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    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

    14 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    24 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

    11 комментариев
    7 марта 2024, 11:31 • Новости дня

    Politico: Шольц боится отвечать перед Россией в случае отправки ракет Украине

    Politico: Шольц боится отвечать перед Россией в случае отправки ракет Taurus Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц не будет отправлять ракеты Taurus Украине, так как понимает, что ему придется отвечать за это перед Россией, пишет Politico.

    Издание подчеркивает, что поставки Киеву такого оружия в любом случае встревожили бы российского президента Владимира Путина, Шольц понимает, что Москва приняла бы ответные меры против Германии, передает РИА «Новости».

    Также Politico указывает на то, что большие потери Германии в противостоянии с Россией в течение XX века и в ходе Первой и Второй мировых войн сформировали «коллективную психику немцев». В этой связи понятно их устойчивое нежелание эскалировать отношения с Москвой.

    Кроме того, авторы статьи добавляют, что нежелание Шольца идти ва-банк ради Киева допускает мысль о вероятности соглашения Киева на мирные переговоры.

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине.

    6 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки

    Военный эксперт Бартош: Ликвидация Abrams танком Т-72БЗ окажет отрезвляющее воздействие на западные страны

    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Танки Abrams долгое время считались непобедимой машиной. Однако благодаря точным действиям российского экипажа Т-72БЗ миф о превосходстве американского ВПК был развеян окончательно. Западные страны теперь дважды подумают перед отправкой ВСУ новых партий военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams на Авдеевском направлении.

    «При рассмотрении истории с уничтожением экипажем Т-72БЗ американского танка Abrams стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, речь идет о моральной победе. Долгое время западные СМИ рисовали перед нами картину непобедимой машины, ликвидировать которую практически невозможно. Этот миф мы уже разрушили, а теперь бойцы благодаря умелым и слаженным действиям закрепили успех», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Таким образом, следует ожидать морального подъема российских солдат. Многие люди, находящиеся на фронте, воспримут данную новость с очевидной радостью. Подвиг товарищей по оружию будет вдохновлять их на новые свершения, сводя на нет какие-либо опасения перед расхваленной западной техникой», – отмечает он.

    «Во-вторых, произошедшее – это еще и огромное достижение военно-промышленного комплекса России. Формально танк Т-72БЗ принадлежит к более старому поколению, чем Abrams. Однако это не помешало ему не просто вести бой на равных, но и ликвидировать машину противника», – подчеркивает собеседник.

    «Мы еще раз показали всему миру, что нашей инженерной школе нет равных. Успехи конструкторов и высокий профессионализм экипажа позволили достичь блистательного результата на фронте. Танк был поражен максимально точным ударом, оправиться от которого не было ни единого шанса», – уточняет эксперт.

    «Ликвидация Abrams в некотором роде окажет отрезвляющее воздействие на западные страны и США в частности. Теперь перед отправкой ВСУ очередной партии якобы непобедимой техники, они дважды подумают о последствиях этого решения, ведь на кону будет стоять в том числе и их инженерный престиж», – резюмирует Бартош.

    Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.

    Российским военным удавалось подбить Abrams и до этого. Так, в конце февраля бойцы ВС РФ уничтожили танк при помощи FVP-дрона. Эксперты отмечали, что данное событие означает коренной перелом в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. В частности, указывалось, что западные танки не имеют защиты башни, а также не оснащены средствами борьбы с беспилотниками.

    Позже военные группировки «Центр» отчитались об уничтожении еще одного Abrams. Машина также была ликвидирована при помощи дрона. «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в нанесении удара.

    Третий танк был ликвидирован в понедельник у поселка Бердычи. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переоценило эффективность Abrams. По его мнению, машина до сих пор представляет определенную опасность, однако ВС РФ не раз демонстрировали способность противостоять таким вызовам.

    Коментарии (63)
    6 марта 2024, 19:35 • Новости дня
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что удар был нанесен в 11.40 мск. Отмечается, что в ангаре осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута, объект поражен.

    Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

    Позже греческие СМИ сообщили о нападении на кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, утверждается, что машина украинского лидера была атакована ракетой незадолго до встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

    Коментарии (26)
    7 марта 2024, 08:52 • Новости дня
    Российский генерал предсказал крупномасштабную войну в Европе

    Генерал Зарудницкий: Конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе

    Российский генерал предсказал крупномасштабную войну в Европе
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Конфликт на Украине может обернуться крупномасштабной войной в Европе, считает начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

    Вероятность втягивания России в новые военные конфликты, по оценке генерала, возрастает. Запад, отметил он, ставит своей целью «стратегическое поражение» России, передает RT.

    Зарудницкий призвал повысить требования к системе военной безопасности нашей страны.

    Он также выразил уверенность, что окончание боевых действий на Украине не будет означать завершения конфронтации России и Запада.

    Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков отмечал, что на Западе начинают задумываться о возможных последствиях военного конфликта с Россией из-за Украины, однако это не относится к ряду ведущих политиков из Европы и США.

    Коментарии (33)
    6 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда там произошел взрыв, сообщает украинская пресса.

    В городе заметили президентский кортеж, сам Зеленский и его офис не делали на этот счет никаких заявлений, передает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

    При этом греческий портал newsit.gr указал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис должен был встретиться с Зеленским в Одессе. Он прибыл в страну несколько часов назад.

    Взрыв произошел несколько часов назад в Одессе, официальной информации от властей города не поступало, объявлялась воздушная тревога.

    Коментарии (22)
    6 марта 2024, 20:40 • Новости дня
    В Сербии заподозрили Бербок в копировании речи деда-нациста

    Экс-глава сербской спецслужбы Вулин заподозрил Бербок в копировании речи деда-нациста

    В Сербии заподозрили Бербок в копировании речи деда-нациста
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Германии Анналена Бербок проводит направленную против Сербии и России политику, пропагандируя взгляды своего деда-нациста, заявил бывший глава Агентства безопасности и информации Сербии, лидер «Движения социалистов» Александр Вулин.

    «Поскольку дед-нацист «защищал» Европу от СССР, неудивительно, что его внучка «защищает» Европу от сербов и русских, даже когда на нее не нападают», – отметил Вулин, его слова приводятся в опубликованном заявлении «Движения социалистов», передает ТАСС.

    Слова Бербок о том, что «сердце Европы сейчас бьется в Киеве» по аналогии с тем, как оно «билось в Сараево» во время конфликта в Боснии и Герцеговине при распаде Югославии, указывают на то, что «сербам нет места в ЕС, как и россиянам», заявил Вулин.

    Он также отметил, что неясно, писала ли Бербок свое заявление самостоятельно или заимствовала речь своего деда-нациста, награжденного в 1944 году орденом «За военные заслуги».

    Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед Анналены Бербок Вальдемар был офицером вермахта. Сама Бербок заявила, что ей не было известно содержание этих документов.

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    6 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские танки уже горят в зоне спецоперации, то же самое произойдет с американскими военными самолетами, если Вашингтон поставит их киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Танки США ездят по территории России, но ездят они «до какого-то момента», а потом они горят, потому что их уничтожают российские военнослужащие, сказал Песков, передает ТАСС.

    Если над российской территорией полетят американские самолеты, то военные ВС России «также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали».

    Ранее Дания заявляла, что направит первые американские истребители F-16 Украине летом 2024 года.

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    6 марта 2024, 14:23 • Новости дня
    Шарий заявил, что его «заказал» Зеленский

    Шарий обвинил Зеленского в покушении

    Шарий заявил, что его «заказал» Зеленский
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Живущий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что покушение на него произошло, поскольку его «заказал» президент Украины Владимир Зеленский.

    О том, что за покушением стоит Зеленский, говорит «вонь в отечественных (украинских) СМИ» и тот факт, что «убийце дали уйти», заявил Шарий, передает ТАСС.

    Он добавил, что появились свидетели, которые видели стрелявшего в него человека, они знают, как выглядел нападавший.

    Блогер добавил, что свидетели обратились к его охране, а полиция их не опрашивала. Также не был опрошен никто, кто живет рядом с местом, где произошел обстрел, добавил Шарий.

    Ранее Шарий заявил, что на него и на его супругу была совершена неудачная попытка покушения. Правоохранители Испании, где проживает блогер, не подтвердили и не опровергли факт покушения.

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    7 марта 2024, 06:17 • Новости дня
    Российский посол заявил об участии Британии в конфликте на Украине

    Российский посол в Британии заявил о присутствии британских военных на Украине

    Российский посол заявил об участии Британии в конфликте на Украине
    @ МИД России

    Tекст: Денис Тельманов

    Британия втянута в конфликт на Украине, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

    «Британские военные на Украине есть, официально было подтверждено присутствие там спецназа, инструкторов, готовящих, например, украинских военных медиков», – приводит слова Келина ТАСС.

    Он уточнил, что британские инструкторы также готовят силы специального назначения и целый ряд других украинских подразделений.

    Кроме того, «предельно ясно», что британцы участвуют в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow, поскольку такая техника требует участия специалистов, а «выступать в этой роли могут только британцы».

    «Поэтому мы можем четко сказать, что Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны – члены НАТО», – подчеркнул Келин.

    При этом посол считает, что Великобритания не имеет оснований для того, чтобы разрывать дипломатические отношения с Россией.

    «Для такого радикального шага нет оснований. Наши страны не находятся в состоянии войны, официальный Лондон сам акцентирует заинтересованность в сохранении дипломатических связей и посольств», – отметил российский дипломат.

    Ранее сообщалось, что в Лондоне признали присутствие на Украине британских военных. Представитель премьер-министра страны Риши Сунака заявил, что небольшое число британских военных находится на Украине для обеспечения защиты дипперсонала и проведения обучения ВСУ.

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    6 марта 2024, 21:29 • Новости дня
    Украинский командующий рассказал о подготовке ВСУ к контрударам в этом году
    Украинский командующий рассказал о подготовке ВСУ к контрударам в этом году
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят в этом году создать ударную группировку и перейти к контрударным действиям, заявил командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк.

    Как указал Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона, задача ВСУ состоит в том, чтобы стабилизировать линию фронта и максимально сделать перегруппировку, поэтому необходимо вывести части, которые требуют доукомплектования и обновления на полигоны и создать ударную группировку и в 2024 году провести контрударные действия, передает РИА «Новости».

    Ранее The New York Times сообщило, что украинские войска оказались не подготовлены к наступлению Вооруженных сил России, плохая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки.

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    7 марта 2024, 07:18 • Новости дня
    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь беспилотники ВСУ

    Минобороны России подсчитало сбитые и перехваченные за ночь в различных регионах России украинские беспилотники

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское военное ведомство объявило, что в ночь на 7 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили один и сбили пять украинских беспилотников в трех регионах России.

    «Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Минобороны России.

    Отмечается, что все атаковавшие объекты на территории России беспилотники были самолетного типа, при этом действия киевского режима расценены как теракт.

    Ранее Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что два беспилотника ВСУ были сбиты в ночь на 7 марта над территорией региона. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.



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    6 марта 2024, 13:03 • Новости дня
    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым

    В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза

    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано назвал «стандартной практикой» и общей внешней политикой европейского сообщества ситуацию коллективного отказа послов стран ЕС от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

    По его словам, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику – это стандартная практика, передает РИА «Новости».

    Стано также отметил, что дипмиссии за границей находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами по вопросам задач и деятельности в принимающей стране.

    В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи».

    Отказ послов ЕС от назначенной встречи прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, западные дипломаты занимаются в России «перформансами» и вмешательством во внутренние дела государства.

    Коментарии (6)
    6 марта 2024, 14:47 • Новости дня
    Политолог: Зеленский мог отправить украинских солдат в Судан ради денег и оружия

    Политолог Скачко: Вмешательство Зеленского в военный конфликт в Судане – это авантюра

    Политолог: Зеленский мог отправить украинских солдат в Судан ради денег и оружия
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Владимир Зеленский хотел бы получить финансовую выгоду от участия ВСУ в конфликте в Судане. Но эта авантюра слишком рискованная. В результате Киев больше потеряет, чем приобретет, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее американские СМИ сообщили, что Зеленский отправил украинских солдат в Судан для противодействия России.

    «Я готов поверить в то, что Зеленский послал военных в Судан, ведь уже был случай, когда контингент ВСУ отправляли в Ирак. Кроме того, в 2008 году, когда у власти в Киеве был Ющенко, на Украине снимали с боевого дежурства комплексы ПВО и передавали их Грузии. Поэтому совершать действия, направленные против России, за рубежом даже в ущерб собственному государству – это нормальное для них поведение», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Для нынешнего решения у Зеленского может быть несколько причин. В первую очередь, это деньги и русофобия, которую также легко конвертировать в финансы. Он хотел показать, что бьется с Москвой по всему миру, поэтому ему нужны деньги и оружие. Также не стоит исключать, что ВСУ могут начать выполнять задания западных стран по всему миру, чтобы получить дополнительные средства», – отмечает собеседник.

    «Еще один фактор, который мог сыграть роль при принятии решения, – приобретение украинскими военными навыков. Еще Кучма, когда отправлял контингент в Ирак, говорил, что бойцам нужно заработать опыт и деньги. Но так или иначе, такие операции очень рискованны и, повторюсь, Зеленский больше потеряет от этой авантюры, чем приобретет», – пояснил Скачко.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские власти в 2023 году на фоне тяжелых потерь и нехватки людей на фронте отправили в Судан военных для участия в конфликте между вооруженными силами Судана и отрядами Сил быстрого реагирования (СБР).

    Отмечается, что летом минувшего года повстанческие силы окружили главу суданского переходного Суверенного совета и главкома вооруженных сил Абделя Фаттаха аль-Бурхана в столице страны. Поэтому он якобы обратился за помощью к Владимиру Зеленскому.

    Украина приняла просьбу о помощи, так как Абдель Фаттах аль-Бурхан после начала специальной военной операции якобы тайно поставлял Зеленскому оружие. Через несколько недель после обращения первые подразделения сил специальных операция ВСУ, численностью 100 человек, прибыли в Судан и начали вести боевые действия против повстанцев в столице страны.

    Руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов отказался комментировать информацию об отправке военных в Судан. Однако он отметил целесообразность такого решения, заметив, что у России есть подразделения в разных частях мира и ВСУ пытаются нанести по ним удар.

    Украинский офицер, якобы возглавлявший одно из подразделений в Судане, заявил, что «невозможно победить Россию, просто сражаясь на небольшом участке земли, таком как линия фронта на Украине». Кроме того, он указал, что у Москвы в африканской стране могут быть золотые прииски, которые ВСУ должны сделать нерентабельными.

    Авторы статьи считают, что такое решение Киева имело весьма серьезные политические риски, так как поддержка Украины Западом колеблется. Как говорится в публикации, таким образом Зеленский вступил «во внутренний конфликт в чужой стране, где погибли десятки тысяч мирных жителей, а США обвинили обе стороны в военных преступлениях». Так, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что любая страна, которая поддерживает этот конфликт, «несет ответственность за разжигание зверств» против местных жителей, напоминает Коммерсант.

    Коментарии (0)
    6 марта 2024, 12:13 • Новости дня
    Шарий заявил о попытке покушения в Испании

    Блогер Шарий утверждает, что его с женой пытались убить в Испании

    Шарий заявил о попытке покушения в Испании
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский блогер Анатолий Шарий записал видеообращение, в котором сообщил, что его вместе с супругой «только что» пытались убить.

    Шарий рассказал в своем Telegram-канале, что его автомобиль пытались обстрелять, использовался при этом автомат с глушителем.

    Испанские правоохранители, по его словам, менее недели назад получили информацию о подготовке покушения. В их распоряжении оказалась информация «с лицами, с фамилиями», передает ТАСС слова блогера.

    Коментарии (16)
    7 марта 2024, 10:51 • Новости дня
    CNN сообщил о «грибовидном» облаке после взрыва в Одессе у кортежа Зеленского

    CNN: Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Зеленского и Мицотакиса

    CNN сообщил о «грибовидном» облаке после взрыва в Одессе у кортежа Зеленского
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрыв в Одессе накануне произошел в 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщил американский телеканал CNN.

    По его информации, участники кортежа почувствовали удар и заметили «грибовидное облако» дыма, передает ТАСС.

    Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил CNN, что ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали.

    В Минобороны России сообщили ранее, что ВС нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута.

    СМИ сообщали, что Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

    Коментарии (6)
    6 марта 2024, 22:30 • Новости дня
    Режиссер Римас Туминас умер в Италии на 73-м году жизни

    Бывший художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас умер в Италии на 73-м году жизни

    Режиссер Римас Туминас умер в Италии на 73-м году жизни
    @ Genrietta Peryan/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-руководитель московского театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер в возрасте 72 лет в Италии, сообщил директор театра Кирилл Крок.

    «Буквально 20 минут назад в реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас», – передает слова Крока ТАСС.

    Отмечается, что режиссер ушел из жизни после тяжелой болезни.

    Туминас возглавлял театр с 2007 по 2022 годы, когда объявил, что покидает театр по состоянию здоровья.

    При этом в авторской передаче пранкеров Вована и Лексуса режиссер заявил, что готов принять участие в постановке спектакля «Мой друг Бандера», чтобы объяснить, что националист «не сделал сильно плохого евреям».

    В феврале министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения Туминаса из Театра им. Вахтангова на фоне событий на Украине.

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    Германия возвращает воинский призыв по двум причинам

    В Германии рассматривается возможность возвращения всеобщей воинской обязанности. Немецкая пресса пишет, что данная инициатива принадлежит министру обороны страны Борису Писториусу. Подобное решение может стать следующим шагом ФРГ на пути милитаризации государства. Удастся ли Берлину организовать ежегодный призыв, кто под него попадет? И что немецкие реформы означают для безопасности Европы и России? Подробности

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    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

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    Солдаты Зеленского провалили антироссийскую миссию в Судане

    В прошлом году украинские военные участвовали в столкновениях в Судане. Их отправку санкционировал Зеленский по просьбе главнокомандующего вооруженными силами Судана. Как пишет западная пресса, Киев решился помочь одной из сторон конфликта в ответ на поставки Хартумом вооружений ВСУ. Эксперты же считают, что для Украины был важен пиар на фоне неудач в ходе контрнаступления и нехватки ресурсов. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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