб сухопутных войск в 140 км от границы с Россией

    Глава минобороны Норвегии Грам сообщил о планах НАТО разместить штаб сухопутных войск в Финляндии у границы с Россией

    НАТО запланировало разместить штаб сухопутных войск в 140 км от границы с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе разместят в финском городе Миккели в 140 км от границы с Россией, сообщил министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам.

    Грам сообщил, что штаб повышенной готовности в Финляндии станет подчиняться штабу командования НАТО в Норфолке (США). Появление штаба в Миккели планируется рассмотреть на июльском саммите НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Iltalehti.

    Напомним, Финляндия официально вошла в состав НАТО год назад. Посол России Павел Кузнецов заявил, что власти Финляндии примкнули к «партии войны» Запада против России.

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    9 апреля 2024, 09:37 • Новости дня
    Макрон призвал Сербию согласовывать внешнеполитические решения с ЕС
    Макрон призвал Сербию согласовывать внешнеполитические решения с ЕС
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Будущее Сербии в Евросоюзе и «нигде более», страна должна вновь подтвердить свой стратегический выбор, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Никакие превратности не должны заставить вас усомниться в этом пути», – приводит его слова РИА «Новости». Заявление Макрона прозвучало на совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции в Париже.

    Макрон призвал Сербию «реализовывать этот выбор», в том числе через «более тесное» согласование своих решений в области внешней политики с Евросоюзом.

    На фоне украинского конфликта началась «эра стремления к воссоединению нашей Европы», заявил президент Франции.

    Сербия является кандидатом в члены ЕС с 2012 года.

    Вучич заявлял ранее, что Сербии в ближайшее время предстоит столкнуться c тяжелыми вызовами, угрожающими национальным интересам страны.

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    9 апреля 2024, 10:58 • Новости дня
    Антонов заявил об угрозе нацбезопасности России в случае вступления Украины в НАТО

    Посол Антонов заявил об угрозе нацбезопасности России в случае вступления Украины в НАТО

    Антонов заявил об угрозе нацбезопасности России в случае вступления Украины в НАТО
    @ Валерий Шарифулин/ТАС

    Tекст: Александра Юдина

    Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в ответ на заявление представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера о возможности вступления Украины в НАТО после окончания боевых действий заявил, что такое развитие событий угрожает национальной безопасности России.

    В Telegram-канале российской дипмиссии указаны его слова об абсолютной неприемлемости такого варианта исхода событий.

    Антонов подчеркнул, что о таком шаге могут рассуждать только «абсолютно непонимающие принципиальные позиции России политики».

    Накануне Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО возможно только после завершения текущего конфликта.

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    10 апреля 2024, 17:48 • Новости дня
    Глава НАТО назвал законными удары по России за пределами зоны СВО

    Столтенберг: Удары Украины по военным целям в России за пределами зоны СВО законны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что нанесение Украиной ударов по военным целям за пределами зоны СВО законно.

    Как сказал Столтенберг на пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом, это часть права Украины на самооборону – наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны (под этой формулировкой в НАТО подразумевается территория Украины в границах 1991 года), так как Россия использует много разных военных средств для ударов по Украине, передает ТАСС.

    Напомним, 2 апреля два беспилотника атаковали общежитие ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. В результате атаки БПЛА в Елабуге пострадали 14 человек. Газета ВЗГЛЯД изучала, какие цели преследовал киевский режим, пытаясь атаковать эти объекты.

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    10 апреля 2024, 14:19 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявления Франции и Британии о «воссоздании Антанты»

    Спикер МИД Захарова высмеяла заявления Франции и Британии о «воссоздании Антанты»

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова назвала смешными планы Франции и Великобритании о воссоздании Антанты.

    По ее словам, комментировать такое заявление будет возможно после того, как будет продумано: будет создаваться новая Антанта первого периода, куда входила Россия, или второго периода – в ходе интервенции Антанты на территорию России, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что, возможно, «они и не знают, что такое Антанта, и не помнят или не хотят откровенно сами с собой рассуждать на тему исторических реалий».

    «Забыли, так сказать, историю», – сыронизировала дипломат.

    Ранее главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в статье для газеты Telegraph написали, что поражение Киева в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение Запада, а для них важно вместе призвать других игроков на мировой арене к участию в решении этой проблемы, чтобы показать обновление франко-британской Антанты.

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    12 апреля 2024, 04:25 • Новости дня
    МИД: Финляндия столкнется с контрмерами, если создаст для России ядерную угрозу

    МИД пообещал Финляндии контрмеры в случае создания ядерной угрозы России

    Tекст: Денис Тельманов

    Финляндия столкнется с военно-политическими контрмерами России, если создаст для нее ядерную угрозу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

    Дипломат прокомментировал заявления финских властей о том, что они могут разрешить транзит ядерного оружия НАТО по территории страны, оценив их с помощью «библейской формулы – «не ведают, что творят».

    «Безотносительно того, ведают ли власти Финляндии, что они творят, им предстоит в полной мере столкнуться с российскими военно-техническими контрмерами», – сказал Ермаков в интервью ТАСС.

    Он подчеркнул, что у Москвы до последнего времени не было никаких серьезных вопросов к Хельсинки в сфере безопасности, а Финляндии «абсолютно ничего не угрожало с российского направления», однако руководство Финляндии в одночасье решило отбросить «то, что гарантировало спокойствие и стабильность их страны, а именно – военный нейтралитет», и оказалось втянуто в общую антироссийскую политику НАТО.

    Кроме того, сейчас в Финляндии рассуждают и о возможности присоединения к практической деятельности стран блока по созданию угроз для России с задействованием ядерного оружия, отметил Ермаков.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что может разрешить транзит ядерного оружия после того, как страна присоединилась к Североатлантическому альянсу. В настоящее время ввоз ядерного оружия в Финляндию запрещен.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что объекты в Северной Европе, где США разместят свое ядерное оружие, станут законными военными целями в сценарии прямого военного столкновения России и НАТО,

    Она пояснила, что подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и неизбежно станут законными целями в случае прямого военного столкновения России с НАТО.

    По словам Захаровой, в случае размещения в Северной Европе американского ядерного оружия, «безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, она явным образом пострадает».

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    10 апреля 2024, 10:49 • Новости дня
    В США назвали безумием «вступление в войну» с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Война с Россией является безумной идеей для Соединенных Штатов, так как Россия обладает ядерным потенциалом, способным уничтожить США, заявил газете Politico экс-представитель США при НАТО Иво Даалдер.

    По его словам, безумием является такой шаг, как вступление в войну с ядерной державой, которая способна при желании уничтожить и США, и весь остальной мир, передает ТАСС.

    Даалдер подчеркнул, что задача НАТО должна быть не в стремлении начать войну с Россией, а, наоборот, в предотвращении такого исхода событий. При этом он заявил, что Североатлантический альянс справляется с этой задачей «успешнее, чем какой-либо другой военный альянс в истории».

    Также Даалдер раскритиковал позицию экс-президента США Дональда Трампа, который заявил, что в случае своего избрания на пост президента не будет защищать европейские страны НАТО от «нападения России».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада.

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    10 апреля 2024, 05:55 • Новости дня
    Замгенсека НАТО заявил об «обязанности» альянса поддерживать Украину

    Замгенсека НАТО Джоанэ заявил о «моральной и юридической обязанности» альянса поддерживать Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Киев сам должен принять решение о начале переговоров с Москвой, у НАТО есть «моральная и юридическая обязанность поддерживать Украину», заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.

    Джоанэ при этом утверждает, что Москве «нельзя доверять». По его версии, если российская сторона согласится обсуждать мир, «речь будет не о мире как таковом, а о перемирии», которое Россия, как считает Джоанэ, использует «для перевооружения и последующего возвращения». В связи с этим он заявил, что необходимо «гарантировать, что Украина становится ближе к НАТО и Евросоюзу», передает РИА «Новости» со ссылкой на LBC.

    Напомним,  руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО возможно только после завершения конфликта. Посол России в США Анатолий Антонов в ответ назвал подобный сценарий угрозой национальной безопасности России и указал, что он является неприемлемым.

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    11 апреля 2024, 10:48 • Новости дня
    Президент Финляндии призвал НАТО к сдержанности в «военной риторике» в адрес к России
    Президент Финляндии призвал НАТО к сдержанности в «военной риторике» в адрес к России
    @ Sven Hoppe/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times призвал страны НАТО воздерживаться от «воинственных заявлений» в адрес России и сконцентрироваться на укреплении своих армий.

    По его мнению, вместо громких заявлений, НАТО следовало бы сосредоточиться на сдержанности, призвав все европейские страны стать «более финскими», то есть более подготовленными, передает «Коммерсант».

    Стубб подчеркнул, что первостепенное значение имеет поддержка Украины, но НАТО и ЕС должны готовиться к возможному конфликту не только страны на границе с России, но и все остальные.

    Отдельно президент Финляндии отметил «воинственные разговоры о том, что Москва может протестировать пятую статью, а Европа станет следующей на очереди, к чему «стоить быть готовыми».

    Напомним, Финляндия закрыла автотранспортные пункты пропуска на границе с Россией на неопределенный срок. Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что западные государства готовятся к «новой холодной войне» с Россией. Финляндия официально вошла в состав НАТО год назад.

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    11 апреля 2024, 13:44 • Новости дня
    Политолог: Саммит по Украине в Швейцарии не имеет ничего общего с мирной конференцией

    Политолог Асафов: Россия готова к переговорам по Украине только на реальных условиях и без широкого участия стран НАТО

    Политолог: Саммит по Украине в Швейцарии не имеет ничего общего с мирной конференцией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Саммит в Швейцарии не имеет ничего общего с мирными переговорами и направлен на поддержку Украины и легитимацию Зеленского. Россия готова к переговорам, но только на реальных условиях и без широкого участия стран НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Швейцария назвала сроки и место встречи по Украине.

    «Тема переговоров по Украине сейчас действительно носит актуальный характер в мировой повестке. Но только готовящийся в Швейцарии саммит не имеет к этому отношения. Конференция направлена на поддержку Украины и легитимацию Зеленского, чьи полномочия вот-вот истекут», – сказал политолог Александр Асафов.

    «На этом фоне Запад придумал интересный ход для создания внешнего образа легитимности. Остальные разговоры на саммите наверняка будут связаны с попытками выделить Украине дополнительное финансирование, оружие и, возможно, передать российские активы», – полагает он.

    «Россия не может принимать участия в таких мероприятиях, даже если нас пригласят. Москва готова к переговорам, но только на реальных условиях и с учетом собственных интересов. У нас есть четкая позиция, которая в том числе высказывалась нашим президентом», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, мы готовы договариваться только с теми, кто имеет соответствующие полномочия. Страны НАТО в этот список не входят. Более того, мы все знаем, к чему привели прошлые переговоры с их участием. О подобных договоренностях в дальнейшем не может идти и речи», – резюмировал Асафов.

    Ранее Швейцария назвала сроки и место встречи по так называемой украинской формуле мира. Саммит пройдет в июне этого года в Бюргенштоке. По словам президента конфедерации Виолы Амхерд, приглашения с точными датами будут направлены в ближайшие дни.

    Как заявил Владимир Зеленский, ожидается, что первый саммит состоится в Швейцарии без участия России. Украина рассчитывает, что на нем удастся подготовить «некоторые пункты с настоящими деталями касательно того, что необходимо делать» для якобы урегулирования конфликта. После чего доработанный план предполагается передать Москве.

    В Швейцарии, в свою очередь, отметили, что участие России в конференции об урегулировании конфликта на Украине необходимо, чтобы якобы установить прочный мир. Пресс-секретарь МИД конфедерации Пьер-Ален Эльчингер при этом отметил, что Москва не раз подчеркивала, что «не заинтересована в участии в этой первой встрече».

    В посольстве России в Швейцарии отметили, что власти конфедерации не направляли России приглашение на саммит в Бюргенштоке. Кроме того, дипломаты подчеркнули, что продвигаемая организаторами саммита идея неприемлема для России, поскольку продавливаемая «формула мира» Владимира Зеленского является ультиматумом Москве и не учитывает ее интересы. Поэтому страна не примет участия во встрече, даже если приглашение будет получено.

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    10 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    Захарова призвала Францию не забывать о былых поражениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размышляя об отправке войск на Украину, Парижу не следует забывать о поражении, которое французская сторона потерпела во Вьетнаме, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что события во Вьетнаме положили начало распаду французской колониальной империи, они должны служить уроком для тех, кого в Елисейском дворце «в последнее время буквально преследует тень Наполеона», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о решении создать «девятую коалицию для глубоких ударов» – поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. Он также подтвердил обсуждение странами Запада в Париже возможности отправки войск на Украину.

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