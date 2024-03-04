В УФСИН опровергли запрос Ефремова в суд об УДО

УФСИН: Ефремов не направлял в суд ходатайство об УДО

Tекст: Вера Басилая

В УФСИН заявили, что осужденный Ефремов не обращался в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об УДО, передает РИА «Новости».

Ранее председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что руководство исправительной колонии, где отбывает наказание Ефремов, одобрило его ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО).

Адвокат Александр Добровинский сообщал, что представители Ефремова ведут переговоры с семьей погибшего в ДТП по поводу возможности УДО актера.