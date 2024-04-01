Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
В Ивановской области мужчина ранил из пистолета посетителя бара за пролитый чай
МВД: В Ивановской области мужчина ранил из травматического пистолета пролившего на него чай посетителя бара
В Фурманове Ивановской области 24-летний мужчина ранил из травматического пистолета посетителя бара, который случайно пролил на него чай, пострадавший госпитализирован, стрелявший задержан, сообщили в региональном МВД.
По данным полиции, инцидент произошел у одного из местных баров. Между двумя посетителями заведения произошел конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки молодой человек несколько раз выстрелил в оппонента, после чего скрылся на автомобиле. Пострадавший с ранениями был доставлен в больницу, следует из сообщения в Telegram-канале МВД Иваново.
Сотрудники уголовного розыска задержали стрелявшего. Им оказался 24-летний местный житель. Выяснилось, что причиной конфликта стал случайно пролитый потерпевшим чай на фигуранта. Оружие изъято и направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее МВД объявило в розыск участников массовой драки со стрельбой из травматического оружия, которая произошла в селе Новосибирского района.