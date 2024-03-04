Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.0 комментариев
Кабмин утвердил список экономически значимых компаний
В правительстве утвердили список экономически значимых организаций, в него включили шесть российских компаний, этот статус поможет обеспечить контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций.
В перечень включены АО «АБ Холдинг» (владеет Альфа-банком), ООО «ЮНС-Холдинг», ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (супермаркеты «Перекресток» и «Пятерочка»), АО «Акрон Групп», ООО «Городской супермаркет» (гипермаркеты «Азбука вкуса»), а также ООО «Разрез Аршановский», передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Нахождение в списке позволит контролирующим акционерам этих компаний обеспечить права, которые они не могут реализовать из-за санкций со стороны Запада. Они смогут перевести их в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных стран, и получать дивиденды.