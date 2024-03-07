Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.14 комментариев
Politico: Шольц боится отвечать перед Россией в случае отправки ракет Украине
Politico: Шольц боится отвечать перед Россией в случае отправки ракет Taurus Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц не будет отправлять ракеты Taurus Украине, так как понимает, что ему придется отвечать за это перед Россией, пишет Politico.
Издание подчеркивает, что поставки Киеву такого оружия в любом случае встревожили бы российского президента Владимира Путина, Шольц понимает, что Москва приняла бы ответные меры против Германии, передает РИА «Новости».
Также Politico указывает на то, что большие потери Германии в противостоянии с Россией в течение XX века и в ходе Первой и Второй мировых войн сформировали «коллективную психику немцев». В этой связи понятно их устойчивое нежелание эскалировать отношения с Москвой.
Кроме того, авторы статьи добавляют, что нежелание Шольца идти ва-банк ради Киева допускает мысль о вероятности соглашения Киева на мирные переговоры.
Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.
Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине.