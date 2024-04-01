Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
ФСИН опровергла сообщения о взломе баз ведомства
Фактов взлома систем и баз Федеральной службы исполнения наказаний России не зафиксировано, сообщил источник, близкий к ФСИН.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на CNN сообщила, что хакеры атаковали компьютерную систему, похитили базу данных ФСИН о заключенных.
Как сообщил источник ТАСС, фактов взлома баз ФСИН не было, озвученная информация проверяется. Он уточнил, что ФСИН-магазин является юридическим лицом, не имеющим отношения к ведомству.
Ранее хакеры взломали секретные сайты во время саммита НАТО в Литве.