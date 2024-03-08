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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    2 комментария
    8 марта 2024, 20:09 • Новости дня

    МИД сыронизировал над поздравлением россиянок от посла США

    МИД сыронизировал над поздравлением россиянок от посла США
    @ @USEmbRu

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол США Линн Трейси поздравила россиянок, на фотографии она с улыбкой и цветами стоит на фоне мрачных женских славянских лиц, обратила внимание пресс-служба МИД России.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что «в этом «послании» прекрасно все».

    В МИД обратили внимание на мрачные лица славянок на заднем фоне, «чьих мужей, независимо от их национальности, убивают из американского оружия на американские деньги по американскому велению».

    В ведомстве также предложили всем желающим позвонить в посольство США и поздравить его сотрудников с тем, что Белый дом финансирует Украину.

    Напомним, Трейси стала первой женщиной на посту посла США в России. Она уже работала в России – в 2014–2017 годах на посту замглавы миссии в американском посольстве.

    8 марта 2024, 10:09 • Новости дня
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон оценил заявление президента США Джо Байдена во время выступления с посланием в Конгрессе о том, что Украина «может остановить» Россию при поддержке со стороны Соединенных Штатов.

    «Ложь за ложью. «Украина может остановить Россию». Нет, не может», – передает ТАСС комментарий Карлсона, прозвучавший во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X. Журналист напомнил, что боевые действия на Украине продолжаются уже более двух лет.

    Он также обратил внимание на слова Байдена о том, что НАТО «сильно как никогда». «Нет, это не так», – подчеркнул Карлсон.

    «Это бред сумасшедшего», – высказался американский журналист.

    Байден, как подчеркнул Карлсон, быстро дал понять, что главным его приоритетом является отправка новых миллиардов долларов на Украину. И этот приоритет не имеет к США никакого отношения, указал он.

    В США вторгаются наркокартели, захватывающие на юге США огромные территории, деградирует экономика, разрушаются школы, есть такие, где «дети вообще не могут читать», перечислил Карлсон, отметив, что все это в список приоритетов для Байдена не входит.

    Карлсон заявил также, что выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны» стало самой мрачной и неамериканской речью, когда-либо произнесенной американским лидером.

    Коментарии (18)
    7 марта 2024, 13:54 • Новости дня
    МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы

    МИД: Послу США заявлено, что вмешательство в дела России будут жестко пресекаться

    МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американскому послу в Москве Линн Трейси, вызванной в МИД, было заявлено, что попытки вмешательства во внутренние дела России будут жестко пресекаться, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

    В заявлении в Telegram-канале МИД России говорится, что Трейси была уведомлена о признании нежелательными в России трех американских НКО: «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования», которые реализуют программы антироссийской направленности и занимаются рекрутингом «агентов влияния».

    Американскому дипломату вручили ноту с требованием к США прекратить любое содействие деятельности указанных НКО. В обратном случае это будет рассматриваться как нарушение российского законодательства.

    В МИД предупредили, что попытки вмешиваться во внутренние дела России могут привести к выдворению сотрудников американского посольства в статусе persona non grata.

    Эксперты ранее объяснили, как Запад пытается помешать выборам в России.

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    6 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском

    Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»

    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина не просит иностранные войска участвовать в боевых действиях.

    Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».

    Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».

    Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».

    Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.

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    6 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины

    Американист Дудаков: Назначение Басса на место Нуланд может быть «черной меткой» для Зеленского

    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в последнее время не справлялась со своими обязанностями, что могло повлиять на решение об ее отставке. Также она, вероятно, увидела падающие рейтинги действующего президента и решила сбежать с тонущего корабля вслед за другими чиновниками. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    «На решение об уходе Нуланд могла повлиять плачевная для Вашингтона ситуация на Украине и неспособность Конгресса принять транш помощи для Зеленского. Ее непосредственная работа – заставлять законодателей выделять деньги на проекты своего ведомства. Если дипломат не может исполнять эти обязанности, значит, она профнепригодна. Кроме того, ее деятельность очень часто критиковали республиканцы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Также мы наблюдаем отток самых разных советников и аппаратчиков из администрации Байдена в преддверии выборов. Это можно сравнить с бегством крыс с тонущего корабля. Это происходит, потому что рейтинги действующего президента не радуют, есть немалая вероятность поражения главы государства в ходе избирательной кампании», – подчеркивает он.

    «Однако я не жду серьезных изменений в политике Белого дома после отставки Нуланд. Действующая администрация на автомате продолжит текущий курс как минимум до выборов. Если какие-то трансформации и будут, то они произойдут только после прихода нового президента», – акцентирует эксперт.

    «А то, что преемником Нуланд стал Джон Басс, – очень символично. Видимо, в администрации Байдена действительно готовятся к возможной афганизации Украины. Для Зеленского – это черная метка, так как ему может грозить судьба бывшего лидера Афганистана Ашрафа Гани, который после обрушения фронта вынужден был бежать из Кабула на забитом золотом вертолете», – резюмировал Дудаков.

    Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подала прошение об отставке. Она покинет свой пост в ближайшие недели. О данном решении политика сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

    Он отметил, что Нуланд во время пребывания в этой должности олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике и возродить глобальное лидерство США.

    Решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.

    После отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что это может быть поводом для беспокойства Владимира Зеленского. Басс работал в Афганистане, когда американцы бежали, оставив страну талибам, а также был послом в Грузии, когда ставленник Вашингтона Михаил Саакашвили потерял власть.

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    8 марта 2024, 06:30 • Новости дня
    Руперт Мердок решил жениться на экс-теще Романа Абрамовича

    Руперт Мердок женится на экс-теще Романа Абрамовича, биологе Елене Жуковой в июне этого года

    Tекст: Денис Тельманов

    92-летний медиамагнат Руперт Мердок намерен жениться на 66-летней Елене Жуковой, молекулярном биологе, матери бывшей жены российского миллиардера Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.

    Торжество пройдет в поместье Мердока в штате Калифорния, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

    Отмечается, что это уже шестая помолвка для Мердока. В августе прошлого года он отменил свадьбу с радиоведущей Энн Лесли-Смит.

    Ранее сообщалось, что экс-тещу Абрамовича заметили на свидании с 92-летним медиамагнатом. Пара отправилась в круиз по Средиземному морю на арендованной Мердоком яхте Christina O.

    Елена Жукова – молекулярный биолог, специалист по диабету. Она живет в США уже более 30 лет.

    Руперт Мердок владеет изданиями The Wall Street Journal и New York Post в США, The Sun и The Times в Великобритании, а также издательством Harper Collins.

    В сентябре 2023 года Мердок решил уйти с поста главы своих корпораций Fox и News.

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    7 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт Сивков: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Судьба американского и европейских правительств во многом зависит от исхода СВО. В интересах Вашингтона вовлекать Россию в противостояние с другими европейскими странами. При этом сам альянс НАТО прямого участия в боевых действиях принимать не будет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее в России заявили о возможности начала крупномасштабного конфликта в Европе.

    «Генерал-полковник Владимир Зарудницкий абсолютно прав, говоря о рисках конфликта. Когда человек столь высокого статуса предупреждает о возможности втягивания страны в противостояние с другими государствами, к этому стоит прислушиваться. Дело в том, что западные элиты, в частности американские, поставили слишком многое на поражение России в зоне СВО», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «При безоговорочной победе ВС РФ над ВСУ Вашингтон ждет существенная потеря глобальных позиций. Их влияние будет снижаться как в политическом, так и в экономическом плане. Не исключаю, что произошедшее усилит социальные противоречия и в Штатах, и на территории их союзников. Местные правительства могут быть буквально сметены», – отмечает эксперт.

    «Поэтому Вашингтону не остается ничего другого, кроме как начать борьбу за собственное выживание. Достичь этого они попытаются за счет постепенного расширения зоны боевых действий. Для того чтобы снизить риски неконтролируемой эскалации, США применят тактику провоцирования конфликтов низкой интенсивности», – полагает собеседник.

    «Таким образом, мы будем иметь дело с медленным и постепенным втягиванием в противостояние с Россией отдельных европейских государств. Первыми жертвами могут стать восточные страны региона. Со временем есть риск расширения зоны конфликта и на запад. Суть задумки Вашингтона в том, чтобы государства вступали в конфликт как самостоятельные акторы, чтобы альянсу не пришлось вмешиваться», – указывает он.

    «И тогда с позиции внешнего наблюдателя ситуация будет выглядеть как череда двусторонних конфликтов без прямого вовлечения НАТО. Опасность этого исхода крайне велика. Начинать подготовку к данному сценарию следует уже сейчас, чтобы встретить противника во всеоружии», – резюмирует Сивков.

    Ранее в России заявили о возможности превращения конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе. Об этом в статье для февральского номера журнала «Военная мысль» написал начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий. По его мнению, в настоящий момент прогнозирование дальнейшего развития геополитической обстановки становится крайне затруднительным.

    Он отметил, что западные страны ставят своей целью «стратегическое поражение России». На этом фоне окончание боевых действий в зоне СВО не будет знаменовать завершение конфронтации Москвы и Вашингтона, в связи с чем необходимо существенно повысить требования к системе военной безопасности страны.

    Зарудницкий подчеркнул, что в настоящее время особую значимость приобретает развитие отношений с международными акторами, придерживающихся нейтралитета. «За редким исключением, это не долгосрочные союзники России, но потенциал этих стран, в том числе военный, необходимо учитывать при планировании мер обеспечения военной безопасности нашего государства», – уточнил он.

    Особый интерес, по его мнению, в этом плане представляет Африканский континент, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Кроме того, начальник академии Генштаба призвал усилить внимание в отношении угроз внутренней безопасности РФ, поскольку США могут попытаться дестабилизировать обстановку в России, используя «религиозные, этнические и цивилизационные противоречия».

    Статья Зарудницкого вышла на фоне продолжающейся милитаризации Европы. Так, в Германии планируют возродить практику общей воинской обязанности. Об этом пишет издание Spiegel. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины появления этой инициативы. Эксперты отмечали, что данное предложение, скорее всего, будет поддержано населением страны, однако ФРГ сумеет обеспечить набор лишь 3-4 тыс. новобранцев ежегодно.

    Провоенные настроения заметно выросли и во Франции. Так, глава государства Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки на Украину сухопутных войск НАТО. Тем не менее, по данным социологических опросов, проведенных изданием Le Figaro, 76% граждан республики выступают против намерений президента. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, чем именно вызваны милитаристские призывы Макрона.

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    6 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские танки уже горят в зоне спецоперации, то же самое произойдет с американскими военными самолетами, если Вашингтон поставит их киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Танки США ездят по территории России, но ездят они «до какого-то момента», а потом они горят, потому что их уничтожают российские военнослужащие, сказал Песков, передает ТАСС.

    Если над российской территорией полетят американские самолеты, то военные ВС России «также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали».

    Ранее Дания заявляла, что направит первые американские истребители F-16 Украине летом 2024 года.

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    6 марта 2024, 12:03 • Новости дня
    FT: Разведка Запада обеспокоена усилившейся деятельностью спецслужб России

    Financial Times: Разведка Запада встревожилась из-за усилившейся деятельности разведслужб России

    FT: Разведка Запада обеспокоена усилившейся деятельностью спецслужб России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с недавней утечкой записи разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост разведслужбы Запада всерьез обеспокоены усилившейся, по их мнению, деятельностью российской разведки, пишет Financial Times.

    По данным газеты, недавняя публикация утечки стала только одним из пугающих примеров, передает РИА «Новости».

    Так, один из офицеров западной разведки отметил, что «игра в кошки-мышки вернулась».

    Другой заявил, что «российская деятельность так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны».

    «Российская разведка – это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», – сказал другой представитель западных разведслужб.

    Кроме того, анонимный источник газеты заметил, что «русские могут проводить очень сложные операции, которые с точки зрения разведки невероятно круты».

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.

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    8 марта 2024, 11:43 • Новости дня
    NYT: США разочаровались в стратегии Зеленского после поражения в Авдеевке
    NYT: США разочаровались в стратегии Зеленского после поражения в Авдеевке
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Отношения между США и Украиной «демонстрируют признаки усталости и разлада», американские власти недовольны военной стратегией, которую избрал президент Украины Владимир Зеленский, пишут СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что «союз», который длился более двух лет, уступил место «взаимному разочарованию», передает «Царьград».

    Украине, как считает американская сторона, следует сосредоточиться на одной большой битве. Киевский режим призывают не распыляться на города, которые, по оценке из Вашингтона, «не имеют стратегической ценности». Так, по их мнению, в Авдеевке, контроль над которой установили российские силы, ВСУ потратили слишком много личного состава и техники.

    Украинская же сторона, как пишет NYT, обвиняет США в «политическом параличе», из-за которого в ВСУ сложилась острая нехватка боеприпасов. Президента США Джо Байдена критикуют за медлительность с поставками передового вооружения для Украины, добавляет издание.

    Ранее другое американское издание Business Insider писало, что руководство ВСУ допустило большие ошибки при планировании обороны в районе Авдеевки.

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    6 марта 2024, 22:22 • Новости дня
    Путин: США операциями без разрешения СБ ООН «выпустили джинна из бутылки»

    Путин обвинил США в развязывании военных конфликтов из-за действий без санкций Совбеза ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон «выпустил джинна из бутылки», действуя в обход Совета Безопасности ООН в Ираке, Югославии и других странах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

    «События в Ираке, допустим. Все же там делалось без санкций Совета Безопасности ООН. В той же Сирии, в бывшей Югославии», – напомнил президент, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что независимо от причин начала военных действий, решений Совета Безопасности ООН по ним не было.

    «Но Соединенные Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что элиты США не смогли справиться с ответственностью быть единственной сверхдержавой после распада СССР.

    Напомним, церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    6 марта 2024, 23:27 • Новости дня
    Пушков назвал причины успеха Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

    Успех Всемирного фестиваля молодежи в Сочи подтверждает, что мир устал от западной модели, считает сенатор Пушков

    Tекст: Денис Тельманов

    Всемирный фестиваль молодежи в Сочи подтверждает, что в мире есть огромный запрос на альтернативный США и Западу центр влияния на мировые события, считает член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

    «Мир устал от той модели насилия и подчинения, которые навязывают ему США и их союзники... И на самом Западе очень много недовольных политикой правящих кругов своих стран и своими политическими руководителями. Отсюда – безусловный успех фестиваля молодежи в Сочи», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что Россия, как историческая преемница СССР, претендует на роль альтернативного США и Западу центра влияния, хотя в идейном отношении не является репликой СССР.

    По словам Пушкова, «мир, основанный на правилах» западного альянса, выстроен на подчинении Западу других государств, в то время как Россия продвигает «мир, основанный на равноправии».

    Такая модель «отрицает мир, выстроенный на западных правилах, и поэтому пользуется поддержкой в большинстве стран планеты», считает Пушков.

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    6 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Песков: Нуланд сделала много для возобновления конфронтации с нашей страной
    Песков: Нуланд сделала много для возобновления конфронтации с нашей страной
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Виктория Нуланд является талантливым дипломатом, но ее действия привели к возобновлению конфронтации Вашингтона и Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне новостей о ее отставке с поста замгоссекретаря США.

    В видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, Песков отметил, что Нуланд играла достаточно важную роль в Госдепартаменте США, но ей следовало применять свои таланты на мирном и конструктивном поприще, передает РИА «Новости».

    Действия Нуланд сыграли большую роль в госперевороте на Украине, заявил представитель Кремля. Она также «сделала очень много для возобновления конфронтации с нашей страной», добавил Песков.

    Ранее стало известно, что Виктория Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

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    8 марта 2024, 11:04 • Новости дня
    Бизнесмен Дотком увидел знак о победе России в конфликте с Украиной

    Бизнесмен Дотком: Отставка Нуланд говорит о завершении конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Увольнение Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря США говорит о том, что «прокси-конфликт» США на Украине подходит к концу, считает немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

    Дотком считает, что в таком случае Россия одержала победу, а Запад проиграл, передает Ura.ru.

    Проект Нуланд по прокси-конфликту США на Украине, по его словам, разрушил Украину и стал причиной многочисленных жертв. Киев по ее воле превратился в западный плацдарм против России, отметил предприниматель.

    В историю Нуланд войдет как организатор государственного переворота в Киеве, заключил он.

    В Кремле отмечали ранее, что Виктория Нуланд является талантливым дипломатом, но ее действия привели к возобновлению конфронтации Вашингтона и Москвы.

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    6 марта 2024, 11:12 • Новости дня
    Захарова назвала отставку Нуланд следствием «раздрая» между США и Украиной

    Захарова: США будут заметать следы провала на Украине отставками, как с Нуланд

    Tекст: Ольга Никитина

    США будут использовать различные способы, чтобы замести следы своей провальной политики на украинском направлении, в том числе в ход пойдут отставки, как это происходит с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik назвала готовящуюся отставку Нуланд попыткой «перезагрузить всю историю», связанную с внешнеполитическим провалом и просчетом США. На Украине Вашингтон потерпел полный провал, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Белый дом будет предпринимать разные шаги, однако неизменно одно – США предают своих союзников, указала спикер МИД России, подчеркнув, что Москва не раз предупреждала об этом, и на Украине не могли этого не знать.

    США предают всех, подчеркнула Захарова. Сначала, по ее словам, они «обещают всем всё, а потом ничего никому не делают».

    «Конечно, [это] провал политики, которая ассоциируется с Нуланд, потому что она была той фокусной фигурой, которая проводила русофобскую политику в отношении нашей страны, вся эта история была завязана на Нуланд», – сказала дипломат.

    Нуланд, как подчеркнула Захарова, была «не просто высокопоставленным представителем Госдепа». Она стала ключевой фигурой в американском межведомственном взаимодействии, передает ТАСС слова спикера Министерства иностранных дел России.

    Захарова назвала Нуланд «координатором антироссийских настроений» и всей антироссийской политики США, в особенности в контексте Украины. При этом Нуланд в этом качестве не одна, отметила она. «Там есть люди, которые нас ненавидят посильнее, но она, действительно, была координатором, она ассоциируется с этой политикой», – уточнила Захарова, добавив, что «вот так с ней распрощались».

    «Объяснений сейчас будет много, но на самом деле объяснение одно – полный провал администрации [президента США Джо] Байдена на украинском направлении, полный раздрай внутри их, как они говорят, союзнических отношений», – заключила Захарова.

    Газета ВЗГЛЯД писала об отставке Виктории Нуланд, которая прославилась в России после раздачи печенек на майдане, а также о том, почему у президента Украины Владимира Зеленского есть причины бояться ее сменщика.

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    7 марта 2024, 04:15 • Новости дня
    WP: США обсуждают ограничения для Израиля на применение американского оружия

    WP: Власти США обсуждают ограничения для Израиля на применение американского оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтонская администрация обсуждает запрет для Израиля на применение американского вооружения в случае проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

    «Администрация Байдена, обеспокоенная новой гуманитарной катастрофой, по всей видимости, рассматривает пути того, как не допустить применения Израилем американского вооружения, если он атакует густонаселенные районы вокруг города Рафах», – говорится в публикации внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post Дэвида Игнейшеса, передает ТАСС.

    Отмечается, что решений пока не принято, но сам факт того, что должностные лица «обсуждают такой крайний шаг, показывает растущие опасения администрации относительно кризиса в Газе и острые разногласия с израильским руководством относительно атаки на Рафах».

    Игнейшес также подчеркивает, что любые ограничения на поставки вооружения США Израилю ознаменовали бы резкий перелом в отношениях и вызвали бы негодование в политической сфере.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Израиль готовит накануне месяца Рамадан операцию по зачистке Рафаха, где находятся беженцы из сектора Газа. По его словам, если зачистка Рафаха начнется, огромное количество беженцев уйдет в Египет, а египтяне не раз заявляли, что это неприемлемо. Лавров также назвал готовящуюся операцию этнической чисткой.

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