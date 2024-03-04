Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».12 комментариев
В УФСИН опровергли запрос Ефремова в суд об УДО
УФСИН: Ефремов не направлял в суд ходатайство об УДО
Информация об обращении актера Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности, сообщили в пресс службе УФСИН по региону.
В УФСИН заявили, что осужденный Ефремов не обращался в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об УДО, передает РИА «Новости».
Ранее председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что руководство исправительной колонии, где отбывает наказание Ефремов, одобрило его ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО).
Адвокат Александр Добровинский сообщал, что представители Ефремова ведут переговоры с семьей погибшего в ДТП по поводу возможности УДО актера.