Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
Эстония расторгла договор с Россией о правовой помощи
Эстония расторгла договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, сообщила канцелярия президента Эстонии.
Решение было принято Рийгикогу (парламентом) Эстонии. Президент Алар Карис провозгласил закон о денонсации договора, тем самым придав ему полную юридическую силу, передает ТАСС.
Эстонские власти мотивировали свой шаг отсутствием доверия к российской системе правосудия и действиями РФ против Украины.
Теперь все юридические дела, которые ранее подпадали под действие договора, будут вестись не на его основе, а на основании других международных соглашений. Эстонская сторона признает, что это будет намного дороже и сложнее.
Ранее в МИД России сообщили, что с 1 января утратил силу договор об избежании двойного налогообложения между правительствами России и Латвии, а также Дании.