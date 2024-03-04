Адвокат Ефремова рассказал, когда актер сможет подать заявление об УДО

Tекст: Ольга Иванова

Он сообщил, что появившаяся информация о назначенном заседании по рассмотрению ходатайства не соответствуют действительности, право на подачу ходатайства об УДО у Ефремова появится лишь в конце марта, передает РИА «Новости».

Ранее председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что руководство исправительной колонии, где отбывает наказание Ефремов, одобрило его ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО).

Позже в УФСИН сообщили, что информация об обращении актера Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности.