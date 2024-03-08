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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

    47 комментариев
    8 марта 2024, 11:43 • Новости дня

    NYT: США разочаровались в стратегии Зеленского после поражения в Авдеевке

    Tекст: Ольга Никитина

    Отношения между США и Украиной «демонстрируют признаки усталости и разлада», американские власти недовольны военной стратегией, которую избрал президент Украины Владимир Зеленский, пишут СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что «союз», который длился более двух лет, уступил место «взаимному разочарованию», передает «Царьград».

    Украине, как считает американская сторона, следует сосредоточиться на одной большой битве. Киевский режим призывают не распыляться на города, которые, по оценке из Вашингтона, «не имеют стратегической ценности». Так, по их мнению, в Авдеевке, контроль над которой установили российские силы, ВСУ потратили слишком много личного состава и техники.

    Украинская же сторона, как пишет NYT, обвиняет США в «политическом параличе», из-за которого в ВСУ сложилась острая нехватка боеприпасов. Президента США Джо Байдена критикуют за медлительность с поставками передового вооружения для Украины, добавляет издание.

    Ранее другое американское издание Business Insider писало, что руководство ВСУ допустило большие ошибки при планировании обороны в районе Авдеевки.

    7 марта 2024, 16:48 • Новости дня
    Медведев: Очевидно, что никакого удара по кортежу Зеленского не было
    Медведев: Очевидно, что никакого удара по кортежу Зеленского не было
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удара по кортежу украинского президента Владимира Зеленского в ходе визита в Одессу не наносилось, это очевидно, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Вот всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена – попали бы», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что Зеленский – это «кровавый паяц», «лишь кокаиновая тень своего хозяина» и «слепое антироссийское оружие». Нет никакой разницы, кто возглавляет киевский режим, однако жаль, что случай не решил судьбу «первого генитального музыканта» иначе, отметил зампред СБ России.

    «Nullum malum sine aliquo bono», – привел в заключение он латинскую пословицу. Один из вариантов ее перевода – «Нет худа без добра».

    Ранее Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

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    7 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    Суперснайпера ВСУ Основенко ликвидировали в зоне спецоперации

    Военкор Татаринов заявил о ликвидации суперснайпера ВСУ Основенко в зоне спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    В своем Telegram-канале он указал, что снайпер служил в 241-й бригаде теробороны. По его словам, российские военные ликвидировали Основенко в населенном пункте Ивановское.

    Ранее сообщалось о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Станислава Павловича.

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    7 марта 2024, 13:54 • Новости дня
    МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы

    МИД: Послу США заявлено, что вмешательство в дела России будут жестко пресекаться

    МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американскому послу в Москве Линн Трейси, вызванной в МИД, было заявлено, что попытки вмешательства во внутренние дела России будут жестко пресекаться, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

    В заявлении в Telegram-канале МИД России говорится, что Трейси была уведомлена о признании нежелательными в России трех американских НКО: «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования», которые реализуют программы антироссийской направленности и занимаются рекрутингом «агентов влияния».

    Американскому дипломату вручили ноту с требованием к США прекратить любое содействие деятельности указанных НКО. В обратном случае это будет рассматриваться как нарушение российского законодательства.

    В МИД предупредили, что попытки вмешиваться во внутренние дела России могут привести к выдворению сотрудников американского посольства в статусе persona non grata.

    Эксперты ранее объяснили, как Запад пытается помешать выборам в России.

    Коментарии (36)
    7 марта 2024, 19:20 • Новости дня
    Медведев объяснил Макрону взаимосвязь красных линий России и Франции
    Медведев объяснил Макрону взаимосвязь красных линий России и Франции
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления французского президента Эммануэля Макрона о красных линиях в поддержке Украины означают отсутствие таких линий у России в отношении Франции, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем X (бывший Twitter) указал на высказывание Макрона, где тот заявил, что «больше нет красных линий» в плане поддержки Украины, передает ТАСС.

    Это означает, что у России тоже больше не осталось красных линий в отношении Франции, отметил Медведев. В заключение он привел цитату из римского права – «In hostem omina licita», она означает «по отношению к врагу все дозволено».

    До этого Макрон заявлял, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию о возможностях поддержки киевского режима.

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    7 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт Сивков: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Судьба американского и европейских правительств во многом зависит от исхода СВО. В интересах Вашингтона вовлекать Россию в противостояние с другими европейскими странами. При этом сам альянс НАТО прямого участия в боевых действиях принимать не будет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее в России заявили о возможности начала крупномасштабного конфликта в Европе.

    «Генерал-полковник Владимир Зарудницкий абсолютно прав, говоря о рисках конфликта. Когда человек столь высокого статуса предупреждает о возможности втягивания страны в противостояние с другими государствами, к этому стоит прислушиваться. Дело в том, что западные элиты, в частности американские, поставили слишком многое на поражение России в зоне СВО», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «При безоговорочной победе ВС РФ над ВСУ Вашингтон ждет существенная потеря глобальных позиций. Их влияние будет снижаться как в политическом, так и в экономическом плане. Не исключаю, что произошедшее усилит социальные противоречия и в Штатах, и на территории их союзников. Местные правительства могут быть буквально сметены», – отмечает эксперт.

    «Поэтому Вашингтону не остается ничего другого, кроме как начать борьбу за собственное выживание. Достичь этого они попытаются за счет постепенного расширения зоны боевых действий. Для того чтобы снизить риски неконтролируемой эскалации, США применят тактику провоцирования конфликтов низкой интенсивности», – полагает собеседник.

    «Таким образом, мы будем иметь дело с медленным и постепенным втягиванием в противостояние с Россией отдельных европейских государств. Первыми жертвами могут стать восточные страны региона. Со временем есть риск расширения зоны конфликта и на запад. Суть задумки Вашингтона в том, чтобы государства вступали в конфликт как самостоятельные акторы, чтобы альянсу не пришлось вмешиваться», – указывает он.

    «И тогда с позиции внешнего наблюдателя ситуация будет выглядеть как череда двусторонних конфликтов без прямого вовлечения НАТО. Опасность этого исхода крайне велика. Начинать подготовку к данному сценарию следует уже сейчас, чтобы встретить противника во всеоружии», – резюмирует Сивков.

    Ранее в России заявили о возможности превращения конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе. Об этом в статье для февральского номера журнала «Военная мысль» написал начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий. По его мнению, в настоящий момент прогнозирование дальнейшего развития геополитической обстановки становится крайне затруднительным.

    Он отметил, что западные страны ставят своей целью «стратегическое поражение России». На этом фоне окончание боевых действий в зоне СВО не будет знаменовать завершение конфронтации Москвы и Вашингтона, в связи с чем необходимо существенно повысить требования к системе военной безопасности страны.

    Зарудницкий подчеркнул, что в настоящее время особую значимость приобретает развитие отношений с международными акторами, придерживающихся нейтралитета. «За редким исключением, это не долгосрочные союзники России, но потенциал этих стран, в том числе военный, необходимо учитывать при планировании мер обеспечения военной безопасности нашего государства», – уточнил он.

    Особый интерес, по его мнению, в этом плане представляет Африканский континент, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Кроме того, начальник академии Генштаба призвал усилить внимание в отношении угроз внутренней безопасности РФ, поскольку США могут попытаться дестабилизировать обстановку в России, используя «религиозные, этнические и цивилизационные противоречия».

    Статья Зарудницкого вышла на фоне продолжающейся милитаризации Европы. Так, в Германии планируют возродить практику общей воинской обязанности. Об этом пишет издание Spiegel. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины появления этой инициативы. Эксперты отмечали, что данное предложение, скорее всего, будет поддержано населением страны, однако ФРГ сумеет обеспечить набор лишь 3-4 тыс. новобранцев ежегодно.

    Провоенные настроения заметно выросли и во Франции. Так, глава государства Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки на Украину сухопутных войск НАТО. Тем не менее, по данным социологических опросов, проведенных изданием Le Figaro, 76% граждан республики выступают против намерений президента. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, чем именно вызваны милитаристские призывы Макрона.

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    7 марта 2024, 23:22 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом Украины в Британии

    В Кремле отреагировали на назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон

    В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом Украины в Британии
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании не имеет никакого значения для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нет. Не имеет», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

    Напомни, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 марта, согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии. МИД Украины направил британской стороне соответствующий запрос на агреман.

    Ранее сообщалось, что опрос от украинского центра показал способность Залужного победить Зеленского и бывшего президента страны Петра Порошенко на выборах президента Украины.

    Коментарии (5)
    8 марта 2024, 10:09 • Новости дня
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон оценил заявление президента США Джо Байдена во время выступления с посланием в Конгрессе о том, что Украина «может остановить» Россию при поддержке со стороны Соединенных Штатов.

    «Ложь за ложью. «Украина может остановить Россию». Нет, не может», – передает ТАСС комментарий Карлсона, прозвучавший во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X. Журналист напомнил, что боевые действия на Украине продолжаются уже более двух лет.

    Он также обратил внимание на слова Байдена о том, что НАТО «сильно как никогда». «Нет, это не так», – подчеркнул Карлсон.

    «Это бред сумасшедшего», – высказался американский журналист.

    Байден, как подчеркнул Карлсон, быстро дал понять, что главным его приоритетом является отправка новых миллиардов долларов на Украину. И этот приоритет не имеет к США никакого отношения, указал он.

    В США вторгаются наркокартели, захватывающие на юге США огромные территории, деградирует экономика, разрушаются школы, есть такие, где «дети вообще не могут читать», перечислил Карлсон, отметив, что все это в список приоритетов для Байдена не входит.

    Карлсон заявил также, что выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны» стало самой мрачной и неамериканской речью, когда-либо произнесенной американским лидером.

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    7 марта 2024, 19:28 • Новости дня
    Бербок призвала отдать Киеву больше дальнобойного оружия

    Глава МИД Германии Бербок заявила, что Украине надо дать больше дальнобойного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Желающие мира на Украине должны предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны, боеприпасов и дальнобойного оружия, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

    Нужно мобилизовать все средства, предоставить Киеву больше боеприпасов, больше средств ПВО, дальнобойного оружия для того, чтобы Украина могла выжить, передает ТАСС ее слова.

    Ранее Бербок в ответ на вопрос о поставках ракет Taurus Украине заявила о необходимости «изучить все доступные средства». Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Западные СМИ заявили, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

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    7 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    ФСБ уничтожила в Карелии планировавшего теракт по заданию Киева гражданина Белоруссии
    ФСБ уничтожила в Карелии планировавшего теракт по заданию Киева гражданина Белоруссии
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусский гражданин готовил по заданию спецслужб Украины террористический акт в одном из административных зданий в Карелии, теракт предотвратили, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Мужчина действовал по заданию украинских кураторов. Он изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Подозреваемый, согласно версии следствия, планировал подорвать одно из административных зданий города Олонец. При задержании он открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб и был нейтрализован.

    Подозреваемый гражданин Белоруссии 1974 года рождения был членом запрещенного белорусскими властями националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского», он был в межгосударственном розыске.

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    7 марта 2024, 21:54 • Новости дня
    Во Франции призвали свергнуть Макрона ради мира

    Политик Филиппо: Макрона после слов об отсутствии красных линий для Украины следует сместить

    Во Франции призвали свергнуть Макрона ради мира
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что ради мира необходимо свергнуть президента Франции Эммануэля Макрона после его заявлений об «отсутствии лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.

    Политик возмутился заявлению Макрона, посчитав, что его слова означают возможную отправку французских сухопутных войск и передачу французского ядерного оружия в распоряжение ЕС, передает РИА «Новости».

    Филиппо возмутился, что «пешку НАТО и Глубинного государства» Макрона еще не свергли ради мира на Земле, и упрекнул в молчании лидеров оппозиции.

    По его словам, разворачивается схема мировой войны, в то время как парламентарии ничего не делают или поддерживают соглашение о безопасности Парижа и Киева. Он призвал каждого француза не сопротивляться, а матерей отказаться отправлять своих сыновей умирать за Киев и НАТО. «Мы должны бороться за выход из НАТО и ЕС и сместить Макрона», – подчеркнул Филиппо.

    Ранее Макрон пояснил свои слова про отправку военных на Украину. Он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Киева.

    В четверг Макрон в ходе встречи с лидерами оппозиции заявил, что у Франции «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине. Зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что слова Макрона о красных линиях в поддержке Украины означают отсутствие таких линий у России в отношении Франции.

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    7 марта 2024, 19:04 • Новости дня
    Чехия собрала деньги на покупку снарядов для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Чехии Петр Павел сообщил о завершении сбора средств на приобретение боеприпасов для украинской армии.

    «Средства для закупки боеприпасов собраны», – привел портал idnes.cz слова чешского президента, передает ТАСС.

    Ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что республика нашла способ закупки 800 тыс. снарядов для Украины в третьих странах, но это возможно лишь при наличии денег.

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    8 марта 2024, 06:30 • Новости дня
    Руперт Мердок решил жениться на экс-теще Романа Абрамовича

    Руперт Мердок женится на экс-теще Романа Абрамовича, биологе Елене Жуковой в июне этого года

    Tекст: Денис Тельманов

    92-летний медиамагнат Руперт Мердок намерен жениться на 66-летней Елене Жуковой, молекулярном биологе, матери бывшей жены российского миллиардера Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.

    Торжество пройдет в поместье Мердока в штате Калифорния, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

    Отмечается, что это уже шестая помолвка для Мердока. В августе прошлого года он отменил свадьбу с радиоведущей Энн Лесли-Смит.

    Ранее сообщалось, что экс-тещу Абрамовича заметили на свидании с 92-летним медиамагнатом. Пара отправилась в круиз по Средиземному морю на арендованной Мердоком яхте Christina O.

    Елена Жукова – молекулярный биолог, специалист по диабету. Она живет в США уже более 30 лет.

    Руперт Мердок владеет изданиями The Wall Street Journal и New York Post в США, The Sun и The Times в Великобритании, а также издательством Harper Collins.

    В сентябре 2023 года Мердок решил уйти с поста главы своих корпораций Fox и News.

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    7 марта 2024, 12:39 • Новости дня
    Кадыров назвал чушью сообщения западных СМИ о «черных рынках пленных» в России
    Кадыров назвал чушью сообщения западных СМИ о «черных рынках пленных» в России
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал очередным фейком сообщения западных СМИ о том, что в России якобы существует черный рынок пленных боевиков ВСУ.

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что ни в Чечне, ни вообще в России нет никаких черных рынков по обмену военнопленными и пыток по отношению к ним.

    «Такая практика существовала лишь в пресловутой беззаконной Ичкерии, которую поддерживали и о которой все еще грезят Украина и Запад», – указал он.

    Ранее британская газета The Times написала, что некий украинский военный Вячеслав Левицкий вернулся из российского плена, так как якобы был продан на черном рынке.

    Глава Чечни сообщил, что Левицкого обнаружили раненым и брошенным сослуживцами. Его с обмороженными руками доставили в республику, где бойцу оказали медицинскую помощь. Из-за гангрены медикам пришлось ампутировать украинцу конечности, рассказал Кадыров.

    Западные же СМИ, по его словам, пишут о том, что находящегося при смерти Левицкого якобы у кого-то «выкупили», затем привезли в Грозный, «отрезали ему руки и ноги, чтобы впоследствии обменять его именно на чеченца». «Этой откровенной чушью они кормят свою аудиторию», – подчеркнул Кадыров.

    Получивший лечение Левицкий, а вместе с ним еще двое боевиков были переданы украинской стороне. В Россию взамен вернулись трое российских бойцов. До своей передачи украинской стороны Левицкий благодарил Россию за спасение своей жизни, сообщил Кадыров, выложив соответствующее видео.

    Процедура обмена, как подчеркнул Кадыров, проходила строго в рамках международного законодательства при активной поддержке со стороны Минобороны России.

    Коментарии (3)
    7 марта 2024, 14:03 • Новости дня
    Норвегия присоединилась к коалиции по обеспечению Киева средствами ПВО и ПРО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвегия присоединилась к международной коалиции по обеспечению Украины средствами противовоздушной и противоракетной обороны.

    Как говорится в сообщении Минобороны ФРГ, Норвегия теперь также является частью объединенной коалиции по противоракетной и противовоздушной обороне, передает ТАСС.

    Там добавили, что целью коалиции является «устойчивое укрепление интегрированной противовоздушной обороны Украины».

    Ранее норвежским компаниям разрешили прямую продажу оружия Украине.

    Коментарии (8)
    8 марта 2024, 11:16 • Новости дня
    Во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе

    L’Independant: Макрон допустил ввод войск на Украину при смещении фронта к Одессе

    Во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Если зона украинского конфликта будет смещаться в сторону Одессы, Франция рассмотрит возможность ввода на Украину своих войск. Такой вариант, как пишут французские СМИ, рассматривает президент республики Эммануэль Макрон.

    Как заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель газете L’Independant, Макрон сообщил о такой возможности на встрече с лидерами партии, передает канал «360».

    Макрон утверждал ранее, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Киева.

    В Кремле отмечали, что французский лидер все больше втягивает свою страну в боевые действия на Украине.

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      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

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    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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