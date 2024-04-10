В Курганской области из-за паводка эвакуировали 1,6 тыс. человек

В Курганской области из-за паводка заблаговременно эвакуировали 1,6 тыс. человек

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что 475 человек из числа эвакуированных размещены в пунктах временного размещения, передает ТАСС.

Известно также, что глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в Ялуторовский район, где проконтролируют проведение противопаводковых мероприятий.

По данным МЧС, прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается в течение 3-5 дней. Для минимизации последствий паводка в регионе создана группировка из более чем 12 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники.

Тем временем в Оренбургской области за сутки подтопило еще почти 2,9 тыс. жилых домов. В данный момент в регионе в 77 населенных пунктах подтоплены 12,8 тыс. жилых домов, почти 15 тыс. приусадебных участков и 38 мостов.

В Оренбургской области вода от паводка дошла до федеральной трассы М-5 «Урал».

