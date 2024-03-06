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Путин заявил, что Россия продолжает сотрудничать с МАГАТЭ
Россия продолжает активно сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой агентства Рафаэлем Гросси.
«Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ, Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям. Остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире», – цитирует его ТАСС.
Путин также указал, что «мы не только эксплуатируем, но и активно развиваем атомную энергетику и считаем ее экологически чистым видом энергии, делаем все для повышения безопасности на атомных объектах, строим на современных принципах».
Напомним, Гросси прибыл в Сочи 5 марта, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне.