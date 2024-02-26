Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.0 комментариев
Песков заявил об устойчивости экономики России к санкциям
Песков: Экономика России устойчива к санкциям, это признают в том числе в США
Российская экономика показала свою устойчивость в условиях санкций, это подтверждают в том числе и представители США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Комментируя новый пакет санкций в отношении России, Песков отметил, что российская экономика адаптировалась к таким условиям и продолжает свое развитие, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что Запад вряд ли сможет придумать новые санкции против России без нанесения очевидного ущерба своим же экономикам. Эффект бумеранга работает, отметил он.
«Европейская, в первую очередь, экономика серьезно страдает из-за тех санкций, которые были введены в отношении нас, тысячи санкций. Страдают и интересы американских компаний», – добавил Песков.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что запреты Запада направлены не на российские власти и бизнес, а против всех россиян, это нужно запомнить и мстить им везде, где только можно.