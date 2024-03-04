Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.4 комментария
Байден продлил санкции против России на год
Президент США Джо Байден продлил на год действие санкций в отношении России, введенных из-за ситуации на Украине и политики, которая якобы представляет необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, следует из документации Белого дома.
Речь идет о санкциях в отношении России от 21 февраля 2022 года, а также о введенных администрацией Дональда Трампа от 20 сентября 2018 года и принятых во время правления Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму, передает ТАСС.
Как отмечается в документе, Байден считает, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2024 года». В пояснительной записке Байдена указано, что действия и политика, которые указаны в документах, угрожают нацбезопасности США.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская экономика показала свою устойчивость в условиях санкций, это подтверждают в том числе и представители США.