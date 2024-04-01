«Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.2 комментария
Путин предложил учредить нагрудный знак для волонтеров СВО
Путин предложил ОНФ учредить нагрудный знак за волонтерскую помощь участникам СВО
Президент Владимир Путин предложил «Народному фронту» (ОНФ) учредить памятный нагрудный знак для волонтеров за оказание помощи участникам СВО и их семьям.
«Рекомендовать Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» учредить памятный нагрудный знак для поощрения граждан, принимающих активное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», – говорится в поручении президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.
Вопрос должен быть проработан до 27 апреля 2024 года.
В марте Путин пообщался с волонтерами, которые собирались поехать в Авдеевку, и призвал их сделать все для поддержки людей.