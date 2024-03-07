Чехия собрала деньги на покупку снарядов для Украины

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Генерал Зарудницкий: Конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе
Вероятность втягивания России в новые военные конфликты, по оценке генерала, возрастает. Запад, отметил он, ставит своей целью «стратегическое поражение» России, передает RT.
Зарудницкий призвал повысить требования к системе военной безопасности нашей страны.
Он также выразил уверенность, что окончание боевых действий на Украине не будет означать завершения конфронтации России и Запада.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков отмечал, что на Западе начинают задумываться о возможных последствиях военного конфликта с Россией из-за Украины, однако это не относится к ряду ведущих политиков из Европы и США.
В Telegram-канале ведомства говорится, что удар был нанесен в 11.40 мск. Отмечается, что в ангаре осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута, объект поражен.
Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.
Позже греческие СМИ сообщили о нападении на кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, утверждается, что машина украинского лидера была атакована ракетой незадолго до встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
CNN: Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Зеленского и Мицотакиса
По его информации, участники кортежа почувствовали удар и заметили «грибовидное облако» дыма, передает ТАСС.
Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил CNN, что ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали.
В Минобороны России сообщили ранее, что ВС нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута.
СМИ сообщали, что Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.
Военкор Татаринов заявил о ликвидации суперснайпера ВСУ Основенко в зоне спецоперации
В своем Telegram-канале он указал, что снайпер служил в 241-й бригаде теробороны. По его словам, российские военные ликвидировали Основенко в населенном пункте Ивановское.
Ранее сообщалось о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Станислава Павловича.
Полянский: У CNN появилась правдивая информация о ситуации в Часовом Яре
Полянский на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что правдивая информация у CNN появляется редко. Он подчеркнул, что единственной надеждой для ВСУ в Часове Яре являются американские деньги и американское оружие, передает ТАСС.
«Местные жители не хотят этого и ждут прихода России», – сказал дипломат, отметив, что дома мирных жителей сейчас в этом городе используются «ордами режима Зе» (президента Украины Владимира Зеленского).
Пользователи Х уже заметили изменения в том, как CNN освещает события на Украине. Они высказали предположения, что американскому телеканалу, который стал показывать, как ВСУ обстреливают украинских граждан, дали указание «начать отпускать Украину».
1 марта сообщалось, что российские войска взяли под огневой контроль часть дороги снабжения у Часова Яра.
Российский посол в Британии заявил о присутствии британских военных на Украине
«Британские военные на Украине есть, официально было подтверждено присутствие там спецназа, инструкторов, готовящих, например, украинских военных медиков», – приводит слова Келина ТАСС.
Он уточнил, что британские инструкторы также готовят силы специального назначения и целый ряд других украинских подразделений.
Кроме того, «предельно ясно», что британцы участвуют в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow, поскольку такая техника требует участия специалистов, а «выступать в этой роли могут только британцы».
«Поэтому мы можем четко сказать, что Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны – члены НАТО», – подчеркнул Келин.
При этом посол считает, что Великобритания не имеет оснований для того, чтобы разрывать дипломатические отношения с Россией.
«Для такого радикального шага нет оснований. Наши страны не находятся в состоянии войны, официальный Лондон сам акцентирует заинтересованность в сохранении дипломатических связей и посольств», – отметил российский дипломат.
Ранее сообщалось, что в Лондоне признали присутствие на Украине британских военных. Представитель премьер-министра страны Риши Сунака заявил, что небольшое число британских военных находится на Украине для обеспечения защиты дипперсонала и проведения обучения ВСУ.
WSJ: Украина пытается возвести линию обороны, подобную российской
Статья The Wall Street Journal вышла под заголовком: «Украина вошла в новую фазу войны с Россией: копать, копать, копать», передает RT.
Оборона России, как пишет WSJ, состояла из многослойных линий защитных сооружений: противотанковых надолбов, рвов и окопов. К западу от Авдеевки, по информации издания, экскаваторы роют землю для создания противотанковых рвов и траншей, передает ТАСС.
Кампания по строительству широкой сети укреплений, особенно под Авдеевкой, пока не принесла значимых результатов, признают западные чиновники и украинские военные.
«В тех условиях, в которых мы находимся, нам приходится копать, укреплять и строить самим», – сказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.
Ранее в ВСУ заявили, что в этом году хотят создать ударную группировку и перейти к контрударным действиям.
«Вот всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена – попали бы», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Зеленский – это «кровавый паяц», «лишь кокаиновая тень своего хозяина» и «слепое антироссийское оружие». Нет никакой разницы, кто возглавляет киевский режим, однако жаль, что случай не решил судьбу «первого генитального музыканта» иначе, отметил зампред СБ России.
«Nullum malum sine aliquo bono», – привел в заключение он латинскую пословицу. Один из вариантов ее перевода – «Нет худа без добра».
Ранее Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.
Как указал Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона, задача ВСУ состоит в том, чтобы стабилизировать линию фронта и максимально сделать перегруппировку, поэтому необходимо вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления на полигоны и создать ударную группировку и в 2024 году провести контрударные действия, передает РИА «Новости».
Ранее The New York Times сообщило, что украинские войска оказались не подготовлены к наступлению Вооруженных сил России, плохая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки.
Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь в различных регионах России украинские беспилотники
«Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что все атаковавшие объекты на территории России беспилотники были самолетного типа, при этом действия киевского режима расценены как теракт.
Ранее Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что два беспилотника ВСУ были сбиты в ночь на 7 марта над территорией региона. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.
Путин: Неизбежному воссоединению русских и украинцев мешает национализм
«Уверен,.. что рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет, и это неизбежно», – сказал Путин, отвечая на вопрос о будущем российско-украинских отношений, передает ТАСС.
Президент подчеркнул, что такому воссоединению сейчас мешают «самые отвратительные проявления национализма».
«Это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине», – отметил Путин.
Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.
Мужчина действовал по заданию украинских кураторов. Он изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Подозреваемый, согласно версии следствия, планировал подорвать одно из административных зданий города Олонец. При задержании он открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб и был нейтрализован.
Подозреваемый гражданин Белоруссии 1974 года рождения был членом запрещенного белорусскими властями националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского», он был в межгосударственном розыске.
Политолог Скачко: Запад устроит переход Украины к тактике контрударов
«В ВСУ наблюдается дефицит живой силы и вооружения, поэтому собрать ресурсы на полноценное контрнаступление они не смогут. Тем не менее желание получать помощь от западных стран, в том числе и финансовую, у руководства страны сохраняется. Поэтому офис Зеленского попробует создать одну или несколько групп для контрударов по российским позициям», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.
«Запад, в свою очередь, сейчас использует Украину уже не для того, чтобы нанести поражение России, а чтобы вынудить Москву сесть за стол переговоров на максимально невыгодных для нее условиях. И в первую очередь это необходимо для сохранения лица. Чтобы попытаться достичь цели, они и дальше руками ВСУ будут имитировать бурную деятельность на поле боя. И ударные группировки вполне для этого подойдут», – отмечает собеседник.
«России между тем следует готовиться к такому развитию событий. В частности, противник наверняка попытается выявить слабые места в нашей обороне. Помогать ему в этом будут западные разведки. В ответ на это нам необходимо усилить работу нашей агентуры, отслеживать передвижения частей ВСУ и готовить оборонные сооружения к возможным штурмам», – резюмировал Скачко.
Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что ВСУ необходимо стабилизировать линию фронта и сделать максимальную перегруппировку. Для этого, по его мнению, нужно вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления, на полигоны и создать ударное формирование и в 2024 году использовать его для наступления на Российскую армию.
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев подчеркнул, что эту инициативу украинского командования ждет судьба предыдущего «контрнаступа». «Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущее», – сказал он РИА «Новости».
Любопытно, но ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что ВСУ планируют весной атаковать российские укрепрайоны, после того как «русские закончат свое наступление». «Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш», – цитирует его «Коммерсант». Кроме того, в конце февраля Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет новое контрнаступление, и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы».
Однако главком ВСУ Александр Сырский в середине февраля признавал, что ситуация в зоне боевых действий на Украине «довольно сложная», в связи с чем украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».
Он подчеркивал, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны. Кроме того, он пожаловался на Запад, который, по его мнению, оказывает мало поддержки офису Зеленского.
Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что ни в Чечне, ни вообще в России нет никаких черных рынков по обмену военнопленными и пыток по отношению к ним.
«Такая практика существовала лишь в пресловутой беззаконной Ичкерии, которую поддерживали и о которой все еще грезят Украина и Запад», – указал он.
Ранее британская газета The Times написала, что некий украинский военный Вячеслав Левицкий вернулся из российского плена, так как якобы был продан на черном рынке.
Глава Чечни сообщил, что Левицкого обнаружили раненым и брошенным сослуживцами. Его с обмороженными руками доставили в республику, где бойцу оказали медицинскую помощь. Из-за гангрены медикам пришлось ампутировать украинцу конечности, рассказал Кадыров.
Западные же СМИ, по его словам, пишут о том, что находящегося при смерти Левицкого якобы у кого-то «выкупили», затем привезли в Грозный, «отрезали ему руки и ноги, чтобы впоследствии обменять его именно на чеченца». «Этой откровенной чушью они кормят свою аудиторию», – подчеркнул Кадыров.
Получивший лечение Левицкий, а вместе с ним еще двое боевиков были переданы украинской стороне. В Россию взамен вернулись трое российских бойцов. До своей передачи украинской стороны Левицкий благодарил Россию за спасение своей жизни, сообщил Кадыров, выложив соответствующее видео.
Процедура обмена, как подчеркнул Кадыров, проходила строго в рамках международного законодательства при активной поддержке со стороны Минобороны России.
Как говорится в сообщении Минобороны ФРГ, Норвегия теперь также является частью объединенной коалиции по противоракетной и противовоздушной обороне, передает ТАСС.
Там добавили, что целью коалиции является «устойчивое укрепление интегрированной противовоздушной обороны Украины».
Ранее норвежским компаниям разрешили прямую продажу оружия Украине.