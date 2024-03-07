В Польше предложили отменить торговые преференции для Украины

Премьер Польши Туск предложил ЕС отменить торговые преференции для Украины

Tекст: Александра Юдина

По его словам, необходимо ввести изменения, которые защищали бы европейский и польский рынки и польских производителей, передает РИА «Новости».

В частности, важно вернуться плюс-минус к правилам, которые действовали «в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала войны», отметил Туск.

Также глава польского правительства указал, что Польша не намерена закрывать границу для товаров с Украины, подчеркнув желание Варшавы помогать Киеву.

«Но мы должны одновременно защищать европейский и польский сельскохозяйственный рынки, рынок производителей», – заключил Туск.

Ранее западные СМИ писали, что торговая война двух союзников, Польши и Украины, оказалась на руку президенту Владимиру Путину, который «проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна».

До этого Туск заявил, что правительство страны начинает работу над введением эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Москва заявила, что эти планы являются «извращением» и призваны отвести внимание от конфликта фермеров на границе с Украиной.

