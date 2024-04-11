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Роскосмос назвал запуск «Ангары-А5» новой главой в биографии Восточного
Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного «открыл новую главу» в биографии этого космодрома, сообщили в государственной корпорации Роскосмос.
«Ангара-А5» открыла новую главу в биографии Восточного», – говорится в Telegram-канале Роскосмоса.
Также к этому посту прикреплены фотографии в момент пуска ракеты.
Напомним, в четверг первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен. Разгонный блок «Орион» успешно отделился от третьей ступени носителя и вышел на опорную орбиту.