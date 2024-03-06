Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.4 комментария
Путин на ВФМ побеседовал с иностранными студентами
Президент Владимир Путин прибыл на церемонию закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) на федеральной территории Сириус, он побеседовал с учащимися в России иностранными студентами, участвующими в фестивале.
Президент чуть позже примет участие в церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи, сообщает ТАСС.
ВФМ проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. В нем участвуют 20 тыс. молодых людей, задействованных в образовании, науке, международном сотрудничестве, культуре, добровольчестве, благотворительности, спорте, бизнесе, медиа и других сферах.
В фестивале принимают участи 10 тыс. иностранцев. Региональная программа пройдет с 10 по 17 марта. В ходе нее участники посетят 30 российских городов.