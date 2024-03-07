  • Новость часаБритания пообещала поставить Украине 10 тыс. беспилотников
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    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

    33 комментария
    7 марта 2024, 23:31 • Новости дня

    Литва решила развернуть массовое производство военных беспилотников

    Литва решила развернуть массовое производство военных беспилотников к концу года

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о подготовке республики к массовому производству для армии беспилотных летательных аппаратов.

    «В конце нынешнего года или в начале следующего мы завершим реализацию проектов, связанных с подготовкой к промышленному производству чисто литовских беспилотников, и сможем поставить его на конвейер», – приводит слова министра ТАСС.

    По его словам, потенциал литовских предприятий позволит армии обходиться национальным производством, не закупая аппараты в других странах.

    По его словам, Литва намерена ежегодно направлять на развитие арсенала военных беспилотников по 30 млн евро.

    В декабре 2023 года Вильнюс подписал контракт на поставку из США боевых беспилотников Switchblade 600. Первая партия должна поступить в Литву до конца 2024 года.

    Ранее сообщалось, что МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны. По данным МИДа, Литва и вся Прибалтика в целом «прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России».

    Кроме того, 11 марта истекает срок, отведенный литовскими властями для вывоза или перерегистрации автомобилей с российскими номерами. При этом власти республики пригрозили конфисковывать российские машины.

    5 марта 2024, 14:21 • Новости дня
    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    СКБ «Пиранья», которое производит уничтоживший первый Abrams на СВО дрон, сообщило о мошенниках

    Производитель «убийц Абрамсов» предупредил о мошенниках

    Tекст: Вера Басилая

    Симбирское конструкторское бюро (СКБ) «Пиранья», которое производит беспилотник, уничтоживший танк Abrams в зоне спецоперации, столкнулось с массовым появлением мошеннических сайтов и объявлений о продаже их разработок, сообщил представитель компании.

    Собеседник ТАСС рассказал, что мошенники создали группы «ВКонтакте», разместили объявления на маркетплейсах, стали продвигать сайты, которые предлагали якобы разработки СКБ «Пиранья». По его словам, также под именем компании предлагают для продажи станции Starlink, чем СКБ «Пиранья» не занималась никогда.

    Представитель компании заявил, что на уловки мошенников попались уже не менее десяти человек, соответствующие обращения поданы в прокуратуру. У СКБ «Пиранья» действует один сайт для продажи их продукции, предупредили в организации.

    Напомним, первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» Симбирского конструкторского бюро «Пиранья». На счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

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    5 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию

    Военный эксперт Сивков: Враг при атаке на Россию может прибегнуть к стратегии США в Ираке и Югославии

    Военный эксперт оценил описанный Минобороны сценарий нападения на Россию
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Представленный сценарий нападения на Россию напоминает стратегию США в Ираке и Югославии. Ключевая роль в этом плане отводится авиации. Для готовности отразить потенциальную агрессию ВС РФ необходимо уже сейчас начать подготовку, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее журнал «Военная мысль» представил возможный сценарий нападения на Россию.

    «Сценарий нападения, опубликованный «Военной мыслью», напоминает стратегию американцев во времена Ирака и Югославии. Это типовой вариант начала военных действий со стороны США. Они тоже начинали атаку с массированного ракетно-авиационного удара», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Создание объединенных формирований – это также типичная для Вашингтона практика. Там существует две ветви управления. Административная занимается вопросами подготовки личного состава и обеспечения армии. Оперативная, о которой говорится в статье, включает разные рода войск, имеет общее командование и решает задачи по применению оружия», – отмечает он.

    «Как мы видим, план предполагает применение противником диверсионных групп и сил специальных операций. Скорее всего, для этого будут подбираться люди этнически близкие к нам, например, украинцы. Перед подразделениями, судя по всему, будет стоять задача по уничтожению нашей инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «Воздушная операция, о которой также идет речь, вероятно, будет представлять из себя серию ударов ракетами и авиацией с целью подавления нашей ПВО. Затем противник попытается атаковать наши аэродромы и склады. Ставку сделают на ослабление страны», – рассуждает эксперт.

    «При таком развитии событий России будет наиболее разумно сконцентрироваться на нанесении критического урона авиации противника, для этого потребуется вывести из строя порядка трети сил противоборствующей стороны», – поясняет он.

    «Именно поэтому в статье ставится вопрос о дальнейшем развитии нашей авиации, улучшении организации ее боевого применения. Кроме того, акцент стоит делать на ПВО и РЭБ, которые могут стать серьезным подспорьем в случае атаки с воздуха. Также стоит напомнить, что Россия развивает ракеты большого радиуса действия, в том числе «Кинжалы», которые практически неуязвимы для зенитных средств. Это позволяет вести бой на дальних дистанциях. Если сейчас не сбавлять темп, то можно серьезно снизить риски развития событий, описанных в публикации», – резюмировал Сивков.

    Ранее издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» опубликовал возможный сценарий воздушно-наземной или воздушно-морской военной операции против России. Как указывается в статье, иностранные специалисты обсуждают создание воинских формирований нового типа – «объединенных оперативных формирований» (ООФ), которые должны быстро нанести комплексное поражение инфраструктуре.

    До начала активной фазы ООФ будут устраивать провокации и усилят разведку. Речь, в частности, идет о регулярных полетах у госграниц и проведении учений. Боевой и численный состав ООФ мирного времени может составлять 50–70% от состава военного времени.

    Наиболее ожидаемыми называются «воздушно-наземные (морские) операции». Предполагается, что кампания начнется с «быстрого (мгновенного) глобального удара» и нескольких (от двух до семи) «массированных ракетно-авиационных ударов». Авиация начнет действовать «одной из первых» и может вступить в бой «еще до развертывания основной группировки». В связи с этим возрастает роль ВКС России, в отношении которых требуется выработать новые взгляды на организацию применения самолетов как в мирное, так и в военное время.

    Примечательно, что ранее Bild сообщал, что в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Первым этапом в документе названа «кампания массовой дезинформации», призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж. «Вторжение войск» прописан как третий этап, а четвертый предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    В январе Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, выпустил статью о возможном конфликте между НАТО и Россией. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года.

    Кроме того, в США был опубликован доклад для сухопутных войск «Русская тактика». Документ, который насчитывает 280 страниц, распространяется с подписью «Знаете ли вы своего врага?». Авторы заявляют, что раскрыли «российские тактические концепции», используемые «на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».

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    7 марта 2024, 06:17 • Новости дня
    Российский посол заявил об участии Британии в конфликте на Украине

    Российский посол в Британии заявил о присутствии британских военных на Украине

    Российский посол заявил об участии Британии в конфликте на Украине
    @ МИД России

    Tекст: Денис Тельманов

    Британия втянута в конфликт на Украине, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

    «Британские военные на Украине есть, официально было подтверждено присутствие там спецназа, инструкторов, готовящих, например, украинских военных медиков», – приводит слова Келина ТАСС.

    Он уточнил, что британские инструкторы также готовят силы специального назначения и целый ряд других украинских подразделений.

    Кроме того, «предельно ясно», что британцы участвуют в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow, поскольку такая техника требует участия специалистов, а «выступать в этой роли могут только британцы».

    «Поэтому мы можем четко сказать, что Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны – члены НАТО», – подчеркнул Келин.

    При этом посол считает, что Великобритания не имеет оснований для того, чтобы разрывать дипломатические отношения с Россией.

    «Для такого радикального шага нет оснований. Наши страны не находятся в состоянии войны, официальный Лондон сам акцентирует заинтересованность в сохранении дипломатических связей и посольств», – отметил российский дипломат.

    Ранее сообщалось, что в Лондоне признали присутствие на Украине британских военных. Представитель премьер-министра страны Риши Сунака заявил, что небольшое число британских военных находится на Украине для обеспечения защиты дипперсонала и проведения обучения ВСУ.

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    7 марта 2024, 07:18 • Новости дня
    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь беспилотники ВСУ

    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь в различных регионах России украинские беспилотники

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское военное ведомство объявило, что в ночь на 7 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили один и сбили пять украинских беспилотников в трех регионах России.

    «Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Минобороны России.

    Отмечается, что все атаковавшие объекты на территории России беспилотники были самолетного типа, при этом действия киевского режима расценены как теракт.

    Ранее Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что два беспилотника ВСУ были сбиты в ночь на 7 марта над территорией региона. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.



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    6 марта 2024, 10:19 • Новости дня
    Пушилин заявил, что Запад переоценил танки Abrams

    Пушилин: Западная пропаганда переоценила танки Abrams

    Пушилин заявил, что Запад переоценил танки Abrams
    @ U.S. Marine Corps/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Командование вооруженных сил Украины перебросило под Авдеевку не менее пяти танков Abrams, три из них уже уничтожены российскими военнослужащими, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин на полях Всемирного фестиваля молодежи отметил, что западная пропаганда переоценила эффективность танков Abrams, что и удалось продемонстрировать «нашим ребятам» на передовой. Возможности западной техники ранее также «раздувались», передает РИА «Новости» слова главы ДНР.

    При этом глава республики отметил, что Abrams не является бесполезным танком, который совсем не представляет угрозу.

    «Но Вооруженные силы Российской Федерации раз за разом демонстрируют, что им по силам справиться и с такими вызовами в том числе», – подчеркнул он.

    Накануне российский военный корреспондент Чингис Дамбиев сообщил, что в зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams. В Минобороны это сообщение официально подтвердили.

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    7 марта 2024, 04:57 • Новости дня
    Китай начал разрабатывать четвертый авианосец

    Китай начал разработку четвертого авианосца, который скоро представит

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая вскоре представят четвертый авианосец, разработка которого успешно продвигается, сообщил политический комиссар ВМС НОАК, член Всекитайского собрания народных представителей Юань Хуачжи.

    По его словам, КНР «скоро представит свой четвертый авианосец и ответит на вопрос, будет ли он атомным». При этом разработка корабля «идет планомерно», подчеркнул Хуачжи, передает ТАСС.

    Хуачжи подчеркнул, что авианосная программа КНР нацелена не на конкуренцию с США, а на защиту национального суверенитета и территориальной целостности республики.

    При этом он выразил уверенность, что КНР сможет противостоять американским авианосцам в западной части Тихого океана.

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    7 марта 2024, 03:50 • Новости дня
    В зоне СВО начали применять систему акустической разведки БУХ1а «Сова»

    В зоне СВО начали применять систему акустической разведки БУХ1а «Сова» грозненского КБ «Талламхо»

    Tекст: Денис Тельманов

    Систему акустической разведки БУХ1а («Сова») – бюджетный аналог комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин», начали применять в зоне спецоперации, сообщили в чеченском конструкторском бюро «Талламхо».

    «Тестовое применение показало: БУХ1 успешно выполняет задачи на дистанциях до 7 км», – сообщили в КБ, передает ТАСС. Тесты проводились в условиях, близких к прямой видимости

    Принцип действия БУХ1а основан на приеме и обработке акустических волн от выстрелов и взрывов с целью определения положения орудий противника. Дальность действия БУХ1а варьируется в зависимости от орудия, она составляет от 100 м до 20 км.

    В данный момент в КБ «Талламхо» приступили к созданию второго поколения акустической системы контрбатарейной работы для обнаружения целей на иных физических принципах – БУХ2.


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    5 марта 2024, 08:23 • Новости дня
    Ростех поставил в войска комплекс «Гроза» для борьбы с FPV-дронами

    Ростех разработал и поставил в войска комплекс «Гроза» для борьбы с FPV-дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в Ростех концерн «Радиоэлектронные технологии» разработал комплекс противодействия FPV-беспилотникам «Гроза.04.К», сообщили в госкорпорации; устройство уже поставлено в войска.

    Как сообщили в пресс-службе, специалисты разработали и запустили в серийное производство комплекс противодействия БПЛА «Гроза.04.К», предназначенный для борьбы с FPV-дронами. Его первая партия уже направлена в войска, передает ТАСС.

    Как отмечают в Ростехе, «Гроза.04.К» прошла проверки и испытания, подтвердив технические характеристики и высокую эффективность в борьбе с FPV-дронами.

    Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от БПЛА.

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    7 марта 2024, 01:54 • Новости дня
    Венгрия выступила против призывов Макрона отправить войска на Украину

    Правительство Венгрии назвало недопустимой идею Макрона отправить европейские войска на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Венгрии назвало недопустимыми призывы президента Франции Эмманюэля Макрона отправить на Украину европейские войска.

    «Президент Франции во второй раз говорил о необходимости отправки европейских солдат на Украину. Позиция Венгрии остается неизменной: этого допустить нельзя», – приводит ТАСС сообщение венгерского правительства.

    Также венгерский кабмин напомнил заявление премьер-министра Виктора Орбана о том, что Венгрия не будет отправлять оружие на Украину «ни с солдатами, ни без них».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Орбан не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока Киев не вернет права венгерскому меньшинству в Закарпатье.

    По его словам, Киеву были переданы требования из 11 пунктов, были созданы группы по работе над этим вопросом, но ответ, который прислали из Киеве на не устроил Будапешт: он «не содержит никакого прогресса в этой области».

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    6 марта 2024, 15:21 • Новости дня
    НПО «Алмаз» создало новые средства борьбы с БПЛА

    НПО «Алмаз» создало новые средства борьбы с БПЛА, они сейчас на заводских испытаниях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор НПО «Алмаз» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Геннадий Бендерский доложил министру обороны Сергею Шойгу, что на предприятии созданы новые средства борьбы с БПЛА, которые сейчас проходят заводские испытания, сообщили в Минобороны РФ.

    Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях концерна «Алмаз-Антей», передает ТАСС.

    Как сообщили в Минобороны, гендиректор НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский доложил Сергею Шойгу о создании на предприятии новых средств борьбы с БПЛА, проходящих сейчас заводские испытания.

    Ранее в концерне «Алмаз-Антей» сообщили, что ижевский электромеханический завод «Купол» ведет работы по повышению боевых возможностей зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» по уничтожению дронов и высокоточного оружия.

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    6 марта 2024, 15:07 • Новости дня
    Шойгу показали новейшие станции контрбатарейной борьбы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главе Минобороны Сергею Шойгу в ходе проверки исполнения гособоронзаказа концерном «Алмаз-Антей» показали новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

    Министру продемонстрировали мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, их производство освоили в 2023 году, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, глава министерства проверил производство современных ЗРК на предприятии АО «Московский машиностроительный завод «Авангард».

    Гендиректор завода Денис Попков сообщил о расширении предприятия. В прошлом году в Московской области открыли филиал завода, начато строительство новых цехов. Уже удалось удвоить объемы выпускаемой продукции, после модернизации возможности предприятия также удвоятся.

    В ходе совещания по итогам проверки Шойгу провел рабочее совещание с руководителями предприятий и представителями профильных органов военного управления.

    Министр подчеркнул, что средства ПВО имеют очень важное значение сейчас, особенно с учетом появления у украинских военных FPV-дронов, беспилотников большей дальности, ракет HIMARS.

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    5 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    Представлена первая военно-промышленная стратегия ЕС с участием Украины

    Еврокомиссия представила первую военно-промышленную стратегию ЕС с участием Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссия представила первую в истории Европейскую стратегию военной промышленности, которая включает развитие «тесных связей» с Украиной и полное участие Киева в инициативах Евросоюза в поддержку оборонной промышленности.

    В документе говорится, что предполагается стимулирование сотрудничества между оборонной промышленностью ЕС и украинским оборонным сектором, передает ТАСС.

    Как отметила замглавы ЕК Маргрете Вестагер, комиссия хочет полностью интегрировать украинскую промышленность в эту экосистему.

    В свою очередь еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что для Евросоюза закончился период мира. Сообществу, по его словам, необходимо переходить к военной экономике и выйти на новый уровень развития военной промышленности.

    Украина ранее неоднократно заявляла о нехватке боеприпасов и личного состава для продолжения боевых действий.

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    7 марта 2024, 14:25 • Новости дня
    Путин рассказал о трагических ошибках подготовки летчиков

    Tекст: Вера Басилая

    Пересаживание пилотов на другой тип самолета иногда приводило к трагедиям, при подготовке необходимо наличие тренажеров для всех типов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

    Во время встречи с летчицами Путин говорил о необходимости наличия тренажеров для всех типов самолетов и поручил министру обороны России Сергею Шойгу решить этот вопрос, заложить это в гособоронзаказ, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, что важно, это действительно имеет значение. Потому что на одном типе самолета педали двигаются одним образом, а на других типах самолетов – по-другому. И эта мелочь может иметь значение при пилотировании. Это действительно важно. К сожалению, у нас были и ошибки, которые приводили к трагедиям, когда экипажи пересаживались с одного типа, похожего, самолета на другой, похожий, а там немножко по-другому работают агрегаты», – рассказал президент.

    «Вы имеете в виду Як-40, Як-42?» – уточнил Шойгу. Путин ответил утвердительно.

    Ранее Путин посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова. Работу одного из авиатренажеров глава государства протестировал лично.

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    7 марта 2024, 05:51 • Новости дня
    В Воронежской области объявили о приближении беспилотников

    Губернатор Воронежской области объявил об атаке на регион украинских беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    К Воронежской области приближаются украинские беспилотники, объявлена опасность атаки, сообщил глава региона Александр Гусев.

    «Объявляется опасность атаки БПЛА. Со стороны Украины приближаются беспилотники. Силы ПВО готовы», – приводит ТАСС обращение губернатора.

    Гусев призвал жителей следить за оповещениями, а также быть готовыми перейти в комнату без окон. При нахождении на улице им необходимо будет укрыться в здании, на парковке или в подземном переходе.

    Ранее сообщалось, что в Тульской области в ночь на 7 марта сбили два беспилотника. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

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    7 марта 2024, 03:29 • Новости дня
    Над Тульской областью сбиты два беспилотника

    Над Тульской областью в ночь на 7 марта ПВО сбила два беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО в ночь на 7 марта сбили над территорией Тульской области два беспилотника, сообщили в пресс-службе областного министерства региональной безопасности.

    «В ночь на 7 марта средствами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА над Тульской областью», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

    По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

    По факту произошедшего было организовано реагирование экстренных служб.

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      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

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    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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