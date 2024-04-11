Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.3 комментария
Глава Роскосмоса: Пуск ракеты «Ангара» ждала вся страна
С космодрома Восточный состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Пуск, который ждала вся страна, был отложен дважды из-за технических неполадок, но в третий раз ракета успешно стартовала и вывела на орбиту Земли разгонный блок «Орион», заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Он назвал сегодняшний пуск важнейшим событием. Он подчеркнул, что «Ангара-А5» – это новый космодром, новый старт и новая автоматика, передает ТАСС.
Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко поблагодарил расчет за проделанную работу и отметил, что все задачи были выполнены великолепно.
«Ангаре-А5» в 2028 году предстоит запускать пилотируемый корабль. По словам Борисова, ракета-носитель должна пройти еще много испытаний, но уже сейчас понятно, что она станет одним из основных изделий, которое будет запускать спутники и корабли с космодрома Восточный.
Напомним, первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный. Кремль поздравил ракетчиков с успешным запуском «Ангары-А5».