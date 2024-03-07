Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.0 комментариев
Кириенко: Большинство россиян позитивно оценили Всемирный фестиваль молодежи
Проведение Всемирного фестиваля молодежи положительно оценило подавляющее большинство россиян, негативное отношение высказало крайне малое число людей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на пресс-конференции, посвященной итогам фестиваля.
«От всех опрошенных положительно [относятся к фестивалю] 84%. Скорее отрицательно или точно отрицательно – всего 2%, по одному проценту», – сказал Кириенко, уточнив, что среди тех, кто «что-то слышал о фестивале», знает о его проведении, 91% дали положительную оценку, передает ТАСС.
По словам Кириенко, для организаторов было важно узнать, «как будет восприниматься проведение фестиваля жителями России, молодежью России, которые сюда не попали». Согласно приведенным им данным, фестиваль вызвал у респондентов в первую очередь такие эмоции, как гордость, уважение, надежду, уверенность в завтрашнем дне. 90% опрошенных заявили, что, несмотря на давление руководства отдельных стран, для молодых людей со всего мира Россия интересна и привлекательна.
«По возрастам примерно одинаковая картина. Честно говоря, это такой очень достойный результат», – резюмировал Кириенко.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), проходящий в эти дни в Сочи, является самым главным, что сейчас происходит в политической повестке.
Всемирный фестиваль молодежи проходил на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.